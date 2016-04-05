У мене є план. Хоча зараз здається, що він занадто легковажний, але те, що в підсумку за цим планом усе розвиватиметься, я вам гарантую.
Насправді, розгром Російської Федерації почнеться зі звільнення Білорусі. Зараз на це можна дивитися зі здивуванням, але повірте, це те, що станеться.
Білоруський напрямок - найлегший для розгрому Росії. Вихідна мета полягала в тому, щоб використовувати Білорусь як плацдарм для наступу на Східну Європу, в тому числі й в Україну. А з втратою Білорусі весь сенс військової кампанії Путіна втрачається. З Криму і Донбасу російські війська після цього підуть самі, за них битися буде безглуздо. Звільняється Білорусь, злітає Лукашенко, і в'їжджає в Мінськ "уряд у вигнанні", який уже давним-давно сформований. І російська агресія проти України закінчується.
Це найпростіший і найдешевший варіант. Найменше людей загине. У той час, як на Донбасі вже 9 років іде війна, і ніякого прогресу у військових діях там немає, і довго ще не буде. Це позиційна війна і в ній зацікавлена Росія - їй, на відміну від України, абсолютно все одно, скільки вона кладе там своїх солдатів. Тому вести позиційну війну Україні не вигідно.
А як саме Білорусь буде звільнятися... Пам'ятаєте, коли Путін до Криму увійшов - він говорив, що це не російська армія, а "зелені чоловічки". А чому, власне, "зелені чоловічки" не можуть звільняти Білорусь від російських військ?
Лукашенко кілька днів тому зробив гучну заяву, мовляв якщо хоч один український солдат перейде кордон Білорусі, вона вступить у війну. По-перше, Білорусь уже вступила у війну, не будемо нікого обманювати. Просто Лукашенко береже своїх солдатів. По-перше, у нього їх дуже мало, а по-друге, вони його зметуть, як тільки він дасть їм наказ перейти кордон України.
Але кордон Білорусі не переходитимуть українські солдати. Його можуть переходити солдати білоруського полку імені Кастуся Калиновського. І ми подивимося, що буде з Лукашенком. Тому, що якби він цього смертельно не боявся, він би не сказав зараз цю фразу.
"історик" уже у штрурмовій бригаді "зелених білорусів" десь під Гомелем?
ЛАД написав:Участники были пограмотнее и поинтереснее.
вы ведь тоже участник, значит тоже были пограмотнее и поинтереснее ? Выглядит как сарказм но я пытаюсь понять вашу логику. Все стали хуже (и не только здесь) - ок, а вы? Остались каким были, стали лучше, тоже стали хуже. ......
Вы почему-то часто не понимаете или не точно понимаете мои слова. Или я разучился точно высказываться? Я отвечал Shaman"у и речь была о том, что многие люди ушли с форума, а не стали умнее или глупее. И не все стали хуже. У некоторых уровень вырос. А я уже, естественно, иду на спад. Хотя и старческим маразмом не страдаю.
vitaliian написав:Shaman ранее писал папа на 24.02.22 лежал с тяжёлой онкологией даже если бы русские захватили нашу квартиру ни он ни я никуда бы не выехали. Наверное пристрелили бы нас обоих. В буче всех мужчин постреляли.
Ты же ранее писал, что выехал ещё до начала войны
А теперь опять твоя версия, что ты никуда не выезжал
... до сих пор в адрес Офиса президента, в частности, раздается много критики: почему не предупреждали людей о реальной опасности? Ведь можно было бы избежать Бучи, того геноцида, который мы видели здесь на Киевщине, например. Во-первых, предупреждать о чем? Полгода до войны на наших границах стояла 150-тысячная группировка российских войск. Было 16 или даже больше предупреждений, что вот завтра начнется война. Последнее, вы помните, 16 февраля - должно было начаться полноценное вторжение.
Во-вторых, многие европейские страны говорили, что не будет никакого вторжения, потому что это невозможно. Говорили, мол, если вы будете это говорить, то мы будем странно на вас смотреть и не будем оценивать вас как людей, адекватно воспринимающих реальность. Это многие партнеры говорили. Третья составляющая - масштаб вторжения. Были опять же оценки, что, да, может быть вторжение, но его масштаб никто не понимал: что это будет, каким образом это будет происходить. ... по факту всегда легко говорить. Даже если бы было предупреждение, что будет масштабное вторжение такого типа, мы должны были бы эвакуировать 40 миллионов? Это нонсенс. ...... - То есть не было ошибкой успокаивать людей и говорить, что в мае будут шашлыки, что все будет хорошо? Это не было ошибочной стратегией коммуникации?
- Ошибочным является существование РФ, которую не понимал другой мир, который заигрывал с Россией, предоставляя ей ощущение безнаказанности. И это не ошибка конкретно Украины. Это ошибка демократического мира, если уж об этом говорить. Потому что если бы наши партнеры вместе с нами считали, что будет масштабная война, то оружие должно было быть в Украине не сегодня, в феврале 2023-го, а в феврале 2021-го или в феврале 2020-го.
И ещё:
- А что, на ваш взгляд, стало самой большой ошибкой за эти последние двенадцать месяцев для Украины?
- Самая большая ошибка - это то, что иногда мы позволяем себе достаточно мягко говорить друг с другом. Я имею в виду государство как институт и общество. А, на мой взгляд, надо все же жестко разговаривать и говорить откровенно о том, что это не просто какая-то абстрактная война, где воюют Вооруженные силы Украины, которыми мы гордимся. Это война одной страны против другой. Это война мобилизации. Мобилизация подразумевает ресурс страны, психологический ресурс, в том числе, против мобилизации другой страны.
И эта война - не просто донаты, и ты таким образом считаешь, что участвуешь в войне. Это война о том, что ты точно должен понимать, что придется платить огромную цену всем, не только Вооруженным силам. Вот мы очень мягко это говорили. И я считаю, что это ключевая ошибка.
Мы с первого дня хотели все же дать определенную психологическую защиту стране, сказать, что все мы контролируем, не переживайте. Да, мы контролируем, как институция, контролируем, но надо переживать. Потому что это вопрос выживания. Это вопрос, хотим ли мы существовать в рамках украинской концепции мира.
Как отмечают немецкие СМИ, манифест фактически отвечает авторам запущенной ранее петиции, которые выступили за прекращение поставок вооружений Киеву и начало мирных переговоров. Документ был составлен депутатом бундестага от Левой партии Сарой Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и журналисткой и феминисткой Алисой Шварцер (Alice Schwarzer). За две недели петицию подписали 620 тысяч человек.
Зампредседателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) назвала ее тогда "не только наивной, но и бесчестной". По ее словам, инициаторы петиции выступают за то, чтобы Путин и его армия продолжали нападать на невинных украинцев, сажать их в тюрьмы, насиловать и похищать. "Не Запад переходит красную черту, используя оружие для обороны. Красную черту перешел Путин: девять лет назад аннексировав Крым", - заявила политик от партии "зеленых".