Додано: Суб 25 лют, 2023 10:01

ЛАД написав: Не хочу начинать споры об экономике, но экономика рушится, когда рушится производство (чтобы не было вопросов, производство это и промышленность, и с/х).

Спад торговли и всяких пиццерий это уже следствие Не хочу начинать споры об экономике, но экономика рушится, когда рушится производство (чтобы не было вопросов, производство это и промышленность, и с/х).Спад торговли и всяких пиццерий это уже следствие

ЛАД написав: Во словам власти пенсии сейчас платятся за счёт Запада Во словам власти пенсии сейчас платятся за счёт Запада

В 1960 году в Кировограде началось строительство мощного пищевого предприятия – мясокомбинат. Оно занимает площадь 18 гектаров и содержит полный комплекс производственных единиц по переработке мяса – холодильник на четыре тысячи тонн мяса с компрессорными и аппаратною, мясожировой и колбасный цеха, блоки пред забойного содержания скота, подсобные помещения и др.

Ровно 60 лет назад в 1958 году на заводе «Гидросила» (в то время «Кировоградский агрегатный завод») был выпущен первый шестеренный насос НШ40-В.

производства мануфактуры конвеер появились относительно недавно в 19веке, а экономика существует столько, сколько существует человек. По вашей логике до 19 века не было ничего. потом появились производства и как их следствие пиццерии.А может наоборот, сфера услуг появилась раньше а производства это уже следствие расширения и укрупнения кустарных ремесел?Базары, гостиные дворы, таверни, транспорт, банковское дело, медицина, образование, оборона, строительство - все это существовало ДО эры производств и не может быть их следствием как внучка не может быть мамой своей бабушки.ОК, мыслим на два шага вперед. Заканчивается помощь Запада. Из какого источника будет финансироваться армия и пенсии? Все беженцы одновременно вернутся, трудоустроиться и заплатят ЕСВ? Или всё же это не быстрый процесс, который нужно начинать уже сейчас. И чем дольше затягивать этот вопрос, тем меньше людей вернутся, выучат язык, трудоустрояться и помашут ручкой.То что закрываются производства построенные ещё в совке это логическое следствие смены плановой экономики на рыночную. То что нужно рынку работает и закрываться не собирается. Холодильники Днепр и телевизоры электрон не нужны рынку, они неконкуренты....работает до сих пор и закрываться не собираетсяЗавод гидросила туда же, работает до сих порВесь этот вой про закрытые производства = чистая ностальгия по совку. Чтобы их реанимировать нужно 1. сдаться Путину, 2. Вернуть совок, 3. вернуть рынки сбыта и плановую экономику.(Европе и США наши заводы не нужны, у них есть свои и получше. Единственный алгоритм запустить, то что уже не работает тот что описан выше)