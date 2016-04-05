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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3633363436353636
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 16:57

В годовщину российского вторжения в Украину около 20 тысяч человек приняли участие в "цепочке мира" между немецкими городами Оснабрюк и Мюнстер, сообщает агентство epd со ссылкой на организаторов акции в пятницу, 24 февраля.

Живая цепь из людей протянулась на 50 километров. К участию в акции призвали местные муниципалитеты, ассоциации, церковные общины, партии, профсоюзы и другие организации. В месте соединения идущих из двух городов цепочек встретились мэры Оснабрюка и Мюнстера.

По словам организаторов акции, в годовщину вторжения России в Украину они "призывают к заключению мирных договоров при сохранении территориального суверенитета во всех военных конфликтах мира". На сайте акции перечислены призывы: сложение оружие по всех идущих войнах, мирные переговоры, глобальное разоружение, сосредоточение ресурсов для защиты климата и уважение права всех людей на достойную жизнь.

https://www.dw.com/ru/v-frg-20-tysac-celovek-vystroilis-v-zivuu-cep-na-antivoennoj-akcii/a-64813129
Идеи, конечно, хорошие. Вот только как этого добиться? :(
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:00

  ЛАД написав:"Подоляк: Крым можно освободить быстрее, чем Донецк и Луганск" - https://www.dw.com/ru/podolak-krym-mozno-osvobodit-bystree-cem-doneck-i-lugansk/a-64809117
Довольно интересное интервью Подоляка.
В частности о многократно поднимавшемся здесь вопросе:

Трындёж и провокация от Подоляка ... это раз

Два, а кто такой Подоляк ? Советник завхоза ?
Вот пусть и советует завхозу, как лучше закупать скрепки, а не говорит о внешней политике

Уже в стотысячный раз
Украину, в лице Зеленского, многократно предупреждали о полномасштабной войне
Зеленский, зная это, говорил о шашлыках на майские

Про оружие в 2019, 2020 или 2021 году
Сам Зеленский говорил, что увидел в глазах Путина мир
Вот и с хрена ли, западные страны должны были предоставлять оружие той стране, где президент увидел в глазах Путина мир ?

Я уже молчу, про "сойдёмся посередине" от того же Зеленского

Подоляк, в очередной раз трепло
А трепло, в условиях войны - это хуже врага
К Арестовичу это тоже относится
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:а кто такой Подоляк ? Советник завхоза ?

А це не білоруський політолог, який втік в Україну в двухтисячних?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:10

  BIGor написав:
  pesikot написав:а кто такой Подоляк ? Советник завхоза ?

А це не білоруський політолог, який втік в Україну в двухтисячних?

та ні, це ж не концерва, не може такого бути, бо виходить, що в ОП прям концервний склад
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:23

Президент Зеленський сказав, що найбільше його розчарували ті, хто втекли з Києва. Тобто, більшість його команди і фракції.

Київ в лютому - березні був порожній. В їжаках і блокпостах. З Теробороною, куди записалися ті, хто не втік!
Але точно НЕ ОКУПОВАНИЙ.

Тому говорити про деокупований Київ- це героїзувати террристичну російську армію, яка тільки в мріях своїх змогла «захопити« горду українську столицю за три дні . Так , одиночні танки чи БТР заїхали на Шулявку і Оболонь, але зустріли там такий спротив, що від них залишився тільки металобрухт.

До Банкової і бункеру номер 1 росіяни точно не дійшли.
Тому не варто переписувати історію цієї війни.

А що стосується мінських угод, то вони зберегли сотні тисяч життів українців. Допомогли звільнити украінські території. В тому числі Маріуполь, Бахмут, Авдіівку, Сіверодонецьк і Лисичанськ. Дали час українській армії наростити м’язи і замінувати Чонгар. Примусили світ створити антипунітську коаліцію і ввести санкції проти кремлівського режиму. Поставити перші Javelin і будувати свої ракети. Подарували сотням тисяч українських родин кілька років щасливого життя разом.

Епоха Української Незламності почалася 18 - 20 лютого 2014 року. Вже тоді Путін запустив план «окупація», але нам вдалося вистояти і зберегти державність. Ціною героїзму і жертовності добровольців, кіборгів, легендарної 72, 10, 93, 95 і всіх інших бригад, наших прикордонників і моряків, які відчайдушно , з першого дня війни боролися за Україну.

Й правда в тому, що завдяки мінських угодам, половина країни, в тому числі і нинішня владна команда, навіть не здогадувалася, що війна вже триває і ржали з « а то Путін нападьот».

А потім в Парижі підписували формули Штайнмайера, в Мінську створювали координаційні ради з бойовиками, а в березні минулого року в Стамбулі, вже після повномасштабного вторгнення, були готові відмовитися від НАТО і знову стати «нейтральними».

До перемоги ще дуже далеко. Ми платимо важку ціну за інфантильність і недалекоглядність, віру, що з Путіним можна домовитися і що дороги важливіші , ніж ракети.

Для перемоги важливі не лише західна допомога, але і справжня внутрішня єдність. Перемога- це МИ, а не Я.

Ми всі змінилися за цей рік. Стали сміливішими і патріотичнішими. Важливо- стати мудрішими.

І. Геращенко
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:24

  lapay написав:
  detroytred написав:В них протистояння ще гірше ідеологічного)).
За ресурси.

Бідна Швейцарія, ні колоній, ні виходу до моря, ні воєн за ресурси. Мабуть, зовсім там вже загнили і зубожіли, за двісті років.
  detroytred написав:Зрозумійте, ресурс росту Китаю за рахунок торговлі з США став недостатнім.
Для підтримки рівня. Вже не кажучи про рост.

Тому треба захопити сусідні території, це компенсує втрату ринку США?
Не існує виправдання агресії4 Американці платили високу ціну за свої новітні вторгнення, і нічого не здобували натомість. З Рашою і Китаєм будуть набагато гірші наслідки, для них самих.

Швейцарія?
Да вона вийшла за свої кордони не менше Штатів)))

Ресурси росту -- це все: і капітали (Швейцарія - фінансовий! - до них фінанси стікаються зі всього світу. І не тільки напряму, а й, наприклад, через ту ж Німеччину)), і дешева робоча сила, і нафта, і газ, і торгівельні площадки.

Поки Ви особисто самі не перелопатите, починаючи з А.Сміта, і самі не побачите, що навіть одна країна (ринок), наприклад, об'єдані США-Араби-Японія-Китай-рашка да будь-хто (тобто технології-нафта-робсила-ліса,ріки) через час досягнуть межі росту і почнуть вимагати РОЗШИРЕННЯ ринку хоть через що.
Доки не розберетесь у природі конкуренції (війн, об'єднань, глобалізації).

Це не виправдання агресії.
Це пояснення чому вона відбувається.
До того ж я вище Вам розклав, що поглинання конкурента за ресурси або для ресурсів для себе цілком можливо - цивілізовано.
Як Німеччина завоювала Європу.
Не танками, як Рейх. А цивільно...
Вказують аля скільки і де грекам вирубати віноградників...
А греки працюють в Німеччині.
Цивілізовано. Вигідніше обом, ніж воювати.

Але є рашковани і Ко.
Які не можуть виграти цивілізованими інструментами. Бо ще слаборозвинуті.
Тому роблять по дикунські...
Як раніше. Зброєю.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:47

"Иллюзия большинства. Как за год изменилось мнение россиян о войне в Украине?"

https://www.bbc.com/russian/news-64764949
"Мне кажется, что очень важно говорить, что поддерживающих ["СВО"] - не большинство. Что противников и сторонников равное количество, и что тех и других не такое большое количество - даже не 50 на 50. Что подавляющее большинство - это люди, у которых позиции по существу нет", - заключает Алексей Миняйло.

Статья довольно большая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:51

prodigy
\\\Китай как раковая опухоль практически достиг пика своего развития (развивать тайгу и пустынный Тибет никто не будет)
идеология Китайцев-это агрессивная экспансия по планете в и возврат "исконно китайских" территорий
после поражения рф в войне Китай вернет себе все территории от Владивостока до Новосибирска -этого им хватит на ближайшие 50 лет , дальше будут двигаться в сторону Москвы (если она будет сушествовать к тому времени)\\\\

+100
Поки Китай стримує лише залежність від Штатів.
А так би він почав "безобразничать" сильніше.

Проблема автократій в тому, що вони при обставинах попруть проти глобалізації й оком не моргнуть.

Імхо. Поки питання, що схоче Китай:
- близька невелика вигода у вигляді захвату частини рашки;
- або формування табору протистояння зі Штатами, в якому рашка - головний таран. Табору, який буде підминати під себе дрібні та середні країни по всьому світу.

Питання поки не вирішено.
В принципі китайцям-то і поспішати поки не треба.
Вони чекають, хто більше запропонує. Рашка чи Штати))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:56

Может, кому интересно:
Украинская служба Би-би-си получила от генштаба ВСУ масштабный аналитический обзор того, каким был замысел россиян, по каким маршрутам они двигались, и как в результате украинская армия остановила и частично уничтожила российскую ударную группировку под Киевом.

https://www.bbc.com/russian/features-64761517
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:02

  ЛАД написав:
"Иллюзия большинства. Как за год изменилось мнение россиян о войне в Украине?"

https://www.bbc.com/russian/news-64764949
"Мне кажется, что очень важно говорить, что поддерживающих ["СВО"] - не большинство. Что противников и сторонников равное количество, и что тех и других не такое большое количество - даже не 50 на 50. Что подавляющее большинство - это люди, у которых позиции по существу нет", - заключает Алексей Миняйло.

Статья довольно большая.

Більшість кому пофіг -- теж собі таємниця Полішинеля)))

Звичайно ж той, хто з двох таборів активних, виграє, той і погонить обивателів. Зманіпулює обивателем. На підтримку або проти.

Тільки активних противників війни ну явно менше-то. Яка рівна кількість-то?
Автор помиляється.
detroytred
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