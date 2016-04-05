Додано: Суб 25 лют, 2023 14:12

detroytred написав: В них протистояння ще гірше ідеологічного)).

За ресурси. В них протистояння ще гірше ідеологічного)).За ресурси.

290 миллионов граждан в возрасте более 60 лет.

Китай это бомба блишайших 10-20 лет. Там проблем выше крыши- диспропорция в отношении мужчин и женщин (больше 30млн)-огромное количество пенсионеров (в крупных городах пенсии до 400дол)-население Китая закредитовано на 350% ввп (импотека, новые авто 18млн в год)условного говоря около 300млн активного населения(которые и создают ввп)проживает в огромных мегаполлисах на побережье (там средняя зарплата давно выше 1,5к долл)Китай как раковая опухоль практически достиг пика своего развития (развивать тайгу и пустынный Тибет никто не будет)идеология Китайцев-это агрессивная экспансия по планете в и возврат "исконно китайских" территорийпосле поражения рф в войне Китай вернет себе все территории от Владивостока до Новосибирска -этого им хватит на ближайшие 50 лет , дальше будут двигаться в сторону Москвы (если она будет сушествовать к тому времени)Китайцы сегодня входят в топ 3( путешествующая нация)ведут в общественных местах достаточно шумно (т.е. никакого былого кофуза нет, а 15 лет назад был-они двигались гуськом по зданиям аэропортов, скромно опускали глаза и старались не привлекать внимания других), все поменялось-выросла другая нация.Возможно молодежь будет не такая зомбированая как в рф, хотя 15-20 лет назад они были достаточно зомбированы (выражали историческую любовь к старшему русскому брату, помню как агент в 2007г в Шанхае пел мне "подмосковные вечера"(сказал, что родители научили в детстве), лет ему было 55-58 (т.е. рос по заветам великого Кормчего Мао)современные агенты и власти (таможня, иммиграционные офицеры) ведут себе пренебрежительно вежливо ,не так нагло как арабы -саудиты, но тоже неприятноне жду от Китая на ближайшую перспективу ничего хорошего (компартия китая и тд-это восточный фашизм), индусы и другие соседи вооружаются по полной (чувствуя не шуточную угрозу)россия для Китая -еда для сильного зверя