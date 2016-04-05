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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3633363436353636
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:21

военная мелодрама про жизнь пленных итальянцев в Австралии
https://id45.lordfilm.codes/37573-15-ljubov.html
может кому зайдёт, надо отвлекаться... хоть иногда
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:30

  Investor_K написав:Alex2007

Рік війни.

:shock:
Девять.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:46

  beee написав:Demien, наверное, имеет в виду тех, кто смылся для получения помощи в первый день, а свою квитку сдал втридорога. И катаются туда сюда.
Нас не хотели впускать, третий раз: чего ездите туда сюда? Мы с гуманитаркой мотались, нас впустили.
Проверяют песель на предмет получения помощи. Это реально проблема.

И этих тоже.
Но и вообще всех других, которые "бежали от войны" из городов и городков, в которых и взрыва ни одного не было.
Знаю двоих таких из Хмельницкой области, они сами не видели, но их кум когда утром вышел покурить, то видел как "шото летело, мабуть ракета". Сейчас все они в UK, сидят на пособии, прожирая средства, которые можно было бы потратить на мамашу с ребенком, чудом спасшуюся из Мариуполя(или на эти деньги снаряд для Хаймарса изготовить). И еще и надеются там закрепиться после войны.
Я бы на месте Европы делал как собес в Украине при выплате пособий, в зависимости от того, где ты живешь(жил).
-Ты прописан в зоне боевых действий? Ок, вот тебе жилье и пособие до конца боевых действий.
- А ты из Хмельницкой области? Под зад ногой и назад в Украину в течение суток.
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:13

  Damien написав:
  beee написав:Demien, наверное, имеет в виду тех, кто смылся для получения помощи в первый день, а свою квитку сдал втридорога. И катаются туда сюда.
Нас не хотели впускать, третий раз: чего ездите туда сюда? Мы с гуманитаркой мотались, нас впустили.
Проверяют песель на предмет получения помощи. Это реально проблема.

И этих тоже.
Но и вообще всех других, которые "бежали от войны" из городов и городков, в которых и взрыва ни одного не было.
Знаю двоих таких из Хмельницкой области, они сами не видели, но их кум когда утром вышел покурить, то видел как "шото летело, мабуть ракета". Сейчас все они в UK, сидят на пособии, прожирая средства, которые можно было бы потратить на мамашу с ребенком, чудом спасшуюся из Мариуполя(или на эти деньги снаряд для Хаймарса изготовить). И еще и надеются там закрепиться после войны.
Я бы на месте Европы делал как собес в Украине при выплате пособий, в зависимости от того, где ты живешь(жил).
-Ты прописан в зоне боевых действий? Ок, вот тебе жилье и пособие до конца боевых действий.
- А ты из Хмельницкой области? Под зад ногой и назад в Украину в течение суток.


А може вже пора подорослішати та не займатися самообманом? А то ідеї у вас як у якогось думського депутата єдинороса. Нікого з Європи не викинуть-сірійців не викидали а вже українців і поготів. У них самих демографія не фонтан. Повернуться ті, хто сам цього захоче.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Танк "На Бєрлін" всеж таки доїхав до Берліну.
https://www.msn.com/de-ch/nachrichten/o ... a602&ei=16
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:25

⚡️Зеленский показал комнату в здании Офиса президента Украины, в которой он живет с начала войны

https://t.me/c/1669023783/3459
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:32

  Kudrjavuy написав:Если-бы "Дела", не "рассосались" в нужном кому-то направлении.
С другой стороны, когда-то было нужна выписка, обратился, а - ....дел НЕТ.
Хотя ходят слухи Ворами дела были прихованы.

Молодой месяц на небе … Печаль какая.
Hotab
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