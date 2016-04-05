freeze не позёр, но на форум хоть изредка заглядывает
Це не означає, що всі непозєри мають тут регулярно відписувати. Як приклад ККЦ. У мене інколи теж виникає бажання не приходити. Щоб не сидіти тут поряд з «вкладчиком» (на счастя цей мусор швидко спускають в каналізацію) чи бидломухою.
Конечно, никто не обязан. Но почти все отписываются хоть изредка. О регулярности речь не идёт - не у всех есть возможности и желание. У меня тоже часто возникает такое желание (не приходить). Если бы я был уверен, что форум читают только те пара десятков человек, которые здесь пишут, давно бы ушёл.
але до цього йде.
бо насправді складного та цікавого професійного контенту - по тій же валюті - малувато. жаль
Starikan написав:Зашел из любопытства на сайт 5 канала, посмотрел комменты.
Сначала думал, что ошибся, попал на какой-то наш военный сайт, где участники шлют проклятия в адрес рашистских агрессоров. Оказалось, что это те самые "уставшие от войны на Донбассе и отчаявшиеся от коррупционера Пороха" шлют проклятия в адрес ПАПа. Какой-то взбесившийся пенс пообещал после войны его лично задушить вместе с его сторонниками.
andrijk777 написав:Протистояння немає немає не тому що немає ідеології, а тому що Китай неагресивна країна. Він нікому нічого доказувати не хоче(на відміну від совка).
Та зовсім неагресивна. Тільки китайські реформи почались з агресії проти В'єтнаму, і закінчаться агресією проти Тайваню. Тут і китайській казочці кінець, як і рашистській про вставання з колін, а хто слухав - молодець.
detroytred написав:Формується протистояння двох центрів (Китаю та США). Буде війна чи ні - це ще питання, але формування союзів-коаліцій навколо цих центрів йде повним ходом. Світ поділяється. Дивився давно документалку про Італію перед 2СВ. Так там ця Італія декілька разів могла опинитися, що на боці Рейха, що проти. Суцільні випадковості-невизначенності.
І вся ця хрінь має тільки один фундамент. Як років більше десяти тому вказав форумчанин Мицік (справжній гігант думки) - китайці почали куштувати м'ясо. Для підтримки і розвитку їх рівня життя їм треба і треба ресурси. Ресурси у всіх формах. Тому зупинитися поглинати-відбирати їх у інших вони об'єктивно не можуть...
Не має протистояння двох центрів. Це під час холодної війни було ідеологічне протистояння, умовно: Свобода vs Справедливість. У Китаю немає ідеології, з собою вони приносять свою корупцію і повне виснаження природніх ресурсів. М'ясо вони почали їсти тому, що Мао не залишив синочка при владі, як Кім. Без комуністів, без перемоги китайського Лугандона (КНР), вони б почали їсти м'ясо ще в шістдесятих, а не пухнути з голоду під час великого стрибка. Китай сильний доти, допоки він торгує з США, без цього йому прийде такий же кінець, як і Совку.
В них протистояння ще гірше ідеологічного)). За ресурси. При ідеологічному протистоянні совок погнав у 70-х нафту в Європу. Аналогічно зробив Китай потім у 90-ті - прийняв капітал, по суті - віддав свою робочу силу в найм Штатам.
І все гарно. Поки ресурс росту (капіталу. Що за рахунок покупки нафти, що за рахунок здачі робочої сили; вивезення капіталу) не вичерпається. См. Мортимера.
Коли ресурс росту (ринку) вичерпується, то що? Чому ринки завжди! потребують ресурсів росту? На це відповів ще А.Сміт.
Тому боротьба за ресурси (росту) неминуча. Питання тільки хто з ким, і в кого. І головне -- як?! Можна цивілізовано, а можна по дикунському по рашенські -- зброєю.
Німеччина зробила це в сучасній Європі цивілізовано...
Зрозумійте, ресурс росту Китаю за рахунок торговлі з США став недостатнім. Для підтримки рівня. Вже не кажучи про рост.
Звичайно, що розрив ще гірше, але кого це в історії це зупиняло-то?)) Тоді і протистоянь не було б взагалі. Але вони є. Протистояння, війни, що наносять ще гірші втрати, ніж було до.
detroytred написав:В них протистояння ще гірше ідеологічного)). За ресурси.
Китай это бомба блишайших 10-20 лет. Там проблем выше крыши - диспропорция в отношении мужчин и женщин (больше 30млн) -огромное количество пенсионеров (в крупных городах пенсии до 400дол)
290 миллионов граждан в возрасте более 60 лет.
-население Китая закредитовано на 350% ввп (импотека, новые авто 18млн в год)
условного говоря около 300млн активного населения(которые и создают ввп) проживает в огромных мегаполлисах на побережье (там средняя зарплата давно выше 1,5к долл) Китай как раковая опухоль практически достиг пика своего развития (развивать тайгу и пустынный Тибет никто не будет) идеология Китайцев-это агрессивная экспансия по планете в и возврат "исконно китайских" территорий после поражения рф в войне Китай вернет себе все территории от Владивостока до Новосибирска -этого им хватит на ближайшие 50 лет , дальше будут двигаться в сторону Москвы (если она будет сушествовать к тому времени)
Китайцы сегодня входят в топ 3( путешествующая нация) https://crazyllama.com/ru/travel-blog/llama-rating/the-most-frequently-traveling-nations-of-the-world ведут в общественных местах достаточно шумно (т.е. никакого былого кофуза нет, а 15 лет назад был-они двигались гуськом по зданиям аэропортов, скромно опускали глаза и старались не привлекать внимания других), все поменялось-выросла другая нация. Возможно молодежь будет не такая зомбированая как в рф, хотя 15-20 лет назад они были достаточно зомбированы (выражали историческую любовь к старшему русскому брату, помню как агент в 2007г в Шанхае пел мне "подмосковные вечера"(сказал, что родители научили в детстве), лет ему было 55-58 (т.е. рос по заветам великого Кормчего Мао) современные агенты и власти (таможня, иммиграционные офицеры) ведут себе пренебрежительно вежливо ,не так нагло как арабы -саудиты, но тоже неприятно
не жду от Китая на ближайшую перспективу ничего хорошего (компартия китая и тд-это восточный фашизм), индусы и другие соседи вооружаются по полной (чувствуя не шуточную угрозу) россия для Китая -еда для сильного зверя
freeze не позёр, но на форум хоть изредка заглядывает
Це не означає, що всі непозєри мають тут регулярно відписувати. Як приклад ККЦ. У мене інколи теж виникає бажання не приходити. Щоб не сидіти тут поряд з «вкладчиком» (на счастя цей мусор швидко спускають в каналізацію) чи бидломухою. ------------ Конечно, никто не обязан. Но почти все отписываются хоть изредка. О регулярности речь не идёт - не у всех есть возможности и желание. У меня тоже часто возникает такое желание (не приходить). Если бы я был уверен, что форум читают только те пара десятков человек, которые здесь пишут, давно бы ушёл.
але до цього йде.
бо насправді складного та цікавого професійного контенту - по тій же валюті - малувато. жаль
Согласен. Помню первые несколько лет. Были горячие споры, но до такой ненависти и личных оскорблений не доходило. Участники были пограмотнее и поинтереснее. И модерация понятнее. Было более-менее понятно, что можно, что нельзя. А сейчас круто почистили кучу постов, в которых, вроде, ничего "этакого" не было. Пока писал ответ Виталиану, уже посты исчезли. Соответственно, при попытке отправить исчез и мой ответ. Как-то жаль затраченного времени.