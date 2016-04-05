https://www.youtube.com/watch?v=YKxQoG94UZ8 який на хрен френдлі файр. Коли їдеш колоною або сам ти не будеш їздити як довбойоб по зустрічній смузі з різкими рухами, а навпаки дуже плавненько, повільно перед блок постами, вітаючись піднятою рукою та посміхаючись.
detroytred написав:Поки Ви особисто самі не перелопатите, починаючи з А.Сміта, і самі не побачите, що навіть одна країна (ринок), наприклад, об'єдані США-Араби-Японія-Китай-рашка да будь-хто (тобто технології-нафта-робсила-ліса,ріки) через час досягнуть межі росту і почнуть вимагати РОЗШИРЕННЯ ринку хоть через що. Доки не розберетесь у природі конкуренції (війн, об'єднань, глобалізації).
Я вже давно розібрався, разом з американцями, які деколонізували післявоєнний світ. Все купується і продається на ринку, переважно у друзів. Якщо знаходяться якісь хитродупі, які думають, що схопили бога за бороду, типу раші зі своїм вонючим газом, то їх посилають в дупу доживати останок днів. Те саме буде і з китайцями, якщо переступлять межу.
Кгм... Так в принципі всі сподівання тільки на те, що американці (разом з Вами) нарешті побачать, що рашковани та китайці давно перетнули межу. Рашковани з Сирії, Грузії. А китайці з ще з часів підтримки КНДР. Навіть проти самих американців.
*Наступ 33 народно-добровольчих дивізій Народно-Визвольної Армії Китайської Народної Республіки генерала Пенга Дегуая почався 25 жовтня 1950 року. Завдяки несподіваності нападу, китайські народно-добровольчі з'єднання зім'яли оборону військ ООН, однак при цьому відійшли у гори. Втрати 33 народно-добровольчих дивізій склали 10000 китайських солдатів і офіцерів, але 8-ма американська армія також втратила 2000 солдатів і офіцерів (не рахуючи 6000 південнокорейських) і змушена зайняти оборону вздовж річки Ханган.* Вікі.
"Американська економічна зона" (с) Мортимер Але заміна по всьому світу колоніальної форми контролю на більш цивілізовану відбулася далеко не всюди саме американцями.
"Мне кажется, что очень важно говорить, что поддерживающих ["СВО"] - не большинство. Что противников и сторонников равное количество, и что тех и других не такое большое количество - даже не 50 на 50. Что подавляющее большинство - это люди, у которых позиции по существу нет", - заключает Алексей Миняйло.
Статья довольно большая.
элементарный кейс маньяк или гопник гонится за жертвой, случайные свидетели демонстрируют "отсутствие позиции" к данной ситуации. Вопрос, На чьей стороне случайные свидетели, если благодаря им маньяк сможет совершить преступление, а жертва теряет единственный шанс на спасение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 25 лют, 2023 19:27, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:[quote="5546171:Faceless"][ ....... Відсутність позиції еквівалентно підтримці російського уряду
Всё же нет. "Кто не с нами, тот против нас", - не напомните, откуда?
Є моменти й ситуації, де не місце нейтралітету, принаймні щодо позиції. І ваша відсилка до радянщини тут недоцільна, мова не про політичні погляди чи ідеологію
Там ("в радянщині") это приводило к вполне реальным практическим действиям. Можете не сомневаться, что таких "нейтральных" в любой стране большинство, пока это не затрагивает их лично.[/quote] Не прикидуйтесящо не розумієте, про що мова. "Будь-яка країна" не розв'язує масштабні війни. Одна справа, бути в третій країні нейтральним щодо якихось подій, і зовсім інша - бути БЕЗПОСЕРЕДНЬО залученим у війну, що розв'язала твоя країна, фінансувати її податками, підтримувати свій уряд на виборах, відправляти батьків/дітей/родичей/друзів на фронт вбивати людей, і ліпити міну про "нейтральність".
Два, а кто такой Подоляк ? Советник завхоза ? Вот пусть и советует завхозу, как лучше закупать скрепки, а не говорит о внешней политике
Уже в стотысячный раз Украину, в лице Зеленского, многократно предупреждали о полномасштабной войне Зеленский, зная это, говорил о шашлыках на майские
Про оружие в 2019, 2020 или 2021 году Сам Зеленский говорил, что увидел в глазах Путина мир Вот и с хрена ли, западные страны должны были предоставлять оружие той стране, где президент увидел в глазах Путина мир ?
Я уже молчу, про "сойдёмся посередине" от того же Зеленского
Подоляк, в очередной раз трепло А трепло, в условиях войны - это хуже врага К Арестовичу это тоже относится
шашлыки и прочее-давно забытое прошлое(надо двигаться вперед, вспоминать о просчетах-это путь в некуда), победим-вспомним, сегодня это не главное (и завтра тоже)
Михаил Подоляк достаточно грамотно формулирует свои мысли, он выполняет функцию ретранслятора взлядов руководства страны и делает это хорошо, не стоит его сравнивать с Арестовичем (хотя первые самые тяжелые 2 месяца для большинства оставшихся в стране граждан Арестович бы гораздо популярнее самого Зеленского (стоит одтать должное его интелекту, у президента было много эмоций (и это нормально для человека), Арестовичу в этом плане было проще-на нем не висел груз ответственности за страну (да и вообще -НОЛЬ ответственности)