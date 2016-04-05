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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3638363936403641>
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:38

  Faceless написав:.......
Не прикидуйтесящо не розумієте, про що мова. "Будь-яка країна" не розв'язує масштабні війни. Одна справа, бути в третій країні нейтральним щодо якихось подій, і зовсім інша - бути БЕЗПОСЕРЕДНЬО залученим у війну, що розв'язала твоя країна, фінансувати її податками, підтримувати свій уряд на виборах, відправляти батьків/дітей/родичей/друзів на фронт вбивати людей, і ліпити міну про "нейтральність".

Всё это явления одного порядка.
Быть "не нейтральным", а протестовать в своей стране даже сложнее , чем "в третій країні".
Совсем не уверен, что все форумчане, проживая в РФ, активно выступали бы против.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:40

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:
"Иллюзия большинства. Как за год изменилось мнение россиян о войне в Украине?"

https://www.bbc.com/russian/news-64764949
"Мне кажется, что очень важно говорить, что поддерживающих ["СВО"] - не большинство. Что противников и сторонников равное количество, и что тех и других не такое большое количество - даже не 50 на 50. Что подавляющее большинство - это люди, у которых позиции по существу нет", - заключает Алексей Миняйло.

Статья довольно большая.
элементарный кейс маньяк или гопник гонится за жертвой, случайные свидетели демонстрируют "отсутствие позиции" к данной ситуации. Вопрос, На чьей стороне случайные свидетели, если благодаря им маньяк сможет совершить преступление, а жертва теряет единственный шанс на спасение.


в даному прикладі правильна відповідь: для цього є спеціально навчені люди, які мають для того спеціальні повноваження

з.і.
навіть якщо то за тобою особисто і ти грохнеш гопника, то в багатьох випадках ти будеш в казематі, якщо не буде доказано, що то без варіантів була необхідна оборона при умові загрози життю
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:45

  Denik написав:
  Zebra написав:То був фріндл-файер.

https://www.youtube.com/watch?v=YKxQoG94UZ8
який на хрен френдлі файр.

На цьому відео розстріл українських військових у Києві. Ще кілька подібних епізодів є. Рашисти у Київ не заїзджали. Усі хто загинув в Києві, це українські військові від фріндлі-фаеру.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:50

  ЛАД написав:
  Starikan написав:Зашел из любопытства на сайт 5 канала, посмотрел комменты.
Сначала думал, что ошибся, попал на какой-то наш военный сайт, где участники шлют проклятия в адрес рашистских агрессоров.
Оказалось, что это те самые "уставшие от войны на Донбассе и отчаявшиеся от коррупционера Пороха" шлют проклятия в адрес ПАПа. Какой-то взбесившийся пенс пообещал после войны его лично задушить вместе с его сторонниками.
Комментировать не буду.

Странно.
5 канал уже не порошенковский?

Я говорю о комментариях, а не о содержании самого сайта. Ненависть люмпенов к президенту-миллиардеру зашкаливает.

Опять разделение украинцев. Причем если в случае с Овощем всё легко объяснимо, то здесь...

Впрочем, у американцев еще и почище бывает. Недавно конгрессвумен из Джорджии выступила в Твиттере с предложением "цивилизованного развода" между "синими" и "красными" штатами. Фактически чуть ли не призыв к гражданской войне, за что ее заклеймили в комментариях.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так в принципі всі сподівання тільки на те, що американці (разом з Вами) нарешті побачать, що рашковани та китайці давно перетнули межу.
Рашковани з Сирії, Грузії.
А китайці з ще з часів підтримки КНДР. Навіть проти самих американців.

Ви не розумієте логіки Заходу. Ну от були десь п..раси (комуністи), воювали з власним народом і сусідами, потім вони чи їх наступники кажуть - досить, нам набридла ця нескінчена дупа, хочемо торгувати, а не воювати.
Захід йде назустріч, як кацапам чи китайцям. Якщо хочуть повернутись до старого, до війни, ну так і нехай котяться ковбаскою туди, звідки вилізли. Оце і все.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:57

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:Зашел из любопытства на сайт 5 канала, посмотрел комменты.
Сначала думал, что ошибся, попал на какой-то наш военный сайт, где участники шлют проклятия в адрес рашистских агрессоров.
Оказалось, что это те самые "уставшие от войны на Донбассе и отчаявшиеся от коррупционера Пороха" шлют проклятия в адрес ПАПа. Какой-то взбесившийся пенс пообещал после войны его лично задушить вместе с его сторонниками.
Комментировать не буду.

Странно.
5 канал уже не порошенковский?

Я говорю о комментариях, а не о содержании самого сайта. Ненависть люмпенов к президенту-миллиардеру зашкаливает.

Опять разделение украинцев. Причем если в случае с Овощем всё легко объяснимо, то здесь...

Впрочем, у американцев еще и почище бывает. Недавно конгрессвумен из Джорджии выступила в Твиттере с предложением "цивилизованного развода" между "синими" и "красными" штатами. Фактически чуть ли не призыв к гражданской войне, за что ее заклеймили в комментариях.

Спасибо, понятно.
Всё тот же подход люмпенов, о котором Вы писали.
Такое и у "порохоботов", и у "зебобиков". И у амерских конгрессвумен независимо от пола.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:18

  Faceless написав:
prodigy написав:
  pesikot написав:Сегодня таки увидел и услышал, как "выписывают" повестки

Полицейский + 2 военных (надеюсь из ТЦК)
Останавливают далеко не всех и ведут беседу на предмет, а может сходите на медкомиссию

По сути, не есть выписка повестки по месту

Я проходил мимо, 2 раза, слышал, меня не останавливали


тоже был свидетелем подобного-в дворе 2 полицейских проводили беседу с юношей (на вид лет 18-19), тот сидел на скамейке возле подъезда и втыкал в телефон (наверно читал нашу ветку :mrgreen:)
Більше вишукують "біженців", і, особливо, попадає тим, хто бикує


flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:На цьому відео розстріл українських військових у Києві. Ще кілька подібних епізодів є. Рашисти у Київ не заїзджали. Усі хто загинув в Києві, це українські військові від фріндлі-фаеру.

Полосатий, ти дивився матреріали розслідувань.
На відосику з кузова ЗІЛа стріляють. Із ЗУ-23 в місті? Так само Стріла-10 давить цивільну машину. Тобто неадекватна поведінка. Якого біса в тилу їздити неадекватно?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:40

  lapay написав:
  detroytred написав:Так в принципі всі сподівання тільки на те, що американці (разом з Вами) нарешті побачать, що рашковани та китайці давно перетнули межу.
Рашковани з Сирії, Грузії.
А китайці з ще з часів підтримки КНДР. Навіть проти самих американців.

Ви не розумієте логіки Заходу. Ну от були десь п..раси (комуністи), воювали з власним народом і сусідами, потім вони чи їх наступники кажуть - досить, нам набридла ця нескінчена дупа, хочемо торгувати, а не воювати.
Захід йде назустріч, як кацапам чи китайцям. Якщо хочуть повернутись до старого, до війни, ну так і нехай котяться ковбаскою туди, звідки вилізли. Оце і все.

Навпаки!
Ви виставляєте Захід дурнями, які наче не розуміють, що п...си (коммі та інші диктатури, автократії) йдуть до них з пропозицією торгувати ТІЛЬКИ за обставин того, що знаходяться-дійшли до дупи (вичерпали свої ресурси росту, тому й приповзли на колінах - спасіть, давайте розширемо ринки, отримаємо ресурс росту, обидві сторони. Мир, дружба, жвачка).
Але!!!
Потім, після підняття з дупи, при вичерпанні ресурсу росту НЕДМІННО відбудеться що?
Конкуренція.
Але яка в біса може бути ЦИВІЛІЗОВАНА конкуренція між розвиненим Заходом і відстаючим від нього розвитку Азіатом або іншим?
Звичайно розвинений виграє за таких правил.
Тому греки лягають цивілізовано під німців.

А диктатури-автократії? Ні.
Бо це в греків змінили можновладців без проблем.
А в диктатурі? Можновладці не підуть...
Тобто неодмінно будуть протистояти, шукати ресурс росту. Дикунськими інструментами. За дикунськими правилами.

А Ви вважаєте, що Захід не розуміє цю річ))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:45

  Denik написав:
  Zebra написав:На цьому відео розстріл українських військових у Києві. Ще кілька подібних епізодів є. Рашисти у Київ не заїзджали. Усі хто загинув в Києві, це українські військові від фріндлі-фаеру.

Полосатий, ти дивився матреріали розслідувань.
На відосику з кузова ЗІЛа стріляють. Із ЗУ-23 в місті? Так само Стріла-10 давить цивільну машину. Тобто неадекватна поведінка. Якого біса в тилу їздити неадекватно?

Коллега Зебра к сожалению прав-это дружественный огонь именно тут.
В то время не было никакой комуникации,об этом есть десятки интервью военных с история как ТРО на блокпостах вступала в бой с нашим спецназом возвращающимся с лесополосы где они ибашили колонну кацапов что стояла под Киевом.
Вспомните растрел в мерсе сбушника полицейскими в Киеве.Растрел танком нескольких наших возле кацапского БТРа пацаны стояли.Есть очень страшное видео сбития стингером нашими нашего же самолёта летом---вначале радостные крики а потом ((((.
К сожалению на блок постах было много недоумков-вы коллега просто забыли или не ездили в то время через блок посты.
Это война и кацаппы не меньше а то и больше себя крашили.Это на всех войнах.
konstantin kirovograd
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