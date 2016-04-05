Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:46

beee написав: Demien, наверное, имеет в виду тех, кто смылся для получения помощи в первый день, а свою квитку сдал втридорога. И катаются туда сюда.

Нас не хотели впускать, третий раз: чего ездите туда сюда? Мы с гуманитаркой мотались, нас впустили.

Проверяют песель на предмет получения помощи. Это реально проблема. Demien, наверное, имеет в виду тех, кто смылся для получения помощи в первый день, а свою квитку сдал втридорога. И катаются туда сюда.Нас не хотели впускать, третий раз: чего ездите туда сюда? Мы с гуманитаркой мотались, нас впустили.Проверяют песель на предмет получения помощи. Это реально проблема.

Я бы на месте Европы делал как собес в Украине при выплате пособий, в зависимости от того, где ты живешь(жил).

И этих тоже.Но и вообще всех других, которые "бежали от войны" из городов и городков, в которых и взрыва ни одного не было.Знаю двоих таких из Хмельницкой области, они сами не видели, но их кум когда утром вышел покурить, то видел как "шото летело, мабуть ракета". Сейчас все они в UK, сидят на пособии, прожирая средства, которые можно было бы потратить на мамашу с ребенком, чудом спасшуюся из Мариуполя(или на эти деньги снаряд для Хаймарса изготовить). И еще и надеются там закрепиться после войны.-Ты прописан в зоне боевых действий? Ок, вот тебе жилье и пособие до конца боевых действий.- А ты из Хмельницкой области? Под зад ногой и назад в Украину в течение суток.