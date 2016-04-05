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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 36353636363736383639>
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:05

  V2 написав:Так , одиночні танки чи БТР заїхали на Шулявку і Оболонь, але зустріли там такий спротив, що від них залишився тільки металобрухт.

То був фріндл-файер.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:14

  detroytred написав:..........
Звичайно ж той, хто з двох таборів активних, виграє, той і погонить обивателів. Зманіпулює обивателем. На підтримку або проти.

Тільки активних противників війни ну явно менше-то. Яка рівна кількість-то?
Автор помиляється.

Может, и не ошибается. Просто активные сторонники могут выступать открыто, а противникам приходится скрывать свои настроения.
И кто "погонить обивателів" зависит не от активности таборів.
Вы статью прочитали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:18

  ЛАД написав:Довольно интересное интервью Подоляка.

Так вот, президент Янукович (неожиданно) рельефно и откровенно рассуждал о… несовершенстве нынешней государственной инфраструктуры в Украине. Он прямо говорил о чрезмерных функциях государства, явно тормозящих развитие современных рыночных и социальных институтов. О чрезвычайно большой коррупционной нагрузке на общество. О невозможности сразу (здесь и сейчас) сломать сопротивление любым начинаниям. Сопротивление это, между прочим, идет как по линии бюрократии, не желающей терять доходный бизнес на разрешительных функциях, так и по линии собственно общества, не желающего отказываться от старых, привычных, архаичных условий повседневной жизни. Т.е президент – вопреки распространенному PR-мнению – очень даже хорошо понимает болезни той страны, который он руководит. Понимает и предлагает вести диалог именно об этом. О стратегии лечения.

https://www.obozrevatel.com/editor-colu ... ent-ya.htm
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-y ... 56146.html
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:фріндл

:lol:
Знання іноземних мов супер :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:27

  konstantin kirovograd написав:flyman
что тут только не прочитаешь за последий год-от запустить аэростаты с газом чтобы ракеты в них врезались :


А що ми тут розумного від тебе прочитали за рік??



Але прикрити ними деякі відокремлені об'єкти і виключно від крилатих ракет цілком можливо. На першу думку можуть прийти мости, які також є однією з мішеней для рашиських ракет. Більше того, заявлялось, що російські ракети використовують саме долини річок для того, щоб обходити зони радіолокаційного контролю, а також, можливо, у якості зручного орієнтиру для TERCOM.



https://defence-ua.com/minds_and_ideas/ ... -7956.html
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:27


Ну и?
Предлагаю обсуждать сегодняшние взгляды и аргументы, а не персоналии.
Здесь достаточно людей, которые сводят обсуждение вопроса к обсуждению личностей и, как следствие, к простой ругани.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:36

"А завтра закінчилась війна", а розові поні хочуть вернутися

  ЛАД написав:

Ну и?
Предлагаю обсуждать сегодняшние взгляды и аргументы, а не персоналии.
Здесь достаточно людей, которые сводят обсуждение вопроса к обсуждению личностей и, как следствие, к простой ругани.

навіть не сьогодняшні, а прейдешне (остання частина відео):

"А завтра закінчилась війна", а розові поні хочуть вернутися взад
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Поки Ви особисто самі не перелопатите, починаючи з А.Сміта, і самі не побачите, що навіть одна країна (ринок), наприклад, об'єдані США-Араби-Японія-Китай-рашка да будь-хто (тобто технології-нафта-робсила-ліса,ріки) через час досягнуть межі росту і почнуть вимагати РОЗШИРЕННЯ ринку хоть через що.
Доки не розберетесь у природі конкуренції (війн, об'єднань, глобалізації).

Я вже давно розібрався, разом з американцями, які деколонізували післявоєнний світ. Все купується і продається на ринку, переважно у друзів. Якщо знаходяться якісь хитродупі, які думають, що схопили бога за бороду, типу раші зі своїм вонючим газом, то їх посилають в дупу доживати останок днів. Те саме буде і з китайцями, якщо переступлять межу.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
"Иллюзия большинства. Как за год изменилось мнение россиян о войне в Украине?"

https://www.bbc.com/russian/news-64764949
"Мне кажется, что очень важно говорить, что поддерживающих ["СВО"] - не большинство. Что противников и сторонников равное количество, и что тех и других не такое большое количество - даже не 50 на 50. Что подавляющее большинство - это люди, у которых позиции по существу нет", - заключает Алексей Миняйло.

Статья довольно большая.
Відсутність позиції еквівалентно підтримці російського уряду
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:50

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Протистояння немає немає не тому що немає ідеології, а тому що Китай неагресивна країна. Він нікому нічого доказувати не хоче(на відміну від совка).
Немає вже ніякої залежності Китаю від США. Китай вже достатньо виріс і окріп, що може без проблем обійтись без США. Я не бачу ніякої залежності.
Я навіть скажу більше - не факт що США обійдеться без Китаю.

якийсь набір штампів.

перше - неагресивна країна. в минулому може бути. але гадаю зараз сусіди КИтаю думають інакше.

головний штамп - що в парі постачальник - покупець - головний постачальник. зараз навпаки, головне продати, зробити немає ніяких питань. приклад Раші, як постачальника газу дуже показовий.

при зменшенні рівня взаємовідносин - США знайде, де виробляти - чи в себе, чи там в умовному В'єтнамі. а ось куди Китай подіне, все що виробив - дуже велике питання.

й наскільки я знаю, процесори останнього покоління Китай не в змозі виробляти - бо йому не продали відповідне обладнання. й все китайське диво в цьому напрямку скінчилося

а от ідеологія є - Великий Китай. але вона не сприймається іншими країнами.

Те що Китай неагресивна країна - це не штам, це факт, підтверджений історією.

Щодо залежності - може ви і праві, а може і ні. І все станеться зовсім навпаки. Ці всі "теорії" що головний постачальник чи головний покупець спірні. Тільки життя(практика) покаже хто головний.
Ці всі ваші "прогнози" нічого не значать, нуль.

В чому заключається та ідеологія "Великий Китай"?
andrijk777
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