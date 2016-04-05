sashaqbl написав:ІМХО, Китай грає на стороні немитої. Припинення бойових дій без виводу військ та скасування санкцій - це те, чого домагається русня, це було впевненою перемогою русні.
Поддерживаю. Эти 2 пункта это даже не Минск-3,4,5. Принятие этого - чистая победа РФ. Нет даже признания территориальной целостности. Фактически предложение сводится к фиксации сегодняшних "границ" (по существующей линии фронта) и снятие санкций. Т.е. Россия возвращается к довоенному положению + территориальные завоевания. Честно говоря, не ожидал от Китая ничего особенного, но настолько несерьёзного предложения тоже не ждал. Обычно Китай был если не умнее, то хитрее.
Китай уже давно и открыто объявил себя верным и стратегическим союзником РФ в борьбе за "многополярность" - фактически в войне цивилизаций, к которой он и рашка активно подключают африканцев и латиносов, раздувая "огонь обиды" за колониальное прошлое. Поэтому ничего удивительного.
А насчет хитрости - я бы ее не преуменьшал. Они заставили весь мир ломать голову, что, собственно, имеется в виду в каждом пункте. Кстати, Европа вполне может повестись на возможность закончить войну. Читал, что пан Дуда сдержанно-одобрительно отозвался о китайском плане.
ЛАД написав:За какие деньги они покупали бы товары и услуги? Вы бы им дали?
А за какие они покупают это всё в Польшах. Или после пересечения границы все начинают носить фиговые листочки и питаться воздухом. На тему экономики я с вами зарёкся общаться. Рекомендую сменить тональность с менторной на адекватную. Я тоже умею хамить и если не делаю это в ответ, это не ваша заслуга.
Рік гарячої фази війни і далі все на волонтерах. Більше того, на державному рівні не вирішуються питання з різними дозволами, ліцензіями... Що вдієш, коли кругом на відповідальних посадах одні сексологині та інші тамади.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 24 лют, 2023 19:56, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:За какие деньги они покупали бы товары и услуги? Вы бы им дали?
А за какие они покупают это всё в Польшах. Или после пересечения границы все начинают носить фиговые листочки и питаться воздухом. На тему экономики я с вами зарёкся общаться. Рекомендую сменить тональность с менторной на адекватную. Я тоже умею хамить и если не делаю это в ответ, это не ваша заслуга.
Не знаю, где Вы увидели хамство. По-моему, назвать беженцев "обосранцами сбежавшими от помощи своей армии" гораздо большее хамство. А на Западе нашим беженцам выплачивают пособие. Шиковать за него не будешь, но жить можно. + бесплатное жильё.
ЛАД написав:За какие деньги они покупали бы товары и услуги? Вы бы им дали?
А за какие они покупают это всё в Польшах. Или после пересечения границы все начинают носить фиговые листочки и питаться воздухом. На тему экономики я с вами зарёкся общаться. Рекомендую сменить тональность с менторной на адекватную. Я тоже умею хамить и если не делаю это в ответ, это не ваша заслуга.
Не знаю, где Вы увидели хамство. По-моему, назвать беженцев "обосранцами сбежавшими от помощи своей армии" гораздо большее хамство. А на Западе нашим беженцам выплачивают пособие. Шиковать за него не будешь, но жить можно. + бесплатное жильё.
Пенсии вам из какой бочки наливают, ЕСВ уехавшие не платят и безработные кстати тоже. Тот кто продавал им пиццу стал безработным, потому что покупатель уехал в Польшу. в Ирпене освободилось до 70% коммерческих помещений, нет спроса, бизнесу не для кого работать. Бизнес это налоги и рабочие места. Налоги это одетая и мотивированная армия. Рабочие места это ЕСВ и пенсии.
Уехали от проблем и за хорошей жизнью. Никого не осуждаю, но подвигом это тоже не считаю. Одно дело уехать из Мариуполя/Бахмута, другое из относительно благополучных мест. Обрушили экономику. Бинго.
В моем лексиконе обосранец это не ругательство, а образное название челоаека, который чего то боится. Можете загуглить что такое медвежья болезнь.
alibob написав:"в честь обосранцев сбежавших от помощи своей армии"
Ви ж зараз точно не про мамок з дітками?
Уехало +/- 7млн человек, которые покупали товары и услуги, соответственно сдулись бизнесы которые эти товары/услуги им продавали. Нет бизнесов нет налогов. Нет налогов - нечем кормить армию... Так понятнее? Мамка с ребенком гораздо больше потребляет товаров и услуг, чем холостой мужик.
vitaliian написав:Пенсии вам из какой бочки наливают, ЕСВ уехавшие не платят и безработные кстати тоже. Тот кто продавал им пиццу стал безработным, потому что покупатель уехал в Польшу. в Ирпене освободилось до 70% коммерческих помещений, нет спроса, бизнесу не для кого работать. Бизнес это налоги и рабочие места. Налоги это одетая и мотивированная армия. Рабочие места это ЕСВ и пенсии.
Уехали от проблем и за хорошей жизнью. Никого не осуждаю, но подвигом это тоже не считаю. Одно дело уехать из Мариуполя/Бахмута, другое из относительно благополучных мест. Обрушили экономику. Бинго.
Реально, смотрю на "беженцев" из Ив.-Франковска, Хмельницкого, Черновцов( и других мест, где ничего не происходило) как на предателей. Из памяти не вычеркну, но относиться к ним как раньше уже не смогу
Ни одна точках с золотом не закрыта. Ни один брокард, кофе, батарейки. Вообще ничего не закрыто, всё работает, новое пооткрывали, особенно мясные магазы и даже парикмахерскую для собак етить их) Вот когда начнут закрывать "золотые" точки, брокард с духами по 200$, а останется жрачка, можно констатировать: пи..ц начинается
vitaliian написав:Пенсии вам из какой бочки наливают, ЕСВ уехавшие не платят и безработные кстати тоже. Тот кто продавал им пиццу стал безработным, потому что покупатель уехал в Польшу. в Ирпене освободилось до 70% коммерческих помещений, нет спроса, бизнесу не для кого работать. Бизнес это налоги и рабочие места. Налоги это одетая и мотивированная армия. Рабочие места это ЕСВ и пенсии.
Уехали от проблем и за хорошей жизнью. Никого не осуждаю, но подвигом это тоже не считаю. Одно дело уехать из Мариуполя/Бахмута, другое из относительно благополучных мест. Обрушили экономику. Бинго.
Реально, смотрю на "беженцев" из Ив.-Франковска, Хмельницкого, Черновцов( и других мест, где ничего не происходило) как на предателей. Из памяти не вычеркну, но относиться к ним как раньше уже не смогу
когда супруга оставляет мужа в трудную минуту лицом к лицу со смертельной опасностью это предательство, а когда беженцы из Кропивницкого, Черкасс и населенных пунктов западнее этих городов осваиваются в Европе, почему то здесь считают благом. Они же не ради Украины уехали и не ради победы, а ради собственной безопасности. В феврале 2022 тяжело больной онкологией отец отказался от эвакуации на ЗУ. Сказал убьют так убьют, ты как хочешь я остаюсь.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 24 лют, 2023 21:24, всього редагувалось 1 раз.