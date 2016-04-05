який на хрен френдлі файр.
Коли їдеш колоною або сам ти не будеш їздити як довбойоб по зустрічній смузі з різкими рухами, а навпаки дуже плавненько, повільно перед блок постами, вітаючись піднятою рукою та посміхаючись.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 19:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
який на хрен френдлі файр.
Коли їдеш колоною або сам ти не будеш їздити як довбойоб по зустрічній смузі з різкими рухами, а навпаки дуже плавненько, повільно перед блок постами, вітаючись піднятою рукою та посміхаючись.
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:24
Кгм...
Так в принципі всі сподівання тільки на те, що американці (разом з Вами) нарешті побачать, що рашковани та китайці давно перетнули межу.
Рашковани з Сирії, Грузії.
А китайці з ще з часів підтримки КНДР. Навіть проти самих американців.
*Наступ 33 народно-добровольчих дивізій Народно-Визвольної Армії Китайської Народної Республіки генерала Пенга Дегуая почався 25 жовтня 1950 року. Завдяки несподіваності нападу, китайські народно-добровольчі з'єднання зім'яли оборону військ ООН, однак при цьому відійшли у гори. Втрати 33 народно-добровольчих дивізій склали 10000 китайських солдатів і офіцерів, але 8-ма американська армія також втратила 2000 солдатів і офіцерів (не рахуючи 6000 південнокорейських) і змушена зайняти оборону вздовж річки Ханган.* Вікі.
"Американська економічна зона" (с) Мортимер
Але заміна по всьому світу колоніальної форми контролю на більш цивілізовану відбулася далеко не всюди саме американцями.
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:24
элементарный кейс маньяк или гопник гонится за жертвой, случайные свидетели демонстрируют "отсутствие позиции" к данной ситуации. Вопрос, На чьей стороне случайные свидетели, если благодаря им маньяк сможет совершить преступление, а жертва теряет единственный шанс на спасение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 25 лют, 2023 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Там ("в радянщині") это приводило к вполне реальным практическим действиям.
Можете не сомневаться, что таких "нейтральных" в любой стране большинство, пока это не затрагивает их лично.[/quote]
Не прикидуйтесящо не розумієте, про що мова. "Будь-яка країна" не розв'язує масштабні війни. Одна справа, бути в третій країні нейтральним щодо якихось подій, і зовсім інша - бути БЕЗПОСЕРЕДНЬО залученим у війну, що розв'язала твоя країна, фінансувати її податками, підтримувати свій уряд на виборах, відправляти батьків/дітей/родичей/друзів на фронт вбивати людей, і ліпити міну про "нейтральність".
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Більше вишукують "біженців", і, особливо, попадає тим, хто бикує
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:29
шашлыки и прочее-давно забытое прошлое(надо двигаться вперед, вспоминать о просчетах-это путь в некуда), победим-вспомним, сегодня это не главное (и завтра тоже)
Михаил Подоляк достаточно грамотно формулирует свои мысли,
он выполняет функцию ретранслятора взлядов руководства страны
и делает это хорошо,
не стоит его сравнивать с Арестовичем (хотя первые самые тяжелые 2 месяца для большинства оставшихся в стране граждан Арестович бы гораздо популярнее самого Зеленского (стоит одтать должное его интелекту, у президента было много эмоций (и это нормально для человека), Арестовичу в этом плане было проще-на нем не висел груз ответственности за страну (да и вообще -НОЛЬ ответственности)
пс враги у нас за линией фронта
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:35
Згоден. Про сучасний Китай багато чого чув від наших співробітників, що до недавнього часу туди їздили. Досить сказати, що там майже кожна високорозвинена провінція має фактично свою Академію наук, фінансуванню якої можуть позаздрити і європейські країни.
Пора розлучатися із штампами типу "миска рису" та "вкрали всі технології". Між іншим, японці теж починали з копіювання західних технологій, а зараз на дорогах США - Тойоти, Мазди та Хонди (з КІА та Хюндаями).
Та й американський "обиватель" (с) не погодиться з тим, що (умовний) айфон буде коштувати 2 його місячні зарплати.
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