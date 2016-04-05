... до сих пор в адрес Офиса президента, в частности, раздается много критики: почему не предупреждали людей о реальной опасности? Ведь можно было бы избежать Бучи, того геноцида, который мы видели здесь на Киевщине, например. Во-первых, предупреждать о чем? Полгода до войны на наших границах стояла 150-тысячная группировка российских войск. Было 16 или даже больше предупреждений, что вот завтра начнется война. Последнее, вы помните, 16 февраля - должно было начаться полноценное вторжение.



Во-вторых, многие европейские страны говорили, что не будет никакого вторжения, потому что это невозможно. Говорили, мол, если вы будете это говорить, то мы будем странно на вас смотреть и не будем оценивать вас как людей, адекватно воспринимающих реальность. Это многие партнеры говорили. Третья составляющая - масштаб вторжения. Были опять же оценки, что, да, может быть вторжение, но его масштаб никто не понимал: что это будет, каким образом это будет происходить.

... по факту всегда легко говорить. Даже если бы было предупреждение, что будет масштабное вторжение такого типа, мы должны были бы эвакуировать 40 миллионов? Это нонсенс.

......

- То есть не было ошибкой успокаивать людей и говорить, что в мае будут шашлыки, что все будет хорошо? Это не было ошибочной стратегией коммуникации?



- Ошибочным является существование РФ, которую не понимал другой мир, который заигрывал с Россией, предоставляя ей ощущение безнаказанности. И это не ошибка конкретно Украины. Это ошибка демократического мира, если уж об этом говорить. Потому что если бы наши партнеры вместе с нами считали, что будет масштабная война, то оружие должно было быть в Украине не сегодня, в феврале 2023-го, а в феврале 2021-го или в феврале 2020-го.