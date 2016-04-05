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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3632363336343635
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 15:32

  prodigy написав:https://www.unian.ua/world/istorik-yuriy-felshtinskiy-rano-chi-pizno-rosiya-pochne-viyskovi-diji-v-moldovi-12158442.html

У мене є план. Хоча зараз здається, що він занадто легковажний, але те, що в підсумку за цим планом усе розвиватиметься, я вам гарантую.

Насправді, розгром Російської Федерації почнеться зі звільнення Білорусі. Зараз на це можна дивитися зі здивуванням, але повірте, це те, що станеться.

Білоруський напрямок - найлегший для розгрому Росії. Вихідна мета полягала в тому, щоб використовувати Білорусь як плацдарм для наступу на Східну Європу, в тому числі й в Україну. А з втратою Білорусі весь сенс військової кампанії Путіна втрачається. З Криму і Донбасу російські війська після цього підуть самі, за них битися буде безглуздо. Звільняється Білорусь, злітає Лукашенко, і в'їжджає в Мінськ "уряд у вигнанні", який уже давним-давно сформований. І російська агресія проти України закінчується.

Це найпростіший і найдешевший варіант. Найменше людей загине. У той час, як на Донбасі вже 9 років іде війна, і ніякого прогресу у військових діях там немає, і довго ще не буде. Це позиційна війна і в ній зацікавлена Росія - їй, на відміну від України, абсолютно все одно, скільки вона кладе там своїх солдатів. Тому вести позиційну війну Україні не вигідно.

А як саме Білорусь буде звільнятися... Пам'ятаєте, коли Путін до Криму увійшов - він говорив, що це не російська армія, а "зелені чоловічки". А чому, власне, "зелені чоловічки" не можуть звільняти Білорусь від російських військ?

Лукашенко кілька днів тому зробив гучну заяву, мовляв якщо хоч один український солдат перейде кордон Білорусі, вона вступить у війну. По-перше, Білорусь уже вступила у війну, не будемо нікого обманювати. Просто Лукашенко береже своїх солдатів. По-перше, у нього їх дуже мало, а по-друге, вони його зметуть, як тільки він дасть їм наказ перейти кордон України.

Але кордон Білорусі не переходитимуть українські солдати. Його можуть переходити солдати білоруського полку імені Кастуся Калиновського. І ми подивимося, що буде з Лукашенком. Тому, що якби він цього смертельно не боявся, він би не сказав зараз цю фразу.

"історик" уже у штрурмовій бригаді "зелених білорусів" десь під Гомелем?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 15:57

flyman
что тут только не прочитаешь за последий год-от запустить аэростаты с газом чтобы ракеты в них врезались :lol: до взятия беларуси зелёными человечками
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 16:03

  vitaliian написав:....
  ЛАД написав:Участники были пограмотнее и поинтереснее.
вы ведь тоже участник, значит тоже были пограмотнее и поинтереснее ? Выглядит как сарказм но я пытаюсь понять вашу логику. Все стали хуже (и не только здесь) - ок, а вы? Остались каким были, стали лучше, тоже стали хуже.
......

Вы почему-то часто не понимаете или не точно понимаете мои слова. Или я разучился точно высказываться?
Я отвечал Shaman"у и речь была о том, что многие люди ушли с форума, а не стали умнее или глупее.
И не все стали хуже. У некоторых уровень вырос.
А я уже, естественно, иду на спад. Хотя и старческим маразмом не страдаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 16:04

  vitaliian написав:Shaman ранее писал папа на 24.02.22 лежал с тяжёлой онкологией даже если бы русские захватили нашу квартиру ни он ни я никуда бы не выехали. Наверное пристрелили бы нас обоих. В буче всех мужчин постреляли.

Ты же ранее писал, что выехал ещё до начала войны

А теперь опять твоя версия, что ты никуда не выезжал
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 16:06

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 16:09

  ЛАД написав:Участники были пограмотнее и поинтереснее.
из этой фразы логически никак не следует другая
  ЛАД написав:И не все стали хуже. У некоторых уровень вырос
почему же я вас не понимаю... Ладно проехали, лишний раз убедились, что не понимаю.
vitaliian
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