Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:54

ЛАД написав: vitaliian написав: ЛАД написав: За какие деньги они покупали бы товары и услуги?

Вы бы им дали? За какие деньги они покупали бы товары и услуги?Вы бы им дали?

А за какие они покупают это всё в Польшах. Или после пересечения границы все начинают носить фиговые листочки и питаться воздухом. На тему экономики я с вами зарёкся общаться. Рекомендую сменить тональность с менторной на адекватную. Я тоже умею хамить и если не делаю это в ответ, это не ваша заслуга. А за какие они покупают это всё в Польшах. Или после пересечения границы все начинают носить фиговые листочки и питаться воздухом. На тему экономики я с вами зарёкся общаться. Рекомендую сменить тональность с менторной на адекватную. Я тоже умею хамить и если не делаю это в ответ, это не ваша заслуга.

Не знаю, где Вы увидели хамство. По-моему, назвать беженцев "обосранцами сбежавшими от помощи своей армии" гораздо большее хамство.

А на Западе нашим беженцам выплачивают пособие. Шиковать за него не будешь, но жить можно.

+ бесплатное жильё. Не знаю, где Вы увидели хамство. По-моему, назвать беженцев "обосранцами сбежавшими от помощи своей армии" гораздо большее хамство.А на Западе нашим беженцам выплачивают пособие. Шиковать за него не будешь, но жить можно.+ бесплатное жильё.

Пенсии вам из какой бочки наливают, ЕСВ уехавшие не платят и безработные кстати тоже. Тот кто продавал им пиццу стал безработным, потому что покупатель уехал в Польшу. в Ирпене освободилось до 70% коммерческих помещений, нет спроса, бизнесу не для кого работать. Бизнес это налоги и рабочие места. Налоги это одетая и мотивированная армия. Рабочие места это ЕСВ и пенсии.Уехали от проблем и за хорошей жизнью. Никого не осуждаю, но подвигом это тоже не считаю. Одно дело уехать из Мариуполя/Бахмута, другое из относительно благополучных мест. Обрушили экономику. Бинго.В моем лексиконе обосранец это не ругательство, а образное название челоаека, который чего то боится. Можете загуглить что такое медвежья болезнь.