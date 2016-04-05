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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3634363536363637>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:21

военная мелодрама про жизнь пленных итальянцев в Австралии
https://id45.lordfilm.codes/37573-15-ljubov.html
может кому зайдёт, надо отвлекаться... хоть иногда
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:30

  Investor_K написав:Alex2007

Рік війни.

:shock:
Девять.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:46

  beee написав:Demien, наверное, имеет в виду тех, кто смылся для получения помощи в первый день, а свою квитку сдал втридорога. И катаются туда сюда.
Нас не хотели впускать, третий раз: чего ездите туда сюда? Мы с гуманитаркой мотались, нас впустили.
Проверяют песель на предмет получения помощи. Это реально проблема.

И этих тоже.
Но и вообще всех других, которые "бежали от войны" из городов и городков, в которых и взрыва ни одного не было.
Знаю двоих таких из Хмельницкой области, они сами не видели, но их кум когда утром вышел покурить, то видел как "шото летело, мабуть ракета". Сейчас все они в UK, сидят на пособии, прожирая средства, которые можно было бы потратить на мамашу с ребенком, чудом спасшуюся из Мариуполя(или на эти деньги снаряд для Хаймарса изготовить). И еще и надеются там закрепиться после войны.
Я бы на месте Европы делал как собес в Украине при выплате пособий, в зависимости от того, где ты живешь(жил).
-Ты прописан в зоне боевых действий? Ок, вот тебе жилье и пособие до конца боевых действий.
- А ты из Хмельницкой области? Под зад ногой и назад в Украину в течение суток.
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:13

  Damien написав:
  beee написав:Demien, наверное, имеет в виду тех, кто смылся для получения помощи в первый день, а свою квитку сдал втридорога. И катаются туда сюда.
Нас не хотели впускать, третий раз: чего ездите туда сюда? Мы с гуманитаркой мотались, нас впустили.
Проверяют песель на предмет получения помощи. Это реально проблема.

И этих тоже.
Но и вообще всех других, которые "бежали от войны" из городов и городков, в которых и взрыва ни одного не было.
Знаю двоих таких из Хмельницкой области, они сами не видели, но их кум когда утром вышел покурить, то видел как "шото летело, мабуть ракета". Сейчас все они в UK, сидят на пособии, прожирая средства, которые можно было бы потратить на мамашу с ребенком, чудом спасшуюся из Мариуполя(или на эти деньги снаряд для Хаймарса изготовить). И еще и надеются там закрепиться после войны.
Я бы на месте Европы делал как собес в Украине при выплате пособий, в зависимости от того, где ты живешь(жил).
-Ты прописан в зоне боевых действий? Ок, вот тебе жилье и пособие до конца боевых действий.
- А ты из Хмельницкой области? Под зад ногой и назад в Украину в течение суток.


А може вже пора подорослішати та не займатися самообманом? А то ідеї у вас як у якогось думського депутата єдинороса. Нікого з Європи не викинуть-сірійців не викидали а вже українців і поготів. У них самих демографія не фонтан. Повернуться ті, хто сам цього захоче.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Танк "На Бєрлін" всеж таки доїхав до Берліну.
https://www.msn.com/de-ch/nachrichten/o ... a602&ei=16
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:25

⚡️Зеленский показал комнату в здании Офиса президента Украины, в которой он живет с начала войны

https://t.me/c/1669023783/3459
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:32

  Kudrjavuy написав:Если-бы "Дела", не "рассосались" в нужном кому-то направлении.
С другой стороны, когда-то было нужна выписка, обратился, а - ....дел НЕТ.
Хотя ходят слухи Ворами дела были прихованы.

Молодой месяц на небе … Печаль какая.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 00:10

"Володимир Кличко новий мобілізований механік-водій Leopard 2A6."

https://t.me/voynareal/52224
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 00:11

  vitaliian написав:..........
Пенсии вам из какой бочки наливают, ЕСВ уехавшие не платят и безработные кстати тоже. Тот кто продавал им пиццу стал безработным, потому что покупатель уехал в Польшу. в Ирпене освободилось до 70% коммерческих помещений, нет спроса, бизнесу не для кого работать. Бизнес это налоги и рабочие места. Налоги это одетая и мотивированная армия. Рабочие места это ЕСВ и пенсии.

Уехали от проблем и за хорошей жизнью. Никого не осуждаю, но подвигом это тоже не считаю. Одно дело уехать из Мариуполя/Бахмута, другое из относительно благополучных мест. Обрушили экономику. Бинго.

В моем лексиконе обосранец это не ругательство, а образное название человека, который чего то боится. Можете загуглить что такое медвежья болезнь.

Во словам власти пенсии сейчас платятся за счёт Запада.

Не хочу начинать споры об экономике, но экономика рушится, когда рушится производство (чтобы не было вопросов, производство это и промышленность, и с/х).
Спад торговли и всяких пиццерий это уже следствие.
Не знаю, как на западе, но у нас вернулись очень многие. Конечно, людей меньше, чем до войны, но уже очень много. Тем не менее, торговля упала сильно. У меня недалеко от дома фермер привозит мясо по субботам. Раньше часов в 11 (а то и раньше) он уже распродавался и уезжал. Бывало и раньше. Сейчас стоит заметно дольше. Как-то разговорился, поинтересовался почему так. "Меньше денег у людей, меньше стали брать. Кто брал 2 кг стали брать по 1, кто вообще перестал покупать".
В Харькове достаточно много людей, которые выживают благодаря гуманитарке. Но её стало намного меньше, обычная гуманитарка практически исчезла. Сейчас больше религиозной - люди приходят на службу, а после получают какой-то паёк. Есть бесплатные обеды. Кое-где даже с доставкой на дом.

Уехали люди не за хорошей жизнью. "Хорошую" жизнь там не обеспечивают. Обеспечивают выживание.
Новое исследование Норвежского совета по беженцам (NRC) свидетельствует о том, что 7 из 10 беженцев в Украине, живущих в таких странах, как Польша, Румыния и Молдова, могут стать нищими. Об этом сообщает Helsinki Times.

https://focus.ua/world/551604-bezhency-iz-ukrainy-riskuyut-stat-nishchimi-v-sosednih-stranah-issledovanie - почитайте, там довольно подробно.
Понятно, что в более богатых странах (например, в Германии) полегче, но тоже не шикуют. "Хорошая" жизнь там у тех, кто и здесь жил очень хорошо и есть доходы или запасы.
А уезжали из-за страха перед войной. И в марте, когда орки были под Киевом, страшно было и в Черкассах, и западнее. Никто не знал, где их остановят.

О количестве уехавших:
через год после вторжения РФ в ЕС было зарегистрировано 4,8 миллиона заявлений на временную защиту от украинцев. Больше всего статусов беженцев предоставили Польша и Германия, за ними следует Чехия.

https://www.rbc.ua/ukr/travel/gotovi-povernutisya-skilki-bizhentsiv-perebuvae-1677233187.html - тут тоже есть интересные моменты.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 25 лют, 2023 00:33, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 00:18

  Hotab написав:Успіх ,

Угу.
Такі справи, що навіть, ніяк не зміг 1-2рази протягом 365днів(!!!) заскочити на форум на 5хв, хоч підглянути і написати 2 слова???!



Навіщо? Я казав, що в 16-му році Лібо в Києві (через свого представника) подарував мені для польотів планшет dell в металевому корпусі , який в сша на той момент коштував 500+уо , а в Україні їх не було взагалі. А від Лібо про це не було жодного слова на форумі. Тому…. Не рівняй всіх по собі. Не всі позєри.

freeze не позёр, но на форум хоть изредка заглядывает.
Буду очень рад, если у Либо всё в порядке, а не появляется по каким-то объективным причинам.
ЛАД
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