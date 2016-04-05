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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:21
beee написав:
Вот когда начнут закрывать "золотые" точки, брокард с духами по 200$, а останется жрачка, можно констатировать: пи..ц начинается
Брокард звідси сміливо викреслюємо, бо я його відвідую і бачу, що вони торгують залишками товару, який закупали до війни. Асортимент значно зменшився, а ціни як ціни - перераховані по курсу євро та за деякими позиціями ще нижче стали. Моя версія - чимало їхніх клієнток та клієнтів виїхали за кордон, обсяги продажів стрімко впали та відновляться не скоро.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:40
Запорожье.
Минут 30 назад бахкали по городу, пишут Шевченковский мик-он очень сильно слышно было.
Вроде как С-300 пишут и ещё разворазиваются пот Токмаком установки
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:46
Damien написав: vitaliian написав:
Пенсии вам из какой бочки наливают, ЕСВ уехавшие не платят и безработные кстати тоже. Тот кто продавал им пиццу стал безработным, потому что покупатель уехал в Польшу. в Ирпене освободилось до 70% коммерческих помещений, нет спроса, бизнесу не для кого работать. Бизнес это налоги и рабочие места. Налоги это одетая и мотивированная армия. Рабочие места это ЕСВ и пенсии.
Уехали от проблем и за хорошей жизнью. Никого не осуждаю, но подвигом это тоже не считаю. Одно дело уехать из Мариуполя/Бахмута, другое из относительно благополучных мест.
Обрушили экономику. Бинго.
Реально, смотрю на "беженцев" из Ив.-Франковска, Хмельницкого, Черновцов( и других мест, где ничего не происходило) как на предателей. Из памяти не вычеркну, но относиться к ним как раньше уже не смогу
Кого це вони "предали"? Ви думаєте, що залишити власний дім і жити на чужині це така собі відпустка на мінімалках?
Що у людей в голові...
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kyk
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:53
kyk написав: Damien написав: vitaliian написав:
Пенсии вам из какой бочки наливают, ЕСВ уехавшие не платят и безработные кстати тоже. Тот кто продавал им пиццу стал безработным, потому что покупатель уехал в Польшу. в Ирпене освободилось до 70% коммерческих помещений, нет спроса, бизнесу не для кого работать. Бизнес это налоги и рабочие места. Налоги это одетая и мотивированная армия. Рабочие места это ЕСВ и пенсии.
Уехали от проблем и за хорошей жизнью. Никого не осуждаю, но подвигом это тоже не считаю. Одно дело уехать из Мариуполя/Бахмута, другое из относительно благополучных мест.
Обрушили экономику. Бинго.
Реально, смотрю на "беженцев" из Ив.-Франковска, Хмельницкого, Черновцов( и других мест, где ничего не происходило) как на предателей. Из памяти не вычеркну, но относиться к ним как раньше уже не смогу
Кого це вони "предали"? Ви думаєте, що залишити власний дім і жити на чужині це така собі відпустка на мінімалках?
Що у людей в голові...
тяжкий труд и трудная судьба переселенца, не то что долярчик который загорает по 5* курортам "всё включено"
когда лично вас бросят в трудную минуту, ради спасения собственной шкуры, (или ради комфорта) это будет предательство?
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:55
Игорь Алексеевич написав:
Запорожье.
Минут 30 назад бахкали по городу, пишут Шевченковский мик-он очень сильно слышно было.
Вроде как С-300 пишут и ещё разворазиваются пот Токмаком установки
️Щодо звуків вибухів, які чули мешканці деяких районів міста
Ворог атакував передмістя Запоріжжя. У самому місті на цей час все спокійно, прильотів не зафіксовано.
Зберігайте спокій та пильність і не нехтуйте сповіщеннями про повітряну небезпеку.
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