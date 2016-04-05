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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 лют, 2023 11:45
vitaliian написав: BIGor написав: vitaliian написав:
ОК, мыслим на два шага вперед. Заканчивается помощь Запада. Из какого источника будет финансироваться армия и пенсии? Все беженцы одновременно вернутся, трудоустроиться и заплатят ЕСВ? Или всё же это не быстрый процесс, который нужно начинать уже сейчас. И чем дольше затягивать этот вопрос, тем меньше людей вернутся, выучат язык, трудоустрояться и помашут ручкой.
Який варіант пропонуєш? Дати кожному лопату та велосипед? Населення Кропивницького за останні 10 років зменшилось на 7-8%, стільки людей як зараз там не потрібно. Тим паче при переводі існуючих виробництв на сучасні технології.
Если государству не нужны его граждане, дело труба. это как матери не нужны её дети. Можно надеяться, что найдется другая мать, но на практике другая мать оказывается ещё хуже. Наивно верить, что есть на свете люди , которым будет интересно решать твои проблемы. Называется "иждивенческая позиция" (гуглится)
У мене то проблем нема, це ти ж писав що піцерія загинається, бо нема клієнтів і що люди мають вернутись назад щоб вирішити проблеми власника піцерії. Наивно верить, что есть на свете люди , которым будет интересно решать твои проблемы. Называется "иждивенческая позиция" (гуглится)
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Додано: Суб 25 лют, 2023 11:53
BIGor
с налогов которые заплатит собственник пиццерии кормится наша армия. Вы почему то это забыли.. если бы не война вопросов бы не было, чувак ошибся с бизнесом? пусть открывает отель или что то другое..
BIGor написав:
Тим часом у нас в провінції зараз кожен день хоронять військових, при чому стільки ще ніколи не було за один рік війни...".
стесняюсь спросить, если уехавшим патриотам не нужна их родина, ради чего (или ради кого) эти жертвы?
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:04
vitaliian написав:BIGor
с налогов которые заплатит собственник пиццерии кормится наша армия. Вы почему то это забыли.. если бы не война вопросов бы не было, чувак ошибся с бизнесом? пусть открывает отель или что то другое..
BIGor написав:
Тим часом у нас в провінції зараз кожен день хоронять військових, при чому стільки ще ніколи не було за один рік війни...".
стесняюсь спросить, если уехавшим патриотам не нужна их родина, ради чего (или ради кого) эти жертвы?
якусь ви нездорову істерію розвели. по-перше, виїхали жінки та діти. по-друге, щоб ви не думали, багато так зі східних областей - а там не завжди є куди повертатися, та й неспокійно. ви б свою сім'ю повернули б у Харків?
припинять допомогу - більшість повернеться. як виявилося, вчити мові та адоптуватися важко для більшості, цим займаються одиниці
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:07
vitaliian написав:BIGor
с налогов которые заплатит собственник пиццерии кормится наша армия. Вы почему то это забыли.. если бы не война вопросов бы не было, чувак ошибся с бизнесом? пусть открывает отель или что то другое..
BIGor написав:
Тим часом у нас в провінції зараз кожен день хоронять військових, при чому стільки ще ніколи не було за один рік війни...".
стесняюсь спросить, если уехавшим патриотам не нужна их родина, ради чего (или ради кого) эти жертвы?
Власник піцерії скоріш всього мінімізує податки по ФОП, а прибуток вкладає в нові авто чи щось інше.
І чого називаєте уїхавших патріотами? Звичайні пересічні люди.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:14
Shaman написав:
. по-перше, виїхали жінки та діти
например BIGor выехал, он по вашему женщина или ребёнок? Во вторых я лично знаю людей которые выехали у которых ЦЕЛАЯ недвижимость и есть куда возвращаться. Месседж прежде всего им. Кому некуда возвращаться тем необходимо в срочном порядке строить новое жилье и Шмыгаль это понимает.
Shaman написав:
. ви б свою сім'ю повернули б у Харків?
мой кейс вам не понравится. Никто из моих родственников никуда не выехал.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:17
vitaliian написав: Shaman написав:
. по-перше, виїхали жінки та діти
например BIGor выехал, он женщина или ребёнок? Во вторых я лично знаю людей которые выехали у которых ЦЕЛАЯ недвижимость и есть куда возвращаться. Месседж прежде всего им. Кому некуда возвращаться тем необходимо в срочном порядке строить новое жилье и Шмыгаль это понимает.
бо різні локації - у вас Київ, у мене - Харків
у Харків зараз нема сенсу повертатися, якщо є можливість перебувати за кордоном.
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 25 лют, 2023 12:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:20
detroytred написав:
Формується протистояння двох центрів (Китаю та США). Буде війна чи ні - це ще питання, але формування союзів-коаліцій навколо цих центрів йде повним ходом. Світ поділяється.
Дивився давно документалку про Італію перед 2СВ. Так там ця Італія декілька разів могла опинитися, що на боці Рейха, що проти. Суцільні випадковості-невизначенності.
І вся ця хрінь має тільки один фундамент. Як років більше десяти тому вказав форумчанин Мицік (справжній гігант думки) - китайці почали куштувати м'ясо.
Для підтримки і розвитку їх рівня життя їм треба і треба ресурси. Ресурси у всіх формах.
Тому зупинитися поглинати-відбирати їх у інших вони об'єктивно не можуть...
Не має протистояння двох центрів. Це під час холодної війни було ідеологічне протистояння, умовно: Свобода vs Справедливість. У Китаю немає ідеології, з собою вони приносять свою корупцію і повне виснаження природніх ресурсів.
М'ясо вони почали їсти тому, що Мао не залишив синочка при владі, як Кім. Без комуністів, без перемоги китайського Лугандона (КНР), вони б почали їсти м'ясо ще в шістдесятих, а не пухнути з голоду під час великого стрибка.
Китай сильний доти, допоки він торгує з США, без цього йому прийде такий же кінець, як і Совку.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:20
Shaman ранее писал папа на 24.02.22 лежал с тяжёлой онкологией даже если бы русские захватили нашу квартиру ни он ни я никуда бы не выехали. Наверное пристрелили бы нас обоих. В буче всех мужчин постреляли.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 25 лют, 2023 12:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:23
BIGor написав: vitaliian написав:BIGor
с налогов которые заплатит собственник пиццерии кормится наша армия. Вы почему то это забыли.. если бы не война вопросов бы не было, чувак ошибся с бизнесом? пусть открывает отель или что то другое..
стесняюсь спросить, если уехавшим патриотам не нужна их родина, ради чего (или ради кого) эти жертвы
BIGor написав:
Тим часом у нас в провінції зараз кожен день хоронять військових, при чому стільки ще ніколи не було за один рік війни...".
?
Власник піцерії скоріш всього мінімізує податки по ФОП, а прибуток вкладає в нові авто чи щось інше.
І чого називаєте уїхавших патріотами? Звичайні пересічні люди.
Понятно, собственник пиццерии скорее всего козел, оформил ФОП и чтобы не брать людей на работу сам выпекает пиццу, сам её развозит и сам убирает помещение. Спасибо что ответили на мой вопрос (выделил жирным)
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:36
vitaliian написав:стесняюсь спросить, если уехавшим патриотам не нужна их родина, ради чего (или ради кого) эти жертвы
?
Понятно, собственник пиццерии скорее всего козел, оформил ФОП и чтобы не брать людей на работу сам выпекает пиццу, сам её развозит и сам убирает помещение. Спасибо что ответили на мой вопрос (выделил жирным)
Если вопрос тупой (впринципе как и задающий его), зачем на него отвечать?
Іноді кажеться, що Віталіан якийсь подросток з тяжким дитинством, всі йому винні чомусь. І лише один він герой і патріот.
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