alibob написав:"в честь обосранцев сбежавших от помощи своей армии"
Ви ж зараз точно не про мамок з дітками?
Уехало +/- 7млн человек, которые покупали товары и услуги, соответственно сдулись бизнесы которые эти товары/услуги им продавали. Нет бизнесов нет налогов. Нет налогов - нечем кормить армию... Так понятнее? Мамка с ребенком гораздо больше потребляет товаров и услуг, чем холостой мужик.
sashaqbl написав:UPD: знову ж таки, на мою думку, Вільха убла актуальна при Хомчаку і на початку війни. І ця перспектива вмерла, щойно було ухвалене рішення на поставку Хаймарсів. Ліцензійне виробництво ракет до Хаймарсів в нас куди більш перспективне, на даний момент.
Вільха актуальна версією. Вільха-М(2) з дальністю 120-170 км може наносити як удари по кримському мосту з берегу Азовського моря так і по Новоросійську (остання база флоту та експортні нафтові термінали) з Криму. Цим можна домогтися виплат репарацій.
Так дипломатія ще й не починалась. Дипломатія рулить, але поки НІХТО не хоче на себе брати дипломатичну відповідальність. Справжня дипломатія починається із приписання чіткого алгоритму застосування сили (тих же червоних ліній і наслідків за їх перетин).
История показывает, что все дипломатические усилия и договоры работают до тех пор, пока не появится государство, которое решит, что у него достаточно сил для нарушения этих договоров и пересечения всяких красных линий.
Так дипломатія ще й не починалась. Дипломатія рулить, але поки НІХТО не хоче на себе брати дипломатичну відповідальність. Справжня дипломатія починається із приписання чіткого алгоритму застосування сили (тих же червоних ліній і наслідків за їх перетин).
История показывает, что все дипломатические усилия и договоры работают до тех пор, пока не появится государство, которое решит, что у него достаточно сил для нарушения этих договоров и пересечения всяких красных линий.
И именно этому государству сейчас дают по щам С размаху
vitaliian написав:.......... Бабушкам на шару раздает лампочки, они визжат от счастья. Депозитчикам продает доллар на 3 грн дешевле черного рынка, те тоже визжат от счастья. Гарантирует полный размер вкладов вместо 200 тысяч. И это всё не смотря на войну. История Украины не знала такого популизма.
Лампочки подарил Запад. Депозитчикам доллар дешевле рынка не новое изобретение. Гарантия вкладов - новое, но это не популизм, а вполне разумное решение, альтернативное замораживанию вкладов - действует, но позволяет избежать лишних возмущений и отрицательных эмоций. Так что не там ищете популизм.
Российская пропаганда сейчас разгоняет истерику по готовящемуся "вторжению" ВСУ🇺🇦в Приднестровье и весьма прозрачно намекает на то, что в этом случае, может произойти некий инцидент на складах в Колбасной.
Однако, в этой истерике я вижу намек на вялую угрозу.
Дело в том, что все те информационные конвульсии, которые исходят в последние дни от российской стороны, направлены на то, чтобы подготовить фундамент для вторжения в Молдову и провести силовую смену власти. В свою очередь, мо рф прекрасно понимает, что обладает в "ПМР" ограниченным контингентом.
Их контингента, а так же НВФ "ПМР" хватит для того, чтобы захватить ряд населённых пунктов и городов в Молдове и провести силовую операцию в Кишинёве, но критически не хватит для того, чтобы противостоять ВСУ. Надеяться только на то, что ВСУ не вмешаются - глупо. Поэтому пошла волна о подрыве Колбасной.
На складах Колбасной в настоящее время находится от 19 тыс до 22 тыс тонн боеприпасов разной номенклатуры. Просто для понимания, 19 тыс тонн, например, 152-мм снаряда это около 380 тыс выстрелов, что в свою очередь сопоставимо с почти 3 месяцами беспрерывной работы артиллерии.
Но это всё утрировано, поскольку на складах как артиллерийские снаряды, так и патроны, мины, авиационные бомбы, танковые выстрелы. И всю эту массу сравнивают со взрывным эффектом от бомбы в 10 килотонн. То есть, в случае оказания помощи Молдове Украиной, суицидалы могут взорвать Колбасную?
В какой-то степени это может показаться логичным, ведь оказывая помощь, Молдове ВСУ в обязательном порядке зачистят Приднестровье и 100% запросят у Кишинёва добро на вывоз боеприпасов с Колбасной. Иными словами, да не достанься ты никому или, лучше оставайтесь в стороне вообще!
На самом деле не всё страшно как может показаться на первый взгляд.
Сравнение со взрывом от ядерной бомбы в 10 килотонн весьма натянутое. Во-первых потому, что склад если и взорвут, то не единым импульсом, а по цепной реакции, поэтому всплеск энергии будет меньший чем 10 килотонн.
Во-вторых, значительная часть боеприпасов находится под землёй, а потому, внешний эффект будет погашен именно этим фактором.
Но самое главное - это в-третьих. А это, непосредственно сам вред, который будет нанесён непризнанной клоаке.
Рядом со складами находятся Цементный и Металлургический заводы - в Рыбнице, одни из немногих предприятий в "ПМР" которые хотя бы работали до 2022 и являются объектами в поле интересов местной олигархической монополии "Шериф". То есть, такой сценарий явно не устроит местные "элиты".
Но, куда важнее это то, что на территории заводов размещены могильники с радиоактивными отходами, которые не желательно беспокоить. То есть, в Колбасной должна быть тишь да гладь, что в интересах самих же российских оккупантов и их агентов, ведь в противном случае будет хуже им же.
Делая вывод из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что у командования РОВ сейчас нешуточный тремор ручонок. Ведь ситуация их подводит к действиям, но последствия этих действий не вселяют оптимизма, а как-раз наоборот - со всем сторон одно сплошное фиаско.
Суверенитет и территориальная целостность - несколько разные вещи. Украина может оставаться суверенной и при нынешних территориальных завоеваниях России, так же, как она оставалась суверенной после 2014 и Минсков.
Ні. Україна втратила частину суверенітету після втрати Криму. Якщо ні, тоді і Польща після вересня 1939 була суверенною державою. В неї був уряд в Парижі/Лондоні. Суверенний! Які проблеми? Втрати території(частини) це 100% втрата суверенітету(частини).
Інша проблема що вони вжили слово "поважати"! РФ може заявити що ми поважаємо суверенітет України. І формально це може бути істиною. Це наприклад як я(ми) поважаю свого ворога, але буду його вбивати.
Польша была полностью оккупирована. Правительство в изгнании существовало. Но суверенное правительство это не суверенная страна. У Вас несколько странное понимание суверенитета. Если мы потеряли Крым и часть Донбасса и даже признали бы это официально, то это не означало бы потерю суверенитета. Часть территории теряли многие страны и оставались суверенными. Германия потеряла Пруссию, Япония - северные территории. Можно привести ещё много примеров. От этого они не стали менее суверенными.
vitaliian написав:.......... Бабушкам на шару раздает лампочки, они визжат от счастья. Депозитчикам продает доллар на 3 грн дешевле черного рынка, те тоже визжат от счастья. Гарантирует полный размер вкладов вместо 200 тысяч. И это всё не смотря на войну. История Украины не знала такого популизма.
Лампочки подарил Запад. Депозитчикам доллар дешевле рынка не новое изобретение. Гарантия вкладов - новое, но это не популизм, а вполне разумное решение, альтернативное замораживанию вкладов - действует, но позволяет избежать лишних возмущений и отрицательных эмоций. Так что не там ищете популизм.
это ещё под плохие кредиты увеличивать резервы не требуют, и под залоги утратившие рыночную цену. Сейчас почти вся недвижимость неликвид. Обмелевший ручеёк не может питать все перечисленное, плюс пособия ВПО плюс выплаты военным.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 24 лют, 2023 19:43, всього редагувалось 2 разів.
alibob написав:"в честь обосранцев сбежавших от помощи своей армии"
Ви ж зараз точно не про мамок з дітками?
Уехало +/- 7млн человек, которые покупали товары и услуги, соответственно сдулись бизнесы которые эти товары/услуги им продавали. Нет бизнесов нет налогов. Нет налогов - нечем кормить армию... Так понятнее? Мамка с ребенком гораздо больше потребляет товаров и услуг, чем холостой мужик.