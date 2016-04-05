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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3631363236333634>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:06

  vitaliian написав:
  alibob написав:"в честь обосранцев сбежавших от помощи своей армии"

Ви ж зараз точно не про мамок з дітками?

Уехало +/- 7млн человек, которые покупали товары и услуги, соответственно сдулись бизнесы которые эти товары/услуги им продавали. Нет бизнесов нет налогов. Нет налогов - нечем кормить армию... Так понятнее? Мамка с ребенком гораздо больше потребляет товаров и услуг, чем холостой мужик.

Вот сдается новая пиццерия со всем барахлом
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... R3b9x.html
С лета сдается, ни одного дня не работала, потому что все разбежались и некому покупать пиццы.

А ты давай факты, что +/- 7млн человек уехало

Уехало, может быть, но и вернулись многие. Ты сам об этом писал

Я видел цифры, что только 2 млн не вернулись
а остальные вернулись

И это те люди, которые покупают товары и услуги

PS. Если ты живешь в Кропивницком, то ты сильно зависим от интернета, ты не выходишь в реальность и ту самую реальность не видишь
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:UPD: знову ж таки, на мою думку, Вільха убла актуальна при Хомчаку і на початку війни. І ця перспектива вмерла, щойно було ухвалене рішення на поставку Хаймарсів. Ліцензійне виробництво ракет до Хаймарсів в нас куди більш перспективне, на даний момент.

Вільха актуальна версією. Вільха-М(2) з дальністю 120-170 км може наносити як удари по кримському мосту з берегу Азовського моря так і по Новоросійську (остання база флоту та експортні нафтові термінали) з Криму.
Цим можна домогтися виплат репарацій.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:20

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Ну а дипломатия...

Так дипломатія ще й не починалась. Дипломатія рулить, але поки НІХТО не хоче на себе брати дипломатичну відповідальність. Справжня дипломатія починається із приписання чіткого алгоритму застосування сили (тих же червоних ліній і наслідків за їх перетин).

История показывает, что все дипломатические усилия и договоры работают до тех пор, пока не появится государство, которое решит, что у него достаточно сил для нарушения этих договоров и пересечения всяких красных линий.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:20

  Schmit написав:Давно не чути форумчанина "Козак Характерник", десь з окупованих територій, здається. Такий патріот був і Біблію постійно цитував.
Цікаво, що з ним?

Який ще патріот? Окрім розповідей про свій "горщик із золотом" та цитат із Біблії, нічого від нього не чув.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:25

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Ну а дипломатия...

Так дипломатія ще й не починалась. Дипломатія рулить, але поки НІХТО не хоче на себе брати дипломатичну відповідальність. Справжня дипломатія починається із приписання чіткого алгоритму застосування сили (тих же червоних ліній і наслідків за їх перетин).

История показывает, что все дипломатические усилия и договоры работают до тех пор, пока не появится государство, которое решит, что у него достаточно сил для нарушения этих договоров и пересечения всяких красных линий.

И именно этому государству сейчас дают по щам
С размаху
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:26

  vitaliian написав:..........
Бабушкам на шару раздает лампочки, они визжат от счастья. Депозитчикам продает доллар на 3 грн дешевле черного рынка, те тоже визжат от счастья. Гарантирует полный размер вкладов вместо 200 тысяч. И это всё не смотря на войну. История Украины не знала такого популизма.

Лампочки подарил Запад.
Депозитчикам доллар дешевле рынка не новое изобретение.
Гарантия вкладов - новое, но это не популизм, а вполне разумное решение, альтернативное замораживанию вкладов - действует, но позволяет избежать лишних возмущений и отрицательных эмоций.
Так что не там ищете популизм.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:32

Злой одессит (которого Лад не знает)

Колбасная...

Российская пропаганда сейчас разгоняет истерику по готовящемуся "вторжению" ВСУ🇺🇦в Приднестровье и весьма прозрачно намекает на то, что в этом случае, может произойти некий инцидент на складах в Колбасной.

Однако, в этой истерике я вижу намек на вялую угрозу.

Дело в том, что все те информационные конвульсии, которые исходят в последние дни от российской стороны, направлены на то, чтобы подготовить фундамент для вторжения в Молдову и провести силовую смену власти. В свою очередь, мо рф прекрасно понимает, что обладает в "ПМР" ограниченным контингентом.

Их контингента, а так же НВФ "ПМР" хватит для того, чтобы захватить ряд населённых пунктов и городов в Молдове и провести силовую операцию в Кишинёве, но критически не хватит для того, чтобы противостоять ВСУ. Надеяться только на то, что ВСУ не вмешаются - глупо. Поэтому пошла волна о подрыве Колбасной.

На складах Колбасной в настоящее время находится от 19 тыс до 22 тыс тонн боеприпасов разной номенклатуры. Просто для понимания, 19 тыс тонн, например, 152-мм снаряда это около 380 тыс выстрелов, что в свою очередь сопоставимо с почти 3 месяцами беспрерывной работы артиллерии.

Но это всё утрировано, поскольку на складах как артиллерийские снаряды, так и патроны, мины, авиационные бомбы, танковые выстрелы. И всю эту массу сравнивают со взрывным эффектом от бомбы в 10 килотонн. То есть, в случае оказания помощи Молдове Украиной, суицидалы могут взорвать Колбасную?

В какой-то степени это может показаться логичным, ведь оказывая помощь, Молдове ВСУ в обязательном порядке зачистят Приднестровье и 100% запросят у Кишинёва добро на вывоз боеприпасов с Колбасной. Иными словами, да не достанься ты никому или, лучше оставайтесь в стороне вообще!

На самом деле не всё страшно как может показаться на первый взгляд.

Сравнение со взрывом от ядерной бомбы в 10 килотонн весьма натянутое. Во-первых потому, что склад если и взорвут, то не единым импульсом, а по цепной реакции, поэтому всплеск энергии будет меньший чем 10 килотонн.

Во-вторых, значительная часть боеприпасов находится под землёй, а потому, внешний эффект будет погашен именно этим фактором.

Но самое главное - это в-третьих. А это, непосредственно сам вред, который будет нанесён непризнанной клоаке.

Рядом со складами находятся Цементный и Металлургический заводы - в Рыбнице, одни из немногих предприятий в "ПМР" которые хотя бы работали до 2022 и являются объектами в поле интересов местной олигархической монополии "Шериф". То есть, такой сценарий явно не устроит местные "элиты".

Но, куда важнее это то, что на территории заводов размещены могильники с радиоактивными отходами, которые не желательно беспокоить. То есть, в Колбасной должна быть тишь да гладь, что в интересах самих же российских оккупантов и их агентов, ведь в противном случае будет хуже им же.

Делая вывод из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что у командования РОВ сейчас нешуточный тремор ручонок. Ведь ситуация их подводит к действиям, но последствия этих действий не вселяют оптимизма, а как-раз наоборот - со всем сторон одно сплошное фиаско.


vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:34

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Вы ошибаетесь.
1. Повага до суверенітету всіх країн

Суверенитет и территориальная целостность - несколько разные вещи.
Украина может оставаться суверенной и при нынешних территориальных завоеваниях России, так же, как она оставалась суверенной после 2014 и Минсков.

Ні.
Україна втратила частину суверенітету після втрати Криму. Якщо ні, тоді і Польща після вересня 1939 була суверенною державою. В неї був уряд в Парижі/Лондоні. Суверенний! Які проблеми? :D
Втрати території(частини) це 100% втрата суверенітету(частини).

Інша проблема що вони вжили слово "поважати"! РФ може заявити що ми поважаємо суверенітет України. :D :D І формально це може бути істиною.
Це наприклад як я(ми) поважаю свого ворога, але буду його вбивати.

Польша была полностью оккупирована. Правительство в изгнании существовало. Но суверенное правительство это не суверенная страна.
У Вас несколько странное понимание суверенитета. Если мы потеряли Крым и часть Донбасса и даже признали бы это официально, то это не означало бы потерю суверенитета. Часть территории теряли многие страны и оставались суверенными.
Германия потеряла Пруссию, Япония - северные территории. Можно привести ещё много примеров. От этого они не стали менее суверенными.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:35

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:..........
Бабушкам на шару раздает лампочки, они визжат от счастья. Депозитчикам продает доллар на 3 грн дешевле черного рынка, те тоже визжат от счастья. Гарантирует полный размер вкладов вместо 200 тысяч. И это всё не смотря на войну. История Украины не знала такого популизма.

Лампочки подарил Запад.
Депозитчикам доллар дешевле рынка не новое изобретение.
Гарантия вкладов - новое, но это не популизм, а вполне разумное решение, альтернативное замораживанию вкладов - действует, но позволяет избежать лишних возмущений и отрицательных эмоций.
Так что не там ищете популизм.
это ещё под плохие кредиты увеличивать резервы не требуют, и под залоги утратившие рыночную цену. Сейчас почти вся недвижимость неликвид. Обмелевший ручеёк не может питать все перечисленное, плюс пособия ВПО плюс выплаты военным.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 24 лют, 2023 19:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:36

  vitaliian написав:
  alibob написав:"в честь обосранцев сбежавших от помощи своей армии"

Ви ж зараз точно не про мамок з дітками?

Уехало +/- 7млн человек, которые покупали товары и услуги, соответственно сдулись бизнесы которые эти товары/услуги им продавали. Нет бизнесов нет налогов. Нет налогов - нечем кормить армию... Так понятнее? Мамка с ребенком гораздо больше потребляет товаров и услуг, чем холостой мужик.

Вот сдается новая пиццерия со всем барахлом
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... R3b9x.html
С лета сдается, ни одного дня не работала, потому что все разбежались и некому покупать пиццы.

Свою бывшую арендаторшу (сбежала в феврале 22 в Польшу) спрашиваю а когда вернётесь, Ирпень вроде не оккупирован. Отвечает типа а зачем, нам и здесь хорошо. Святые люди. Хоть иконы пиши.

За какие деньги они покупали бы товары и услуги?
Вы бы им дали?
ЛАД
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