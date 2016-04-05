RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3633363436353636>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:40

Запорожье.
Минут 30 назад бахкали по городу, пишут Шевченковский мик-он очень сильно слышно было.
Вроде как С-300 пишут и ещё разворазиваются пот Токмаком установки :shock:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6261
З нами з: 13.09.09
Подякував: 57 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:46

  Damien написав:
  vitaliian написав:Пенсии вам из какой бочки наливают, ЕСВ уехавшие не платят и безработные кстати тоже. Тот кто продавал им пиццу стал безработным, потому что покупатель уехал в Польшу. в Ирпене освободилось до 70% коммерческих помещений, нет спроса, бизнесу не для кого работать. Бизнес это налоги и рабочие места. Налоги это одетая и мотивированная армия. Рабочие места это ЕСВ и пенсии.

Уехали от проблем и за хорошей жизнью. Никого не осуждаю, но подвигом это тоже не считаю. Одно дело уехать из Мариуполя/Бахмута, другое из относительно благополучных мест. Обрушили экономику. Бинго.

Реально, смотрю на "беженцев" из Ив.-Франковска, Хмельницкого, Черновцов( и других мест, где ничего не происходило) как на предателей. Из памяти не вычеркну, но относиться к ним как раньше уже не смогу

Кого це вони "предали"? Ви думаєте, що залишити власний дім і жити на чужині це така собі відпустка на мінімалках?
Що у людей в голові...
kyk
 
Повідомлень: 983
З нами з: 24.01.12
Подякував: 166 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:53

  kyk написав:
  Damien написав:
  vitaliian написав:Пенсии вам из какой бочки наливают, ЕСВ уехавшие не платят и безработные кстати тоже. Тот кто продавал им пиццу стал безработным, потому что покупатель уехал в Польшу. в Ирпене освободилось до 70% коммерческих помещений, нет спроса, бизнесу не для кого работать. Бизнес это налоги и рабочие места. Налоги это одетая и мотивированная армия. Рабочие места это ЕСВ и пенсии.

Уехали от проблем и за хорошей жизнью. Никого не осуждаю, но подвигом это тоже не считаю. Одно дело уехать из Мариуполя/Бахмута, другое из относительно благополучных мест. Обрушили экономику. Бинго.

Реально, смотрю на "беженцев" из Ив.-Франковска, Хмельницкого, Черновцов( и других мест, где ничего не происходило) как на предателей. Из памяти не вычеркну, но относиться к ним как раньше уже не смогу

Кого це вони "предали"? Ви думаєте, що залишити власний дім і жити на чужині це така собі відпустка на мінімалках?
Що у людей в голові...

тяжкий труд и трудная судьба переселенца, не то что долярчик который загорает по 5* курортам "всё включено"

когда лично вас бросят в трудную минуту, ради спасения собственной шкуры, (или ради комфорта) это будет предательство?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16951
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2114 раз.
Подякували: 2997 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Игорь Алексеевич написав:Запорожье.
Минут 30 назад бахкали по городу, пишут Шевченковский мик-он очень сильно слышно было.
Вроде как С-300 пишут и ещё разворазиваются пот Токмаком установки :shock:


️Щодо звуків вибухів, які чули мешканці деяких районів міста

Ворог атакував передмістя Запоріжжя. У самому місті на цей час все спокійно, прильотів не зафіксовано.

Зберігайте спокій та пильність і не нехтуйте сповіщеннями про повітряну небезпеку.

Куртєв
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Demien, наверное, имеет в виду тех, кто смылся для получения помощи в первый день, а свою квитку сдал втридорога. И катаются туда сюда.
Нас не хотели впускать, третий раз: чего ездите туда сюда? Мы с гуманитаркой мотались, нас впустили.
Проверяют песель на предмет получения помощи. Это реально проблема.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 377
З нами з: 17.12.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:59

  vitaliian написав:
  kyk написав:Кого це вони "предали"? Ви думаєте, що залишити власний дім і жити на чужині це така собі відпустка на мінімалках?
Що у людей в голові...

тяжкий труд и трудная судьба переселенца, не то что долярчик который загорает по 5* курортам "всё включено"

когда лично вас бросят в трудную минуту, ради спасения собственной шкуры, (или ради комфорта) это будет предательство?

Долярчик наче нічого не писав. А ви ж не в ЗСУ, ще й втікли з парадайзного Ірпеня. Не подумали про власників бізнесів там?
kyk
 
Повідомлень: 983
З нами з: 24.01.12
Подякував: 166 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:05

https://charter97.org/ru/news/2023/2/24/537718/

- Сегодня по согласованию с Агентством США по международному развитию (USAID) и Министерством финансов мы объявляем о помощи на сумму свыше 10 миллиардов долларов, включая бюджетную поддержку правительства Украины и дополнительную энергетическую помощь для поддержки украинцев, пострадавших от атак России, - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинское правительство может продолжать удовлетворять неотложные потребности своих граждан, включая здравоохранение, образование и службы экстренной помощи. Экономическая помощь США помогла сплотить других международных доноров, включая обязательства Европейской комиссии, Японии, Канады и Великобритании до 2023 года.

- Поскольку Россия продолжает свои безжалостные атаки на украинскую гражданскую и критически важную энергетическую инфраструктуру, мы также работаем с Конгрессом о предоставлении дополнительной энергетической помощи Украине в размере 250 миллионов долларов, которые позволят нам удовлетворить неотложные потребности, включая критически важное оборудование для электросетей, - добавил Блинкен.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10614
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:14

  somilitark написав:Колективний форумний розум прийшов до висновку, що КХ зараз вбиває українців у сладі "армії днр".
Бо форумчанину КХ дуже хотілось бути у складі переможців, тому перед широкомаштабним нападом бензоколонки він виїхав зі Львова і поїхав до мами в Донецьк.
Були ще повідомлення від нього після 24.02.22, він казав, що вже декілька тижнів немає води і сусіди "вище", а мама живе на 1-му поверсі 9-ти поверхівки, всі свої відходи виливають\викидають з вікна, але більше всього він боявся мобілізації, тому на вулицю не виходив.
Після того як наша розвідка повідомила, що мобілізація стала ближче до колаборантів і зрадників, а саме почала ходити по хатам, КХ зник, гадаю без особливого напрягу ви складете всі пазли в купу і дасте для себе всі відповіді на поставлені питання.

Тут ще один був з Луганська, не пам'ятаю нік, той теж кинув роботу в столиці і поїхав до Луганська, навіть дозволив собі вислів: я ще повернусь на колишню роботу в якості власника, теж гадав, що Київ захоплять за 3 дні, а він буде гауляйтером асвабадітєлєм, не усі лави переможців моторолам і гіві.
Пропав приблизно через місяць після 24.02.22, як і КХ, може вони навіть разом, хто їх зна)))

Выезд через московию - Европу свободен.
Хотя сгинуло много.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10614
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:19

  beee написав:кто смылся для получения помощи в первый день


Ті, хто "змилися" в перший день зовсім не думали про отримання допомоги, а тільки про безпеку, і для своїх дітей в першу чергу.
alibob
 
Повідомлень: 403
З нами з: 31.01.18
Подякував: 162 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:21

  prodigy написав:
  detroytred написав:
  Hotab написав:В мирний час наземний офіцер до капітана ходить 6 років, здається.

Було раніш, коли Лібо служив, з лейтенанта до старшого:
- 1 рік після п'ятирічного ВВУЗа;
- 2 роки після 3-х і 4-х річного.
Зі старшого л-та до к-на -- 3 роки.

Зараз ось так - термін на посаді для:
молодшого лейтенанта — 1 рік;
лейтенанта — 2 роки;
старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта) — 3 роки;
майора (капітана 3 рангу) — 4 роки;
підполковника (капітана 2 рангу) — 5 років;
полковника (капітана 1 рангу) — 2 роки.



Під час воєнного часу:
– молодший лейтенант, лейтенант – 1 рік;
– старший лейтенант, капітан (капітан-лейтенант) – 2 роки;
– майор (капітан 3 рангу) – 3 роки;
– підполковник (капітан 2 рангу) – 4 роки;
– полковник (капітан 1 рангу) – 1 рік.


так , правда
я отримав старшого лейтенанта через рік після лейтенанта (може 1,5), на цьому ріст зупинився, тому що срср канув)), а то може був би кап 3 (під 35-38 років). :mrgreen:

Если-бы "Дела", не "рассосались" в нужном кому-то направлении.
С другой стороны, когда-то было нужна выписка, обратился, а - ....дел НЕТ.
Хотя ходят слухи Ворами дела были прихованы.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10614
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3633363436353636>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 113142
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 482387
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4887
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1647)
24.02.2023 23:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.