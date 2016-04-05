https://www.youtube.com/watch?v=YKxQoG94UZ8 який на хрен френдлі файр. Коли їдеш колоною або сам ти не будеш їздити як довбойоб по зустрічній смузі з різкими рухами, а навпаки дуже плавненько, повільно перед блок постами, вітаючись піднятою рукою та посміхаючись.
detroytred написав:Поки Ви особисто самі не перелопатите, починаючи з А.Сміта, і самі не побачите, що навіть одна країна (ринок), наприклад, об'єдані США-Араби-Японія-Китай-рашка да будь-хто (тобто технології-нафта-робсила-ліса,ріки) через час досягнуть межі росту і почнуть вимагати РОЗШИРЕННЯ ринку хоть через що. Доки не розберетесь у природі конкуренції (війн, об'єднань, глобалізації).
Я вже давно розібрався, разом з американцями, які деколонізували післявоєнний світ. Все купується і продається на ринку, переважно у друзів. Якщо знаходяться якісь хитродупі, які думають, що схопили бога за бороду, типу раші зі своїм вонючим газом, то їх посилають в дупу доживати останок днів. Те саме буде і з китайцями, якщо переступлять межу.
Кгм... Так в принципі всі сподівання тільки на те, що американці (разом з Вами) нарешті побачать, що рашковани та китайці давно перетнули межу. Рашковани з Сирії, Грузії. А китайці з ще з часів підтримки КНДР. Навіть проти самих американців.
*Наступ 33 народно-добровольчих дивізій Народно-Визвольної Армії Китайської Народної Республіки генерала Пенга Дегуая почався 25 жовтня 1950 року. Завдяки несподіваності нападу, китайські народно-добровольчі з'єднання зім'яли оборону військ ООН, однак при цьому відійшли у гори. Втрати 33 народно-добровольчих дивізій склали 10000 китайських солдатів і офіцерів, але 8-ма американська армія також втратила 2000 солдатів і офіцерів (не рахуючи 6000 південнокорейських) і змушена зайняти оборону вздовж річки Ханган.* Вікі.
"Американська економічна зона" (с) Мортимер Але заміна по всьому світу колоніальної форми контролю на більш цивілізовану відбулася далеко не всюди саме американцями.
"Мне кажется, что очень важно говорить, что поддерживающих ["СВО"] - не большинство. Что противников и сторонников равное количество, и что тех и других не такое большое количество - даже не 50 на 50. Что подавляющее большинство - это люди, у которых позиции по существу нет", - заключает Алексей Миняйло.
Статья довольно большая.
элементарный кейс маньяк или гопник гонится за жертвой, случайные свидетели демонстрируют "отсутствие позиции" к данной ситуации. Вопрос, На чьей стороне случайные свидетели, если благодаря им маньяк сможет совершить преступление, а жертва теряет единственный шанс на спасение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 25 лют, 2023 19:27, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:[quote="5546171:Faceless"][ ....... Відсутність позиції еквівалентно підтримці російського уряду
Всё же нет. "Кто не с нами, тот против нас", - не напомните, откуда?
Є моменти й ситуації, де не місце нейтралітету, принаймні щодо позиції. І ваша відсилка до радянщини тут недоцільна, мова не про політичні погляди чи ідеологію
Там ("в радянщині") это приводило к вполне реальным практическим действиям. Можете не сомневаться, что таких "нейтральных" в любой стране большинство, пока это не затрагивает их лично.[/quote] Не прикидуйтесящо не розумієте, про що мова. "Будь-яка країна" не розв'язує масштабні війни. Одна справа, бути в третій країні нейтральним щодо якихось подій, і зовсім інша - бути БЕЗПОСЕРЕДНЬО залученим у війну, що розв'язала твоя країна, фінансувати її податками, підтримувати свій уряд на виборах, відправляти батьків/дітей/родичей/друзів на фронт вбивати людей, і ліпити міну про "нейтральність".
Два, а кто такой Подоляк ? Советник завхоза ? Вот пусть и советует завхозу, как лучше закупать скрепки, а не говорит о внешней политике
Уже в стотысячный раз Украину, в лице Зеленского, многократно предупреждали о полномасштабной войне Зеленский, зная это, говорил о шашлыках на майские
Про оружие в 2019, 2020 или 2021 году Сам Зеленский говорил, что увидел в глазах Путина мир Вот и с хрена ли, западные страны должны были предоставлять оружие той стране, где президент увидел в глазах Путина мир ?
Я уже молчу, про "сойдёмся посередине" от того же Зеленского
Подоляк, в очередной раз трепло А трепло, в условиях войны - это хуже врага К Арестовичу это тоже относится
шашлыки и прочее-давно забытое прошлое(надо двигаться вперед, вспоминать о просчетах-это путь в некуда), победим-вспомним, сегодня это не главное (и завтра тоже)
Михаил Подоляк достаточно грамотно формулирует свои мысли, он выполняет функцию ретранслятора взлядов руководства страны и делает это хорошо, не стоит его сравнивать с Арестовичем (хотя первые самые тяжелые 2 месяца для большинства оставшихся в стране граждан Арестович бы гораздо популярнее самого Зеленского (стоит одтать должное его интелекту, у президента было много эмоций (и это нормально для человека), Арестовичу в этом плане было проще-на нем не висел груз ответственности за страну (да и вообще -НОЛЬ ответственности)
andrijk777 написав: Протистояння немає немає не тому що немає ідеології, а тому що Китай неагресивна країна. Він нікому нічого доказувати не хоче(на відміну від совка). Немає вже ніякої залежності Китаю від США. Китай вже достатньо виріс і окріп, що може без проблем обійтись без США. Я не бачу ніякої залежності. Я навіть скажу більше - не факт що США обійдеться без Китаю.
Згоден. Про сучасний Китай багато чого чув від наших співробітників, що до недавнього часу туди їздили. Досить сказати, що там майже кожна високорозвинена провінція має фактично свою Академію наук, фінансуванню якої можуть позаздрити і європейські країни.
Пора розлучатися із штампами типу "миска рису" та "вкрали всі технології". Між іншим, японці теж починали з копіювання західних технологій, а зараз на дорогах США - Тойоти, Мазди та Хонди (з КІА та Хюндаями).
Та й американський "обиватель" (с) не погодиться з тим, що (умовний) айфон буде коштувати 2 його місячні зарплати.
ЛАД написав:"Кто не с нами, тот против нас", - не напомните, откуда?
«Кто не с нами, тот против нас» — фраза, ставшая популярной в Советской России в первые годы после Октябрьской революции: употребляется в качестве угрозы или предостережения тем, кто занимает нейтральную политическую позицию; выражение зачастую ассоциируется с революционной пропагандой. Первоисточником считаются слова Христа, переданные в Евангелии от Матфея: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12:30). В англоязычных странах аналогичное выражение (англ. you're either with us, or against us) стало широко известно благодаря президенту США Джорджу Бушу, использовавшему его в 2001 году при объявлении войны против терроризма[1][2][3][4].
Начало распространению в России смысла фразы в контексте революционной борьбы положила написанная в 1862 году Петром Заичневским прокламация «Молодая Россия», в которой содержался призыв к широкому вооружённому восстанию:
«…С полной верою в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой вышло на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: «в топоры», и тогда... тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам! Помни, что тогда кто будет не с нами, тот будет против; кто против — тот наш враг; а врагов следует истреблять всеми способами.».
А в конце 1905 года поэтом Николаем Минским был сочинён «Гимн рабочих».
Первый куплет песни включал аналогичную фразу в варианте прокламации «Молодая Россия»: