GALeon написав: Ворог атакував передмістя Запоріжжя. У самому місті на цей час все спокійно, прильотів не зафіксовано. Зберігайте спокій та пильність і не нехтуйте сповіщеннями про повітряну небезпеку. Куртєв
Меня поражает бездарность спикеров. Если был прилет, то почему прямо так и не написать "Враг произвел ракетный (артиллерийский) обстрел ..." или "был прилет ...". "Атаковали" - слово не однозначное, по опыту 9 месячной осады Николаева знаю, что на нервах люди склонны воспринимать подобные сообщения исходя из худшего - "враг подошел очень близко, какое уж тут спокойствие".
Думаю, дело не в спикерах, а во всё усиливающихся запрещениях писать хоть что-то конкретное.
"Мне кажется, что очень важно говорить, что поддерживающих ["СВО"] - не большинство. Что противников и сторонников равное количество, и что тех и других не такое большое количество - даже не 50 на 50. Что подавляющее большинство - это люди, у которых позиции по существу нет", - заключает Алексей Миняйло.
Статья довольно большая.
Відсутність позиції еквівалентно підтримці російського уряду
Всё же нет. "Кто не с нами, тот против нас", - не напомните, откуда?
"Мне кажется, что очень важно говорить, что поддерживающих ["СВО"] - не большинство. Что противников и сторонников равное количество, и что тех и других не такое большое количество - даже не 50 на 50. Что подавляющее большинство - это люди, у которых позиции по существу нет", - заключает Алексей Миняйло.
Статья довольно большая.
Відсутність позиції еквівалентно підтримці російського уряду
Всё же нет. "Кто не с нами, тот против нас", - не напомните, откуда?[/quote]Є моменти й ситуації, де не місце нейтралітету, принаймні щодо позиції. І ваша відсилка до радянщини тут недоцільна, мова не про політичні погляди чи ідеологію
andrijk777 написав:Протистояння немає немає не тому що немає ідеології, а тому що Китай неагресивна країна. Він нікому нічого доказувати не хоче(на відміну від совка).
Та зовсім неагресивна. Тільки китайські реформи почались з агресії проти В'єтнаму, і закінчаться агресією проти Тайваню. Тут і китайській казочці кінець, як і рашистській про вставання з колін, а хто слухав - молодець.
Ви Китай з ким порівнюєте? З Естонією, Молдовою? Так, зовсім неагресивна. Проти Тайваню ще немає агресії, поки що тільки слова. З В'єтнамом повоювали менше місяця і вивели війська! Та й в тому В'єтнамі вже воювали усі кому не лінь, дехто з іншої сторони планети приперся, хоча він сусід Китаю. І це єдина агресія за 100+років(по-моєму). А скільки агресивних воєн почали інші супер-держави??? Може порахуємо? Рахунок точно піде на багато десятків.
Ага, дуже цікаве. "слуги енд ко" молодці і майже все робили правильно(ну за виключенням дрібниць), а от з народом владі не пощастило: тупенький бо не розуміє як подоляки з єрмаками про нього піклуються, набридливий-весь час якісь неправильні питання задає, лінивий-недостатньо мобілізований для перемоги а от влада ж створила всі умови для того(куди не глянь, скрізь повідкривали виробництва зброї та амуніції ), жадібний-мало донатить, ну і т.п. Ще й партнери якісь не такі... Щось це мені нагадує, а ось згадав:
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?
konstantin kirovograd написав:flyman что тут только не прочитаешь за последий год-от запустить аэростаты с газом чтобы ракеты в них врезались до взятия беларуси зелёными человечками
нет ничего невероятного, но степень вероятности этого события относительно небольшая в полку Калиновского около 1 тысяча, если разбить на группы по 50 -получиться 20 дрг партизанские отряды в 1942 даже такой численности не имели, к тому же на данный момент белорусы не готовы стрелять в белоруссов на территории РБ но от этой идеи отказываться не стоит -вероятно это произойдет года через два