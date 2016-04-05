RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3634363536363637
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 00:19

  vitaliian написав:⚡️Зеленский показал комнату в здании Офиса президента Украины, в которой он живет с начала войны

https://t.me/c/1669023783/3459

К сожалению, закрытая группа.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24008
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 00:28

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:⚡️Зеленский показал комнату в здании Офиса президента Украины, в которой он живет с начала войны

https://t.me/c/1669023783/3459

К сожалению, закрытая группа.


Спробуйте пошукати "Комаров Зеленський" з вчорашньою датою в неті.
https://www.unian.ua/lite/stars/zelensk ... 58364.html


Мабуть це воно.
alibob
 
Повідомлень: 405
З нами з: 31.01.18
Подякував: 162 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 00:31

alibob
Спасибо!
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24008
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 01:02

ЛАД ,
freeze не позёр, но на форум хоть изредка заглядывает


Це не означає, що всі непозєри мають тут регулярно відписувати. Як приклад ККЦ.
У мене інколи теж виникає бажання не приходити. Щоб не сидіти тут поряд з «вкладчиком» (на счастя цей мусор швидко спускають в каналізацію) чи бидломухою.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8637
З нами з: 15.02.09
Подякував: 555 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 01:03

Зашел из любопытства на сайт 5 канала, посмотрел комменты.

Сначала думал, что ошибся, попал на какой-то наш военный сайт, где участники шлют проклятия в адрес рашистских агрессоров.
Оказалось, что это те самые "уставшие от войны на Донбассе и отчаявшиеся от коррупционера Пороха" шлют проклятия в адрес ПАПа. Какой-то взбесившийся пенс пообещал после войны его лично задушить вместе с его сторонниками.

Комментировать не буду.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19155
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2448 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3634363536363637
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Starikan і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 113143
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 482405
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4888
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.