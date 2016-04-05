freeze не позёр, но на форум хоть изредка заглядывает
Це не означає, що всі непозєри мають тут регулярно відписувати. Як приклад ККЦ. У мене інколи теж виникає бажання не приходити. Щоб не сидіти тут поряд з «вкладчиком» (на счастя цей мусор швидко спускають в каналізацію) чи бидломухою.
Зашел из любопытства на сайт 5 канала, посмотрел комменты.
Сначала думал, что ошибся, попал на какой-то наш военный сайт, где участники шлют проклятия в адрес рашистских агрессоров. Оказалось, что это те самые "уставшие от войны на Донбассе и отчаявшиеся от коррупционера Пороха" шлют проклятия в адрес ПАПа. Какой-то взбесившийся пенс пообещал после войны его лично задушить вместе с его сторонниками.
vitaliian написав:Пенсии вам из какой бочки наливают, ЕСВ уехавшие не платят и безработные кстати тоже. Тот кто продавал им пиццу стал безработным, потому что покупатель уехал в Польшу. в Ирпене освободилось до 70% коммерческих помещений, нет спроса, бизнесу не для кого работать. Бизнес это налоги и рабочие места. Налоги это одетая и мотивированная армия. Рабочие места это ЕСВ и пенсии.
Уехали от проблем и за хорошей жизнью. Никого не осуждаю, но подвигом это тоже не считаю. Одно дело уехать из Мариуполя/Бахмута, другое из относительно благополучных мест. Обрушили экономику. Бинго.
Реально, смотрю на "беженцев" из Ив.-Франковска, Хмельницкого, Черновцов( и других мест, где ничего не происходило) как на предателей. Из памяти не вычеркну, но относиться к ним как раньше уже не смогу
Кого це вони "предали"? Ви думаєте, що залишити власний дім і жити на чужині це така собі відпустка на мінімалках? Що у людей в голові...
У людей мабуть мізки, а у вітальянов... відомо, що. Русняві погляди, що всі завжди завинили державі. Бажаю їм втратити все, і відчути на собі як воно, бути біженцями.
Подарок Путина Байдену на саммите в Женеве в июне 2021 года — ручка и письменный набор стоимостью $12 тысяч, стал самым дорогим среди всех подарков президенту США в 2021 году. В сообщении Госдепа подарочный набор описан как «Холуйский лаковый миниатюрный письменный набор и ручка». Байден тогда подарил Путину хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы.
Damien написав:Реально, смотрю на "беженцев" из Ив.-Франковска, Хмельницкого, Черновцов( и других мест, где ничего не происходило) как на предателей. Из памяти не вычеркну, но относиться к ним как раньше уже не смогу
Кого це вони "предали"? Ви думаєте, що залишити власний дім і жити на чужині це така собі відпустка на мінімалках? Що у людей в голові...
У людей мабуть мізки, а у вітальянов... відомо, що. Русняві погляди, що всі завжди завинили державі. Бажаю їм втратити все, і відчути на собі як воно, бути біженцями.
ты ж меня не читаешь, а какие у меня мозги откуда то знаешь. Наверное экстрасенс. Или песделка форумная. Я никому не желал "потерять все" в отличии от некоторых подонков, мимикрируюших под больших патриотов.