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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:39
ЛАД написав: sashaqbl написав:
ІМХО, Китай грає на стороні немитої.
Припинення бойових дій без виводу військ та скасування санкцій - це те, чого домагається русня, це було впевненою перемогою русні.
Поддерживаю.
Эти 2 пункта это даже не Минск-3,4,5.
Принятие этого - чистая победа РФ. Нет даже признания территориальной целостности. Фактически предложение сводится к фиксации сегодняшних "границ" (по существующей линии фронта) и снятие санкций. Т.е. Россия возвращается к довоенному положению + территориальные завоевания.
Честно говоря, не ожидал от Китая ничего особенного, но настолько несерьёзного предложения тоже не ждал. Обычно Китай был если не умнее, то хитрее.
Китай уже давно и открыто объявил себя верным и стратегическим союзником РФ в борьбе за "многополярность" - фактически в войне цивилизаций, к которой он и рашка активно подключают африканцев и латиносов, раздувая "огонь обиды" за колониальное прошлое. Поэтому ничего удивительного.
А насчет хитрости - я бы ее не преуменьшал. Они заставили весь мир ломать голову, что, собственно, имеется в виду в каждом пункте.
Кстати, Европа вполне может повестись на возможность закончить войну. Читал, что пан Дуда сдержанно-одобрительно отозвался о китайском плане.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:40
ЛАД написав:
За какие деньги они покупали бы товары и услуги?
Вы бы им дали?
А за какие они покупают это всё в Польшах. Или после пересечения границы все начинают носить фиговые листочки и питаться воздухом. На тему экономики я с вами зарёкся общаться. Рекомендую сменить тональность с менторной на адекватную. Я тоже умею хамить и если не делаю это в ответ, это не ваша заслуга.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:45
Рік гарячої фази війни і далі все на волонтерах. Більше того, на державному рівні не вирішуються питання з різними дозволами, ліцензіями... Що вдієш, коли кругом на відповідальних посадах одні сексологині та інші тамади.
Востаннє редагувалось Schmit
в П'ят 24 лют, 2023 19:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:49
vitaliian написав: ЛАД написав:
За какие деньги они покупали бы товары и услуги?
Вы бы им дали?
А за какие они покупают это всё в Польшах. Или после пересечения границы все начинают носить фиговые листочки и питаться воздухом. На тему экономики я с вами зарёкся общаться. Рекомендую сменить тональность с менторной на адекватную. Я тоже умею хамить и если не делаю это в ответ, это не ваша заслуга.
Не знаю, где Вы увидели хамство. По-моему, назвать беженцев "обосранцами сбежавшими от помощи своей армии" гораздо большее хамство.
А на Западе нашим беженцам выплачивают пособие. Шиковать за него не будешь, но жить можно.
+ бесплатное жильё.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:54
ЛАД написав: vitaliian написав: ЛАД написав:
За какие деньги они покупали бы товары и услуги?
Вы бы им дали?
А за какие они покупают это всё в Польшах. Или после пересечения границы все начинают носить фиговые листочки и питаться воздухом. На тему экономики я с вами зарёкся общаться. Рекомендую сменить тональность с менторной на адекватную. Я тоже умею хамить и если не делаю это в ответ, это не ваша заслуга.
Не знаю, где Вы увидели хамство. По-моему, назвать беженцев "обосранцами сбежавшими от помощи своей армии" гораздо большее хамство.
А на Западе нашим беженцам выплачивают пособие. Шиковать за него не будешь, но жить можно.
+ бесплатное жильё.
Пенсии вам из какой бочки наливают, ЕСВ уехавшие не платят и безработные кстати тоже. Тот кто продавал им пиццу стал безработным, потому что покупатель уехал в Польшу. в Ирпене освободилось до 70% коммерческих помещений, нет спроса, бизнесу не для кого работать. Бизнес это налоги и рабочие места. Налоги это одетая и мотивированная армия. Рабочие места это ЕСВ и пенсии.
Уехали от проблем и за хорошей жизнью. Никого не осуждаю, но подвигом это тоже не считаю. Одно дело уехать из Мариуполя/Бахмута, другое из относительно благополучных мест. Обрушили экономику. Бинго.
В моем лексиконе обосранец это не ругательство, а образное название челоаека, который чего то боится. Можете загуглить что такое медвежья болезнь.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 20:12
Упс..
Сибарита с валютной ветки призвали в ВСУ.
Наилучших ему пожеланий и возвращения с победой!
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