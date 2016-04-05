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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3636363736383639>
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не знаю как на вас, на меня пресс конференция найвеличнішого произвела тяжёлое впечатление. Как в фильме Нолана, человек находится в роли возведенную в квадрат, как в сон во сне.
Всех это устраивает
beee
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:00

  Камикадзе написав:
  GALeon написав: Ворог атакував передмістя Запоріжжя. У самому місті на цей час все спокійно, прильотів не зафіксовано.
Зберігайте спокій та пильність і не нехтуйте сповіщеннями про повітряну небезпеку.
Куртєв
Меня поражает бездарность спикеров. Если был прилет, то почему прямо так и не написать "Враг произвел ракетный (артиллерийский) обстрел ..." или "был прилет ...".
"Атаковали" - слово не однозначное, по опыту 9 месячной осады Николаева знаю, что на нервах люди склонны воспринимать подобные сообщения исходя из худшего - "враг подошел очень близко, какое уж тут спокойствие".

Думаю, дело не в спикерах, а во всё усиливающихся запрещениях писать хоть что-то конкретное.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:01

  Faceless написав:
ЛАД написав:
"Иллюзия большинства. Как за год изменилось мнение россиян о войне в Украине?"

https://www.bbc.com/russian/news-64764949
"Мне кажется, что очень важно говорить, что поддерживающих ["СВО"] - не большинство. Что противников и сторонников равное количество, и что тех и других не такое большое количество - даже не 50 на 50. Что подавляющее большинство - это люди, у которых позиции по существу нет", - заключает Алексей Миняйло.

Статья довольно большая.
Відсутність позиції еквівалентно підтримці російського уряду

Всё же нет.
"Кто не с нами, тот против нас", - не напомните, откуда?
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:[quote]"Иллюзия большинства. Как за год изменилось мнение россиян о войне в Украине?"

https://www.bbc.com/russian/news-64764949
"Мне кажется, что очень важно говорить, что поддерживающих ["СВО"] - не большинство. Что противников и сторонников равное количество, и что тех и других не такое большое количество - даже не 50 на 50. Что подавляющее большинство - это люди, у которых позиции по существу нет", - заключает Алексей Миняйло.

Статья довольно большая.
Відсутність позиції еквівалентно підтримці російського уряду

Всё же нет.
"Кто не с нами, тот против нас", - не напомните, откуда?[/quote]Є моменти й ситуації, де не місце нейтралітету, принаймні щодо позиції. І ваша відсилка до радянщини тут недоцільна, мова не про політичні погляди чи ідеологію
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:09

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Протистояння немає немає не тому що немає ідеології, а тому що Китай неагресивна країна. Він нікому нічого доказувати не хоче(на відміну від совка).

Та зовсім неагресивна. Тільки китайські реформи почались з агресії проти В'єтнаму, і закінчаться агресією проти Тайваню. Тут і китайській казочці кінець, як і рашистській про вставання з колін, а хто слухав - молодець.

Ви Китай з ким порівнюєте? З Естонією, Молдовою?
Так, зовсім неагресивна. Проти Тайваню ще немає агресії, поки що тільки слова. З В'єтнамом повоювали менше місяця і вивели війська! Та й в тому В'єтнамі вже воювали усі кому не лінь, дехто з іншої сторони планети приперся, хоча він сусід Китаю. І це єдина агресія за 100+років(по-моєму). А скільки агресивних воєн почали інші супер-держави??? Може порахуємо? Рахунок точно піде на багато десятків.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:15

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:[
.......
Відсутність позиції еквівалентно підтримці російського уряду

Всё же нет.
"Кто не с нами, тот против нас", - не напомните, откуда?
Є моменти й ситуації, де не місце нейтралітету, принаймні щодо позиції. І ваша відсилка до радянщини тут недоцільна, мова не про політичні погляди чи ідеологію

Там ("в радянщині") это приводило к вполне реальным практическим действиям.
Можете не сомневаться, что таких "нейтральных" в любой стране большинство, пока это не затрагивает их лично.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:17

  flyman написав:
  ЛАД написав:Всё же нет.
"Кто не с нами, тот против нас", - не напомните, откуда?

звідки і "хто не проти нас, тей з нами"

Тоже не верно.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:18

  ЛАД написав:"Подоляк: Крым можно освободить быстрее, чем Донецк и Луганск" - https://www.dw.com/ru/podolak-krym-mozno-osvobodit-bystree-cem-doneck-i-lugansk/a-64809117
Довольно интересное интервью Подоляка.


Ага, дуже цікаве. "слуги енд ко" молодці і майже все робили правильно(ну за виключенням дрібниць), а от з народом владі не пощастило: тупенький бо не розуміє як подоляки з єрмаками про нього піклуються, набридливий-весь час якісь неправильні питання задає, лінивий-недостатньо
мобілізований для перемоги а от влада ж створила всі умови для того(куди не глянь, скрізь повідкривали виробництва зброї та амуніції 8)), жадібний-мало донатить, ну і т.п.
Ще й партнери якісь не такі...
Щось це мені нагадує, а ось згадав:

Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:18

  konstantin kirovograd написав:flyman
что тут только не прочитаешь за последий год-от запустить аэростаты с газом чтобы ракеты в них врезались :lol: до взятия беларуси зелёными человечками


нет ничего невероятного, но степень вероятности этого события относительно небольшая
в полку Калиновского около 1 тысяча, если разбить на группы по 50 -получиться 20 дрг
партизанские отряды в 1942 даже такой численности не имели, к тому же на данный момент
белорусы не готовы стрелять в белоруссов на территории РБ
но от этой идеи отказываться не стоит
-вероятно это произойдет года через два
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:21

  pesikot написав:Сегодня таки увидел и услышал, как "выписывают" повестки

Полицейский + 2 военных (надеюсь из ТЦК)
Останавливают далеко не всех и ведут беседу на предмет, а может сходите на медкомиссию

По сути, не есть выписка повестки по месту

Я проходил мимо, 2 раза, слышал, меня не останавливали


тоже был свидетелем подобного-в дворе 2 полицейских проводили беседу с юношей (на вид лет 18-19), тот сидел на скамейке возле подъезда и втыкал в телефон (наверно читал нашу ветку :mrgreen:)
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