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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3636363736383639
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:То був фріндл-файер.

https://www.youtube.com/watch?v=YKxQoG94UZ8
який на хрен френдлі файр.
Коли їдеш колоною або сам ти не будеш їздити як довбойоб по зустрічній смузі з різкими рухами, а навпаки дуже плавненько, повільно перед блок постами, вітаючись піднятою рукою та посміхаючись.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:24

  lapay написав:
  detroytred написав:Поки Ви особисто самі не перелопатите, починаючи з А.Сміта, і самі не побачите, що навіть одна країна (ринок), наприклад, об'єдані США-Араби-Японія-Китай-рашка да будь-хто (тобто технології-нафта-робсила-ліса,ріки) через час досягнуть межі росту і почнуть вимагати РОЗШИРЕННЯ ринку хоть через що.
Доки не розберетесь у природі конкуренції (війн, об'єднань, глобалізації).

Я вже давно розібрався, разом з американцями, які деколонізували післявоєнний світ. Все купується і продається на ринку, переважно у друзів. Якщо знаходяться якісь хитродупі, які думають, що схопили бога за бороду, типу раші зі своїм вонючим газом, то їх посилають в дупу доживати останок днів. Те саме буде і з китайцями, якщо переступлять межу.

Кгм...
Так в принципі всі сподівання тільки на те, що американці (разом з Вами) нарешті побачать, що рашковани та китайці давно перетнули межу.
Рашковани з Сирії, Грузії.
А китайці з ще з часів підтримки КНДР. Навіть проти самих американців.

*Наступ 33 народно-добровольчих дивізій Народно-Визвольної Армії Китайської Народної Республіки генерала Пенга Дегуая почався 25 жовтня 1950 року. Завдяки несподіваності нападу, китайські народно-добровольчі з'єднання зім'яли оборону військ ООН, однак при цьому відійшли у гори. Втрати 33 народно-добровольчих дивізій склали 10000 китайських солдатів і офіцерів, але 8-ма американська армія також втратила 2000 солдатів і офіцерів (не рахуючи 6000 південнокорейських) і змушена зайняти оборону вздовж річки Ханган.* Вікі.

"Американська економічна зона" (с) Мортимер
Але заміна по всьому світу колоніальної форми контролю на більш цивілізовану відбулася далеко не всюди саме американцями.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:24

  ЛАД написав:
"Иллюзия большинства. Как за год изменилось мнение россиян о войне в Украине?"

https://www.bbc.com/russian/news-64764949
"Мне кажется, что очень важно говорить, что поддерживающих ["СВО"] - не большинство. Что противников и сторонников равное количество, и что тех и других не такое большое количество - даже не 50 на 50. Что подавляющее большинство - это люди, у которых позиции по существу нет", - заключает Алексей Миняйло.

Статья довольно большая.
элементарный кейс маньяк или гопник гонится за жертвой, случайные свидетели демонстрируют "отсутствие позиции" к данной ситуации. Вопрос, На чьей стороне случайные свидетели, если благодаря им маньяк сможет совершить преступление, а жертва теряет единственный шанс на спасение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 25 лют, 2023 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:[quote="5546171:Faceless"][
.......
Відсутність позиції еквівалентно підтримці російського уряду

Всё же нет.
"Кто не с нами, тот против нас", - не напомните, откуда?
Є моменти й ситуації, де не місце нейтралітету, принаймні щодо позиції. І ваша відсилка до радянщини тут недоцільна, мова не про політичні погляди чи ідеологію

Там ("в радянщині") это приводило к вполне реальным практическим действиям.
Можете не сомневаться, что таких "нейтральных" в любой стране большинство, пока это не затрагивает их лично.[/quote]
Не прикидуйтесящо не розумієте, про що мова. "Будь-яка країна" не розв'язує масштабні війни. Одна справа, бути в третій країні нейтральним щодо якихось подій, і зовсім інша - бути БЕЗПОСЕРЕДНЬО залученим у війну, що розв'язала твоя країна, фінансувати її податками, підтримувати свій уряд на виборах, відправляти батьків/дітей/родичей/друзів на фронт вбивати людей, і ліпити міну про "нейтральність".
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:
  pesikot написав:Сегодня таки увидел и услышал, как "выписывают" повестки

Полицейский + 2 военных (надеюсь из ТЦК)
Останавливают далеко не всех и ведут беседу на предмет, а может сходите на медкомиссию

По сути, не есть выписка повестки по месту

Я проходил мимо, 2 раза, слышал, меня не останавливали


тоже был свидетелем подобного-в дворе 2 полицейских проводили беседу с юношей (на вид лет 18-19), тот сидел на скамейке возле подъезда и втыкал в телефон (наверно читал нашу ветку :mrgreen:)
Більше вишукують "біженців", і, особливо, попадає тим, хто бикує
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:29

  pesikot написав:
  ЛАД написав:"Подоляк: Крым можно освободить быстрее, чем Донецк и Луганск" - https://www.dw.com/ru/podolak-krym-mozno-osvobodit-bystree-cem-doneck-i-lugansk/a-64809117
Довольно интересное интервью Подоляка.
В частности о многократно поднимавшемся здесь вопросе:

Трындёж и провокация от Подоляка ... это раз

Два, а кто такой Подоляк ? Советник завхоза ?
Вот пусть и советует завхозу, как лучше закупать скрепки, а не говорит о внешней политике

Уже в стотысячный раз
Украину, в лице Зеленского, многократно предупреждали о полномасштабной войне
Зеленский, зная это, говорил о шашлыках на майские

Про оружие в 2019, 2020 или 2021 году
Сам Зеленский говорил, что увидел в глазах Путина мир
Вот и с хрена ли, западные страны должны были предоставлять оружие той стране, где президент увидел в глазах Путина мир ?

Я уже молчу, про "сойдёмся посередине" от того же Зеленского

Подоляк, в очередной раз трепло
А трепло, в условиях войны - это хуже врага
К Арестовичу это тоже относится


шашлыки и прочее-давно забытое прошлое(надо двигаться вперед, вспоминать о просчетах-это путь в некуда), победим-вспомним, сегодня это не главное (и завтра тоже)

Михаил Подоляк достаточно грамотно формулирует свои мысли,
он выполняет функцию ретранслятора взлядов руководства страны
и делает это хорошо,
не стоит его сравнивать с Арестовичем (хотя первые самые тяжелые 2 месяца для большинства оставшихся в стране граждан Арестович бы гораздо популярнее самого Зеленского (стоит одтать должное его интелекту, у президента было много эмоций (и это нормально для человека), Арестовичу в этом плане было проще-на нем не висел груз ответственности за страну (да и вообще -НОЛЬ ответственности)

пс враги у нас за линией фронта
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:34

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