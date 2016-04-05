detroytred написав:.......... Звичайно ж той, хто з двох таборів активних, виграє, той і погонить обивателів. Зманіпулює обивателем. На підтримку або проти.
Тільки активних противників війни ну явно менше-то. Яка рівна кількість-то? Автор помиляється.
Может, и не ошибается. Просто активные сторонники могут выступать открыто, а противникам приходится скрывать свои настроения. И кто "погонить обивателів" зависит не от активности таборів. Вы статью прочитали?
ЛАД написав:Довольно интересное интервью Подоляка.
Так вот, президент Янукович (неожиданно) рельефно и откровенно рассуждал о… несовершенстве нынешней государственной инфраструктуры в Украине. Он прямо говорил о чрезмерных функциях государства, явно тормозящих развитие современных рыночных и социальных институтов. О чрезвычайно большой коррупционной нагрузке на общество. О невозможности сразу (здесь и сейчас) сломать сопротивление любым начинаниям. Сопротивление это, между прочим, идет как по линии бюрократии, не желающей терять доходный бизнес на разрешительных функциях, так и по линии собственно общества, не желающего отказываться от старых, привычных, архаичных условий повседневной жизни. Т.е президент – вопреки распространенному PR-мнению – очень даже хорошо понимает болезни той страны, который он руководит. Понимает и предлагает вести диалог именно об этом. О стратегии лечения.
konstantin kirovograd написав:flyman что тут только не прочитаешь за последий год-от запустить аэростаты с газом чтобы ракеты в них врезались :
А що ми тут розумного від тебе прочитали за рік??
Але прикрити ними деякі відокремлені об'єкти і виключно від крилатих ракет цілком можливо. На першу думку можуть прийти мости, які також є однією з мішеней для рашиських ракет. Більше того, заявлялось, що російські ракети використовують саме долини річок для того, щоб обходити зони радіолокаційного контролю, а також, можливо, у якості зручного орієнтиру для TERCOM.
detroytred написав:Поки Ви особисто самі не перелопатите, починаючи з А.Сміта, і самі не побачите, що навіть одна країна (ринок), наприклад, об'єдані США-Араби-Японія-Китай-рашка да будь-хто (тобто технології-нафта-робсила-ліса,ріки) через час досягнуть межі росту і почнуть вимагати РОЗШИРЕННЯ ринку хоть через що. Доки не розберетесь у природі конкуренції (війн, об'єднань, глобалізації).
Я вже давно розібрався, разом з американцями, які деколонізували післявоєнний світ. Все купується і продається на ринку, переважно у друзів. Якщо знаходяться якісь хитродупі, які думають, що схопили бога за бороду, типу раші зі своїм вонючим газом, то їх посилають в дупу доживати останок днів. Те саме буде і з китайцями, якщо переступлять межу.
"Мне кажется, что очень важно говорить, что поддерживающих ["СВО"] - не большинство. Что противников и сторонников равное количество, и что тех и других не такое большое количество - даже не 50 на 50. Что подавляющее большинство - это люди, у которых позиции по существу нет", - заключает Алексей Миняйло.
Статья довольно большая.
Відсутність позиції еквівалентно підтримці російського уряду
andrijk777 написав:Протистояння немає немає не тому що немає ідеології, а тому що Китай неагресивна країна. Він нікому нічого доказувати не хоче(на відміну від совка). Немає вже ніякої залежності Китаю від США. Китай вже достатньо виріс і окріп, що може без проблем обійтись без США. Я не бачу ніякої залежності. Я навіть скажу більше - не факт що США обійдеться без Китаю.
якийсь набір штампів.
перше - неагресивна країна. в минулому може бути. але гадаю зараз сусіди КИтаю думають інакше.
головний штамп - що в парі постачальник - покупець - головний постачальник. зараз навпаки, головне продати, зробити немає ніяких питань. приклад Раші, як постачальника газу дуже показовий.
при зменшенні рівня взаємовідносин - США знайде, де виробляти - чи в себе, чи там в умовному В'єтнамі. а ось куди Китай подіне, все що виробив - дуже велике питання.
й наскільки я знаю, процесори останнього покоління Китай не в змозі виробляти - бо йому не продали відповідне обладнання. й все китайське диво в цьому напрямку скінчилося
а от ідеологія є - Великий Китай. але вона не сприймається іншими країнами.
Те що Китай неагресивна країна - це не штам, це факт, підтверджений історією.
Щодо залежності - може ви і праві, а може і ні. І все станеться зовсім навпаки. Ці всі "теорії" що головний постачальник чи головний покупець спірні. Тільки життя(практика) покаже хто головний. Ці всі ваші "прогнози" нічого не значать, нуль.