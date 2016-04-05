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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3635363636373638
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 07:16

  GALeon написав:
Ворог атакував передмістя Запоріжжя. У самому місті на цей час все спокійно, прильотів не зафіксовано.
Зберігайте спокій та пильність і не нехтуйте сповіщеннями про повітряну небезпеку.
Куртєв


Меня поражает бездарность спикеров. Если был прилет, то почему прямо так и не написать "Враг произвел ракетный (артиллерийский) обстрел ..." или "был прилет ...".
"Атаковали" - слово не однозначное, по опыту 9 месячной осады Николаева знаю, что на нервах люди склонны воспринимать подобные сообщения исходя из худшего - "враг подошел очень близко, какое уж тут спокойствие".
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 07:47

  Starikan написав:Китай уже давно и открыто объявил себя верным и стратегическим союзником РФ в борьбе за "многополярность" - фактически в войне цивилизаций.


Отстаете от жизни ). В новой концепции Китая речь уже про "двуполярность".

И Китай уже НЕ "верный и стратегический союзник РФ", а наоборот РФ ситуационный партнер Китая (понимате как вассал).
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 08:48

  Schmit написав:
  somilitark написав:
  Schmit написав:Давно не чути форумчанина "Козак Характерник", десь з окупованих територій, здається. Такий патріот був і Біблію постійно цитував.
Цікаво, що з ним?

Колективний форумний розум прийшов до висновку, що КХ зараз вбиває українців у сладі "армії днр".
Бо форумчанину КХ дуже хотілось бути у складі переможців, тому перед широкомаштабним нападом бензоколонки він виїхав зі Львова і поїхав до мами в Донецьк.
Були ще повідомлення від нього після 24.02.22, він казав, що вже декілька тижнів немає води і сусіди "вище", а мама живе на 1-му поверсі 9-ти поверхівки, всі свої відходи виливають\викидають з вікна, але більше всього він боявся мобілізації, тому на вулицю не виходив.
Після того як наша розвідка повідомила, що мобілізація стала ближче до колаборантів і зрадників, а саме почала ходити по хатам, КХ зник, гадаю без особливого напрягу ви складете всі пазли в купу і дасте для себе всі відповіді на поставлені питання.

Пічальна судьба.

Колективне жлобство хіба так роздає оцінки. КХ був все ж на проукраїнських позиціях, але сам не був готовий воювати. А те, що повернувся на окуповані території, то міг мати особисті причини. Можливо і перемололи його жернова війни, то нема чому тут злорадствувати.
Колись на форумі можна було скласти рейтинг топ дописувачів, зараз ні. То з числа активістів з десятками тисяч повідомлень б-ть уже не дописує з різних причин.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 08:50

  Камикадзе написав:
  Starikan написав:Китай уже давно и открыто объявил себя верным и стратегическим союзником РФ в борьбе за "многополярность" - фактически в войне цивилизаций.


Отстаете от жизни ). В новой концепции Китая речь уже про "двуполярность".

И Китай уже НЕ "верный и стратегический союзник РФ", а наоборот РФ ситуационный партнер Китая (понимате как вассал).

Ще на початку війни писав, що ці два п..дари вузькоокі дружили і будуть дружити, а китайський досвід перековки уйгурів буде застосований до українців. китай не постачає зброю раші не тому, що не хоче, а тому, що боїться санкцій.
lapay
 
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  #<1 ... 3635363636373638
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