freeze не позёр, но на форум хоть изредка заглядывает
Це не означає, що всі непозєри мають тут регулярно відписувати. Як приклад ККЦ. У мене інколи теж виникає бажання не приходити. Щоб не сидіти тут поряд з «вкладчиком» (на счастя цей мусор швидко спускають в каналізацію) чи бидломухою.
Зашел из любопытства на сайт 5 канала, посмотрел комменты.
Сначала думал, что ошибся, попал на какой-то наш военный сайт, где участники шлют проклятия в адрес рашистских агрессоров. Оказалось, что это те самые "уставшие от войны на Донбассе и отчаявшиеся от коррупционера Пороха" шлют проклятия в адрес ПАПа. Какой-то взбесившийся пенс пообещал после войны его лично задушить вместе с его сторонниками.