Про Зеленського і Порошенка з моєї башти.80+% проголосували за цей пост. Я бачу час від часу нерозуміння від частини аудиторії контексту постів про внутрішню політику.Тому я маю пояснити кілька речей. В першу чергу про Зеленського і Порошенка. Бо війна їх прихильників в інтернатах найбільш помітна.2014 та 2019 року я голосував за Порошенка. І десь до 2018 року був щирим порохоботом. За зовнішній і військовий курс. Але внутрішня і кадрова політика мене трохи вкурвлювала. Так, розчарувався я у ПОП раніше ніж востаннє голосував за нього особисто. Бо Зеленський тоді мене лякав.Однак. Петро Олексійович і його команда в останній рік влади і після втрати влади - це якийсь незворотній шлях до маргіналізації та замиканні самі на собі. Це реально формування ультра замкненої спільноти і плодіння ворогів на рівному місці. І серед колишніх прихильників, і серед потенційних союзників. Якось може розповім як зруйнувалися великі політичні стосунки Порошенка і Кличка. І це бажання усіх політично незгодних обкидати лайном викликає у мене глибокий сум і розчарування.Зеленський. Зі страхом чекав його президентства. Реально - зі страхом. В першу чергу тому, що сам спостерігав у Дніпрі як його президентства чекають умовні люди Коломойського.Але мої страхи не справдилися. Він не став ані месією, ані катастрофою. Він став дуже СТАНДАРТНИМ українським політиком. Ні, маячня що він здасть Україну Росії в мене ніколи віри не викликала. І цього не могло статися. А ось страхи щодо Коломойського вдавалися мені абсолютно обґрунтованими. Але вони не реалізувалися. Зеленський так само технічно відсунув ІВК на другий план як Порошенко Фірташа.Після 24.02 в багатьох питання президент адекватний ситуації і зумів подолати багато стереотипів та кліше власного світогляду. Я знаю як це складно, тому ціную.Що стосується того, яких форм взаємної ненависті набувають відносини між ними двома - так це типовий лічняк. Кожен з них дозволив собі до, під час і після виборів занадто багато. Особисто чи медійною світою було сказано занадто багато того, що не вписується у формат нормальної взаємодії.І те, що зараз про президента чи окремих членів його команди продовжать говорити «порошенківці» - неадекватність. Я вже не кажу про «зрадника» і «агента Кремля», то таке. Просто дика політика. Але рівень зневажливих епітетів цілком адекватно викликає бажання відповідати таким саме.І те, що Зеленський і Ко говорять про Порошенка - в тому числі в контексті Мінських угод - викликає в мене сум. І теж логічну зворотню реакцію. Бо я не впевнений, що існував варіант не підписувати Мінські угоди. Враховкючи що Захід не був тоді налаштований на таку підтримку як зараз, а Росія ще не продемонструвала всю ступінь своєї неадекватності. Це я вже не говорю про те, що українська армія 2014 і 2022 - це різні всесвіти.Тому обидва персонажі для мене неоднозначні. Вони не зло. Вони просто такі якими є українські політики. Місцями нормальні. Місцями дріб’язкові. Я дуже добре пам'ятаю як Порошенко виживав з політики Мартиненко. І чому. І бачу як Зеленський робить те саме з Порошенком. І знаю що за обома кейсами лічняк. Бачу кадрову політику, де геніальні призначення чередуються з огидними. Я бачу що вони обидва патріоти, але їх уявлення про патріотизм чудово сусідствують з рєшаловом і бажанням усе контролювати.Люди взагалі складні. І ці двоє не виключення. І тому сприймати я їх намагаюся якось комплексно. Хоча це не завжди знаходить розуміння і я усвідомлюю чому. Наша публічна політика ще занадто емоційна.