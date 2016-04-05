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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3632363336343635
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:21

  beee написав:Вот когда начнут закрывать "золотые" точки, брокард с духами по 200$, а останется жрачка, можно констатировать: пи..ц начинается

Брокард звідси сміливо викреслюємо, бо я його відвідую і бачу, що вони торгують залишками товару, який закупали до війни. Асортимент значно зменшився, а ціни як ціни - перераховані по курсу євро та за деякими позиціями ще нижче стали. Моя версія - чимало їхніх клієнток та клієнтів виїхали за кордон, обсяги продажів стрімко впали та відновляться не скоро.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:40

Запорожье.
Минут 30 назад бахкали по городу, пишут Шевченковский мик-он очень сильно слышно было.
Вроде как С-300 пишут и ещё разворазиваются пот Токмаком установки :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:46

  Damien написав:
  vitaliian написав:Пенсии вам из какой бочки наливают, ЕСВ уехавшие не платят и безработные кстати тоже. Тот кто продавал им пиццу стал безработным, потому что покупатель уехал в Польшу. в Ирпене освободилось до 70% коммерческих помещений, нет спроса, бизнесу не для кого работать. Бизнес это налоги и рабочие места. Налоги это одетая и мотивированная армия. Рабочие места это ЕСВ и пенсии.

Уехали от проблем и за хорошей жизнью. Никого не осуждаю, но подвигом это тоже не считаю. Одно дело уехать из Мариуполя/Бахмута, другое из относительно благополучных мест. Обрушили экономику. Бинго.

Реально, смотрю на "беженцев" из Ив.-Франковска, Хмельницкого, Черновцов( и других мест, где ничего не происходило) как на предателей. Из памяти не вычеркну, но относиться к ним как раньше уже не смогу

Кого це вони "предали"? Ви думаєте, що залишити власний дім і жити на чужині це така собі відпустка на мінімалках?
Що у людей в голові...
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:53

  kyk написав:
  Damien написав:
  vitaliian написав:Пенсии вам из какой бочки наливают, ЕСВ уехавшие не платят и безработные кстати тоже. Тот кто продавал им пиццу стал безработным, потому что покупатель уехал в Польшу. в Ирпене освободилось до 70% коммерческих помещений, нет спроса, бизнесу не для кого работать. Бизнес это налоги и рабочие места. Налоги это одетая и мотивированная армия. Рабочие места это ЕСВ и пенсии.

Уехали от проблем и за хорошей жизнью. Никого не осуждаю, но подвигом это тоже не считаю. Одно дело уехать из Мариуполя/Бахмута, другое из относительно благополучных мест. Обрушили экономику. Бинго.

Реально, смотрю на "беженцев" из Ив.-Франковска, Хмельницкого, Черновцов( и других мест, где ничего не происходило) как на предателей. Из памяти не вычеркну, но относиться к ним как раньше уже не смогу

Кого це вони "предали"? Ви думаєте, що залишити власний дім і жити на чужині це така собі відпустка на мінімалках?
Що у людей в голові...

тяжкий труд и трудная судьба переселенца, не то что долярчик который загорает по 5* курортам "всё включено"

когда лично вас бросят в трудную минуту, ради спасения собственной шкуры, (или ради комфорта) это будет предательство?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Игорь Алексеевич написав:Запорожье.
Минут 30 назад бахкали по городу, пишут Шевченковский мик-он очень сильно слышно было.
Вроде как С-300 пишут и ещё разворазиваются пот Токмаком установки :shock:


️Щодо звуків вибухів, які чули мешканці деяких районів міста

Ворог атакував передмістя Запоріжжя. У самому місті на цей час все спокійно, прильотів не зафіксовано.

Зберігайте спокій та пильність і не нехтуйте сповіщеннями про повітряну небезпеку.

Куртєв
GALeon
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