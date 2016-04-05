Schmit написав:Давно не чути форумчанина "Козак Характерник", десь з окупованих територій, здається. Такий патріот був і Біблію постійно цитував. Цікаво, що з ним?
Колективний форумний розум прийшов до висновку, що КХ зараз вбиває українців у сладі "армії днр". Бо форумчанину КХ дуже хотілось бути у складі переможців, тому перед широкомаштабним нападом бензоколонки він виїхав зі Львова і поїхав до мами в Донецьк. Були ще повідомлення від нього після 24.02.22, він казав, що вже декілька тижнів немає води і сусіди "вище", а мама живе на 1-му поверсі 9-ти поверхівки, всі свої відходи виливають\викидають з вікна, але більше всього він боявся мобілізації, тому на вулицю не виходив. Після того як наша розвідка повідомила, що мобілізація стала ближче до колаборантів і зрадників, а саме почала ходити по хатам, КХ зник, гадаю без особливого напрягу ви складете всі пазли в купу і дасте для себе всі відповіді на поставлені питання.
Пічальна судьба.
Колективне жлобство хіба так роздає оцінки. КХ був все ж на проукраїнських позиціях, але сам не був готовий воювати. А те, що повернувся на окуповані території, то міг мати особисті причини. Можливо і перемололи його жернова війни, то нема чому тут злорадствувати. Колись на форумі можна було скласти рейтинг топ дописувачів, зараз ні. То з числа активістів з десятками тисяч повідомлень б-ть уже не дописує з різних причин.
Starikan написав:Китай уже давно и открыто объявил себя верным и стратегическим союзником РФ в борьбе за "многополярность" - фактически в войне цивилизаций.
Отстаете от жизни ). В новой концепции Китая речь уже про "двуполярность".
И Китай уже НЕ "верный и стратегический союзник РФ", а наоборот РФ ситуационный партнер Китая (понимате как вассал).
Ще на початку війни писав, що ці два п..дари вузькоокі дружили і будуть дружити, а китайський досвід перековки уйгурів буде застосований до українців. китай не постачає зброю раші не тому, що не хоче, а тому, що боїться санкцій.
Starikan написав:Китай уже давно и открыто объявил себя верным и стратегическим союзником РФ в борьбе за "много полярность" - фактически в войне цивилизаций.
ИМХО Китай борется не против цивилизации - он сам древнейшая цивилизация. Он против либеральной демократии - балансирует между авторитаризмом в политической жизни и либерализмом в экономике. Идеология Китая сильно заточена на экономический рост.
Такая модель общества показывает неплохие результаты у "азиатских тигров" типа Сингапура, Южной Кореи и других. Считается что население этих стран не имеет опыта демократии, свободу личности воспринимает как вседозволенность. Ослабление авторитаризма в них приводит к хаосу и междоусобицам, межпартийным сварам и в результате к краху экономики (нечто подобное мы наблюдали и в Украине после крушения ссср).
Либерализм (свобода личности, свобода предпринимательства) возникли на западе тоже не сразу, а как следствие экономического роста и роста политического влияние предпринимателей. В Германии и Японии экономику строили в условиях окупации. Существует мнение, что развивающиеся страны сами не могут построить развитую экономику в условиях свобод, т.е. первоначальным должен быть рост экономики в условиях авторитаризма, и лишь потом ослабление возжей.
Авторитаризм опасен миру моразмом стареющих вождей, поэтому западный мир боится и борется с автократами. Китай стремится быть лидером (полюсом) автократий, а это может подтолкнуть его к навязыванию своего лидерства соседям военным путем.
Камикадзе очень умные мысли. Авторитаризм опасен подавлением базовых свобод, когда чиновник решает где человеку жить, работать, с кем спать, сколько детей иметь, и прочие нюансы жизни.
Одно время я изучал феномен Китая. Это патриархальная феодальная страна, свободы в которой исторически нарушались всегда. В этом ключе коммунизм был некоторым прогрессом, потому что дал идеологию, что послужило вектором к социальным реформам, ослаблению местных феодалов и усилению центральной власти. На данный момент идеология имеет НОЛЬ влияния на жизнь китайского общества.
Да есть жёсткие наказания например за проституцию, гомосексуализм и наркотики (реально тюремные сроки) на практике, благодаря коррупции, эти дела редко доходят до суда. Почти никогда. То есть по сути разрешены но за небольшую плату.
Идеология не влияет на жизнь китайца и существует только формально типа королевы Великобритании. Власть и народ живут в разных мирах и почти не соприкасаются. Исторически народ не сносит власть майданами. Власть понемногу ослабляет зажим у ошейника и рядовой китаец вполне счастлив.
Это дома для обычных людей не миллионеров. Не очень похоже на барачно общяжный авторитаризм, спрашивается зачем строить эти дома, если можно строить ГУЛАГи, где будут работать за стакан риса. Китайский авторитаризм очень условный "с человеческим лицом". Но это специфика китайского общества. В другой стране такой симбиоз покорности власти и одновременно любви к народу невозможен. Как правило что то одно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 25 лют, 2023 09:52, всього редагувалось 2 разів.
Starikan написав:Китай уже давно и открыто объявил себя верным и стратегическим союзником РФ в борьбе за "много полярность" - фактически в войне цивилизаций.
ИМХО Китай борется не против цивилизации - он сам древнейшая цивилизация. Он против либеральной демократии - балансирует между авторитаризмом в политической жизни и либерализмом в экономике. Идеология Китая сильно заточена на экономический рост.
Такая модель общества показывает неплохие результаты у "азиатских тигров" типа Сингапура, Южной Кореи и других. Считается что население этих стран не имеет опыта демократии, свободу личности воспринимает как вседозволенность. Ослабление авторитаризма в них приводит к хаосу и междоусобицам, межпартийным сварам и в результате к краху экономики (нечто подобное мы наблюдали и в Украине после крушения ссср).
Либерализм (свобода личности, свобода предпринимательства) возникли на западе тоже не сразу, а как следствие экономического роста и роста политического влияние предпринимателей. В Германии и Японии экономику строили в условиях окупации. Существует мнение, что развивающиеся страны сами не могут построить развитую экономику в условиях свобод, т.е. первоначальным должен быть рост экономики в условиях авторитаризма, и лишь потом ослабление возжей.
Авторитаризм опасен миру моразмом стареющих вождей, поэтому западный мир боится и борется с автократами. Китай стремится быть лидером (полюсом) автократий, а это может подтолкнуть его к навязыванию своего лидерства соседям военным путем.
ЛАД написав:Не хочу начинать споры об экономике, но экономика рушится, когда рушится производство (чтобы не было вопросов, производство это и промышленность, и с/х). Спад торговли и всяких пиццерий это уже следствие
производства мануфактуры конвеер появились относительно недавно в 19веке, а экономика существует столько, сколько существует человек. По вашей логике до 19 века не было ничего. потом появились производства и как их следствие пиццерии.
А может наоборот, сфера услуг появилась раньше а производства это уже следствие расширения и укрупнения кустарных ремесел?
Базары, гостиные дворы, таверни, транспорт, банковское дело, медицина, образование все это существовало ДО эры производств и не может быть их следствием как внучка не может быть мамой своей бабушки.
Надеюсь у вас достаточно интеллекта без моей критики понять где вы ошибаетесь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 25 лют, 2023 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:Китай уже давно и открыто объявил себя верным и стратегическим союзником РФ в борьбе за "многополярность" - фактически в войне цивилизаций.
Отстаете от жизни ). В новой концепции Китая речь уже про "двуполярность".
И Китай уже НЕ "верный и стратегический союзник РФ", а наоборот РФ ситуационный партнер Китая (понимате как вассал).
Ще на початку війни писав, що ці два п..дари вузькоокі дружили і будуть дружити, а китайський досвід перековки уйгурів буде застосований до українців. китай не постачає зброю раші не тому, що не хоче, а тому, що боїться санкцій.
Та отож.
Формується протистояння двох центрів (Китаю та США). Буде війна чи ні - це ще питання, але формування союзів-коаліцій навколо цих центрів йде повним ходом. Світ поділяється. Дивився давно документалку про Італію перед 2СВ. Так там ця Італія декілька разів могла опинитися, що на боці Рейха, що проти. Суцільні випадковості-невизначенності.
І вся ця хрінь має тільки один фундамент. Як років більше десяти тому вказав форумчанин Мицік (справжній гігант думки) - китайці почали куштувати м'ясо. Для підтримки і розвитку їх рівня життя їм треба і треба ресурси. Ресурси у всіх формах. Тому зупинитися поглинати-відбирати їх у інших вони об'єктивно не можуть...
А відбирати в кого?))) Коли до "куштування м'яса", як визначав вже колега Мортимер, після розвалу совка в світі по суті була одна Американська економічна зона.
Тому й закінчився час, коли Україна ще могла гратися в політику багатовекторністі. 2014.
Всі будуть переформатовуватися. Під двополярний світ.
Ну а в нас ще фігня з придурком сусідом - рашкою. Яка зі своїм шляхом та величчю замість піти одразу! і прямо! під васалітет Китаю (раз вже азійці ці рашковани), грається в самостійність. Щоб підточена війною все рівно впасти в ноги Китаю. Тільки на багато гірших умовах.
А так би Штати та Китай можливо до безпосередньо війни в Україні не допустили. По меншій мірі зараз. Ми б спокійно увійшли в європростір, а ріфляндія тісніше інтегрувалася б з китайцями. І всі задоволені. Поки. Так ні. Ці покидьки захотіли безпосередньо війни. "Хотят ли руцкие войны...?" Твари.