beee написав:Demien, наверное, имеет в виду тех, кто смылся для получения помощи в первый день, а свою квитку сдал втридорога. И катаются туда сюда. Нас не хотели впускать, третий раз: чего ездите туда сюда? Мы с гуманитаркой мотались, нас впустили. Проверяют песель на предмет получения помощи. Это реально проблема.
И этих тоже. Но и вообще всех других, которые "бежали от войны" из городов и городков, в которых и взрыва ни одного не было. Знаю двоих таких из Хмельницкой области, они сами не видели, но их кум когда утром вышел покурить, то видел как "шото летело, мабуть ракета". Сейчас все они в UK, сидят на пособии, прожирая средства, которые можно было бы потратить на мамашу с ребенком, чудом спасшуюся из Мариуполя(или на эти деньги снаряд для Хаймарса изготовить). И еще и надеются там закрепиться после войны. Я бы на месте Европы делал как собес в Украине при выплате пособий, в зависимости от того, где ты живешь(жил). -Ты прописан в зоне боевых действий? Ок, вот тебе жилье и пособие до конца боевых действий. - А ты из Хмельницкой области? Под зад ногой и назад в Украину в течение суток.
beee написав:Demien, наверное, имеет в виду тех, кто смылся для получения помощи в первый день, а свою квитку сдал втридорога. И катаются туда сюда. Нас не хотели впускать, третий раз: чего ездите туда сюда? Мы с гуманитаркой мотались, нас впустили. Проверяют песель на предмет получения помощи. Это реально проблема.
И этих тоже. Но и вообще всех других, которые "бежали от войны" из городов и городков, в которых и взрыва ни одного не было. Знаю двоих таких из Хмельницкой области, они сами не видели, но их кум когда утром вышел покурить, то видел как "шото летело, мабуть ракета". Сейчас все они в UK, сидят на пособии, прожирая средства, которые можно было бы потратить на мамашу с ребенком, чудом спасшуюся из Мариуполя(или на эти деньги снаряд для Хаймарса изготовить). И еще и надеются там закрепиться после войны. Я бы на месте Европы делал как собес в Украине при выплате пособий, в зависимости от того, где ты живешь(жил). -Ты прописан в зоне боевых действий? Ок, вот тебе жилье и пособие до конца боевых действий. - А ты из Хмельницкой области? Под зад ногой и назад в Украину в течение суток.
А може вже пора подорослішати та не займатися самообманом? А то ідеї у вас як у якогось думського депутата єдинороса. Нікого з Європи не викинуть-сірійців не викидали а вже українців і поготів. У них самих демографія не фонтан. Повернуться ті, хто сам цього захоче.
vitaliian написав:.......... Пенсии вам из какой бочки наливают, ЕСВ уехавшие не платят и безработные кстати тоже. Тот кто продавал им пиццу стал безработным, потому что покупатель уехал в Польшу. в Ирпене освободилось до 70% коммерческих помещений, нет спроса, бизнесу не для кого работать. Бизнес это налоги и рабочие места. Налоги это одетая и мотивированная армия. Рабочие места это ЕСВ и пенсии.
Уехали от проблем и за хорошей жизнью. Никого не осуждаю, но подвигом это тоже не считаю. Одно дело уехать из Мариуполя/Бахмута, другое из относительно благополучных мест. Обрушили экономику. Бинго.
В моем лексиконе обосранец это не ругательство, а образное название человека, который чего то боится. Можете загуглить что такое медвежья болезнь.
Во словам власти пенсии сейчас платятся за счёт Запада.
Не хочу начинать споры об экономике, но экономика рушится, когда рушится производство (чтобы не было вопросов, производство это и промышленность, и с/х). Спад торговли и всяких пиццерий это уже следствие. Не знаю, как на западе, но у нас вернулись очень многие. Конечно, людей меньше, чем до войны, но уже очень много. Тем не менее, торговля упала сильно. У меня недалеко от дома фермер привозит мясо по субботам. Раньше часов в 11 (а то и раньше) он уже распродавался и уезжал. Бывало и раньше. Сейчас стоит заметно дольше. Как-то разговорился, поинтересовался почему так. "Меньше денег у людей, меньше стали брать. Кто брал 2 кг стали брать по 1, кто вообще перестал покупать". В Харькове достаточно много людей, которые выживают благодаря гуманитарке. Но её стало намного меньше, обычная гуманитарка практически исчезла. Сейчас больше религиозной - люди приходят на службу, а после получают какой-то паёк. Есть бесплатные обеды. Кое-где даже с доставкой на дом.
Уехали люди не за хорошей жизнью. "Хорошую" жизнь там не обеспечивают. Обеспечивают выживание.
Новое исследование Норвежского совета по беженцам (NRC) свидетельствует о том, что 7 из 10 беженцев в Украине, живущих в таких странах, как Польша, Румыния и Молдова, могут стать нищими. Об этом сообщает Helsinki Times.
Угу. Такі справи, що навіть, ніяк не зміг 1-2рази протягом 365днів(!!!) заскочити на форум на 5хв, хоч підглянути і написати 2 слова???!
Навіщо? Я казав, що в 16-му році Лібо в Києві (через свого представника) подарував мені для польотів планшет dell в металевому корпусі , який в сша на той момент коштував 500+уо , а в Україні їх не було взагалі. А від Лібо про це не було жодного слова на форумі. Тому…. Не рівняй всіх по собі. Не всі позєри.
freeze не позёр, но на форум хоть изредка заглядывает. Буду очень рад, если у Либо всё в порядке, а не появляется по каким-то объективным причинам.