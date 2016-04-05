Додано: Суб 25 лют, 2023 09:13

очень умные мысли. Авторитаризм опасен подавлением базовых свобод, когда чиновник решает где человеку жить, работать, с кем спать, сколько детей иметь, и прочие нюансы жизни.Одно время я изучал феномен Китая. Это патриархальная феодальная страна, свободы в которой исторически нарушались всегда. В этом ключе коммунизм был некоторым прогрессом, потому что дал идеологию, что послужило вектором к социальным реформам, ослаблению местных феодалов и усилению центральной власти. На данный момент идеология имеет НОЛЬ влияния на жизнь китайского общества.Да есть жёсткие наказания например за проституцию, гомосексуализм и наркотики (реально тюремные сроки) на практике, благодаря коррупции, эти дела редко доходят до суда. Почти никогда. То есть по сути разрешены но за небольшую плату.Идеология не влияет на жизнь китайца и существует только формально типа королевы Великобритании. Власть и народ живут в разных мирах и почти не соприкасаются. Исторически народ не сносит власть майданами. Власть понемногу ослабляет зажим у ошейника и рядовой китаец вполне счастлив.Это дома для обычных людей не миллионеров. Не очень похоже на барачно общяжный авторитаризм, спрашивается зачем строить эти дома, если можно строить ГУЛАГи, где будут работать за стакан риса. Китайский авторитаризм очень условный "с человеческим лицом". Но это специфика китайского общества. В другой стране такой симбиоз покорности власти и одновременно любви к народу невозможен. Как правило что то одно.