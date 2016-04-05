Додано: Суб 25 лют, 2023 00:11

vitaliian написав: ..........

Пенсии вам из какой бочки наливают, ЕСВ уехавшие не платят и безработные кстати тоже. Тот кто продавал им пиццу стал безработным, потому что покупатель уехал в Польшу. в Ирпене освободилось до 70% коммерческих помещений, нет спроса, бизнесу не для кого работать. Бизнес это налоги и рабочие места. Налоги это одетая и мотивированная армия. Рабочие места это ЕСВ и пенсии.



Уехали от проблем и за хорошей жизнью. Никого не осуждаю, но подвигом это тоже не считаю. Одно дело уехать из Мариуполя/Бахмута, другое из относительно благополучных мест. Обрушили экономику. Бинго.



В моем лексиконе обосранец это не ругательство, а образное название человека, который чего то боится. Можете загуглить что такое медвежья болезнь. ..........Пенсии вам из какой бочки наливают, ЕСВ уехавшие не платят и безработные кстати тоже. Тот кто продавал им пиццу стал безработным, потому что покупатель уехал в Польшу. в Ирпене освободилось до 70% коммерческих помещений, нет спроса, бизнесу не для кого работать. Бизнес это налоги и рабочие места. Налоги это одетая и мотивированная армия. Рабочие места это ЕСВ и пенсии.Уехали от проблем и за хорошей жизнью. Никого не осуждаю, но подвигом это тоже не считаю. Одно дело уехать из Мариуполя/Бахмута, другое из относительно благополучных мест. Обрушили экономику. Бинго.В моем лексиконе обосранец это не ругательство, а образное название человека, который чего то боится. Можете загуглить что такое медвежья болезнь.

Новое исследование Норвежского совета по беженцам (NRC) свидетельствует о том, что 7 из 10 беженцев в Украине, живущих в таких странах, как Польша, Румыния и Молдова, могут стать нищими. Об этом сообщает Helsinki Times.

через год после вторжения РФ в ЕС было зарегистрировано 4,8 миллиона заявлений на временную защиту от украинцев. Больше всего статусов беженцев предоставили Польша и Германия, за ними следует Чехия.

Во словам власти пенсии сейчас платятся за счёт Запада.Не хочу начинать споры об экономике, но экономика рушится, когда рушится производство (чтобы не было вопросов, производство это и промышленность, и с/х).Спад торговли и всяких пиццерий это уже следствие.Не знаю, как на западе, но у нас вернулись очень многие. Конечно, людей меньше, чем до войны, но уже очень много. Тем не менее, торговля упала сильно. У меня недалеко от дома фермер привозит мясо по субботам. Раньше часов в 11 (а то и раньше) он уже распродавался и уезжал. Бывало и раньше. Сейчас стоит заметно дольше. Как-то разговорился, поинтересовался почему так. "Меньше денег у людей, меньше стали брать. Кто брал 2 кг стали брать по 1, кто вообще перестал покупать".В Харькове достаточно много людей, которые выживают благодаря гуманитарке. Но её стало намного меньше, обычная гуманитарка практически исчезла. Сейчас больше религиозной - люди приходят на службу, а после получают какой-то паёк. Есть бесплатные обеды. Кое-где даже с доставкой на дом.Уехали люди не за хорошей жизнью. "Хорошую" жизнь там не обеспечивают. Обеспечивают выживание.- почитайте, там довольно подробно.Понятно, что в более богатых странах (например, в Германии) полегче, но тоже не шикуют. "Хорошая" жизнь там у тех, кто и здесь жил очень хорошо и есть доходы или запасы.А уезжали из-за страха перед войной. И в марте, когда орки были под Киевом, страшно было и в Черкассах, и западнее. Никто не знал, где их остановят.О количестве уехавших:- тут тоже есть интересные моменты.