vitaliian написав:BIGor написав:vitaliian написав:ОК, мыслим на два шага вперед. Заканчивается помощь Запада. Из какого источника будет финансироваться армия и пенсии? Все беженцы одновременно вернутся, трудоустроиться и заплатят ЕСВ? Или всё же это не быстрый процесс, который нужно начинать уже сейчас. И чем дольше затягивать этот вопрос, тем меньше людей вернутся, выучат язык, трудоустрояться и помашут ручкой.
Який варіант пропонуєш? Дати кожному лопату та велосипед? Населення Кропивницького за останні 10 років зменшилось на 7-8%, стільки людей як зараз там не потрібно. Тим паче при переводі існуючих виробництв на сучасні технології.
Если государству не нужны его граждане, дело труба. это как матери не нужны её дети. Можно надеяться, что найдется другая мать, но на практике другая мать оказывается ещё хуже. Наивно верить, что есть на свете люди , которым будет интересно решать твои проблемы. Называется "иждивенческая позиция" (гуглится)
У мене то проблем нема, це ти ж писав що піцерія загинається, бо нема клієнтів і що люди мають вернутись назад щоб вирішити проблеми власника піцерії. Наивно верить, что есть на свете люди , которым будет интересно решать твои проблемы. Называется "иждивенческая позиция" (гуглится)