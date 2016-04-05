Faceless написав:....... Не прикидуйтесящо не розумієте, про що мова. "Будь-яка країна" не розв'язує масштабні війни. Одна справа, бути в третій країні нейтральним щодо якихось подій, і зовсім інша - бути БЕЗПОСЕРЕДНЬО залученим у війну, що розв'язала твоя країна, фінансувати її податками, підтримувати свій уряд на виборах, відправляти батьків/дітей/родичей/друзів на фронт вбивати людей, і ліпити міну про "нейтральність".
Всё это явления одного порядка. Быть "не нейтральным", а протестовать в своей стране даже сложнее , чем "в третій країні". Совсем не уверен, что все форумчане, проживая в РФ, активно выступали бы против.
"Мне кажется, что очень важно говорить, что поддерживающих ["СВО"] - не большинство. Что противников и сторонников равное количество, и что тех и других не такое большое количество - даже не 50 на 50. Что подавляющее большинство - это люди, у которых позиции по существу нет", - заключает Алексей Миняйло.
Статья довольно большая.
элементарный кейс маньяк или гопник гонится за жертвой, случайные свидетели демонстрируют "отсутствие позиции" к данной ситуации. Вопрос, На чьей стороне случайные свидетели, если благодаря им маньяк сможет совершить преступление, а жертва теряет единственный шанс на спасение.
в даному прикладі правильна відповідь: для цього є спеціально навчені люди, які мають для того спеціальні повноваження
з.і. навіть якщо то за тобою особисто і ти грохнеш гопника, то в багатьох випадках ти будеш в казематі, якщо не буде доказано, що то без варіантів була необхідна оборона при умові загрози життю
Starikan написав:Зашел из любопытства на сайт 5 канала, посмотрел комменты. Сначала думал, что ошибся, попал на какой-то наш военный сайт, где участники шлют проклятия в адрес рашистских агрессоров. Оказалось, что это те самые "уставшие от войны на Донбассе и отчаявшиеся от коррупционера Пороха" шлют проклятия в адрес ПАПа. Какой-то взбесившийся пенс пообещал после войны его лично задушить вместе с его сторонниками. Комментировать не буду.
Странно. 5 канал уже не порошенковский?
Я говорю о комментариях, а не о содержании самого сайта. Ненависть люмпенов к президенту-миллиардеру зашкаливает.
Опять разделение украинцев. Причем если в случае с Овощем всё легко объяснимо, то здесь...
Впрочем, у американцев еще и почище бывает. Недавно конгрессвумен из Джорджии выступила в Твиттере с предложением "цивилизованного развода" между "синими" и "красными" штатами. Фактически чуть ли не призыв к гражданской войне, за что ее заклеймили в комментариях.
detroytred написав:Так в принципі всі сподівання тільки на те, що американці (разом з Вами) нарешті побачать, що рашковани та китайці давно перетнули межу. Рашковани з Сирії, Грузії. А китайці з ще з часів підтримки КНДР. Навіть проти самих американців.
Ви не розумієте логіки Заходу. Ну от були десь п..раси (комуністи), воювали з власним народом і сусідами, потім вони чи їх наступники кажуть - досить, нам набридла ця нескінчена дупа, хочемо торгувати, а не воювати. Захід йде назустріч, як кацапам чи китайцям. Якщо хочуть повернутись до старого, до війни, ну так і нехай котяться ковбаскою туди, звідки вилізли. Оце і все.
Starikan написав:Зашел из любопытства на сайт 5 канала, посмотрел комменты. Сначала думал, что ошибся, попал на какой-то наш военный сайт, где участники шлют проклятия в адрес рашистских агрессоров. Оказалось, что это те самые "уставшие от войны на Донбассе и отчаявшиеся от коррупционера Пороха" шлют проклятия в адрес ПАПа. Какой-то взбесившийся пенс пообещал после войны его лично задушить вместе с его сторонниками. Комментировать не буду.
Странно. 5 канал уже не порошенковский?
Я говорю о комментариях, а не о содержании самого сайта. Ненависть люмпенов к президенту-миллиардеру зашкаливает.
Опять разделение украинцев. Причем если в случае с Овощем всё легко объяснимо, то здесь...
Впрочем, у американцев еще и почище бывает. Недавно конгрессвумен из Джорджии выступила в Твиттере с предложением "цивилизованного развода" между "синими" и "красными" штатами. Фактически чуть ли не призыв к гражданской войне, за что ее заклеймили в комментариях.
Спасибо, понятно. Всё тот же подход люмпенов, о котором Вы писали. Такое и у "порохоботов", и у "зебобиков". И у амерских конгрессвумен независимо от пола.
Zebra написав:На цьому відео розстріл українських військових у Києві. Ще кілька подібних епізодів є. Рашисти у Київ не заїзджали. Усі хто загинув в Києві, це українські військові від фріндлі-фаеру.
Полосатий, ти дивився матреріали розслідувань. На відосику з кузова ЗІЛа стріляють. Із ЗУ-23 в місті? Так само Стріла-10 давить цивільну машину. Тобто неадекватна поведінка. Якого біса в тилу їздити неадекватно?
detroytred написав:Так в принципі всі сподівання тільки на те, що американці (разом з Вами) нарешті побачать, що рашковани та китайці давно перетнули межу. Рашковани з Сирії, Грузії. А китайці з ще з часів підтримки КНДР. Навіть проти самих американців.
Ви не розумієте логіки Заходу. Ну от були десь п..раси (комуністи), воювали з власним народом і сусідами, потім вони чи їх наступники кажуть - досить, нам набридла ця нескінчена дупа, хочемо торгувати, а не воювати. Захід йде назустріч, як кацапам чи китайцям. Якщо хочуть повернутись до старого, до війни, ну так і нехай котяться ковбаскою туди, звідки вилізли. Оце і все.
Навпаки! Ви виставляєте Захід дурнями, які наче не розуміють, що п...си (коммі та інші диктатури, автократії) йдуть до них з пропозицією торгувати ТІЛЬКИ за обставин того, що знаходяться-дійшли до дупи (вичерпали свої ресурси росту, тому й приповзли на колінах - спасіть, давайте розширемо ринки, отримаємо ресурс росту, обидві сторони. Мир, дружба, жвачка). Але!!! Потім, після підняття з дупи, при вичерпанні ресурсу росту НЕДМІННО відбудеться що? Конкуренція. Але яка в біса може бути ЦИВІЛІЗОВАНА конкуренція між розвиненим Заходом і відстаючим від нього розвитку Азіатом або іншим? Звичайно розвинений виграє за таких правил. Тому греки лягають цивілізовано під німців.
А диктатури-автократії? Ні. Бо це в греків змінили можновладців без проблем. А в диктатурі? Можновладці не підуть... Тобто неодмінно будуть протистояти, шукати ресурс росту. Дикунськими інструментами. За дикунськими правилами.
Zebra написав:На цьому відео розстріл українських військових у Києві. Ще кілька подібних епізодів є. Рашисти у Київ не заїзджали. Усі хто загинув в Києві, це українські військові від фріндлі-фаеру.
Полосатий, ти дивився матреріали розслідувань. На відосику з кузова ЗІЛа стріляють. Із ЗУ-23 в місті? Так само Стріла-10 давить цивільну машину. Тобто неадекватна поведінка. Якого біса в тилу їздити неадекватно?
Коллега Зебра к сожалению прав-это дружественный огонь именно тут. В то время не было никакой комуникации,об этом есть десятки интервью военных с история как ТРО на блокпостах вступала в бой с нашим спецназом возвращающимся с лесополосы где они ибашили колонну кацапов что стояла под Киевом. Вспомните растрел в мерсе сбушника полицейскими в Киеве.Растрел танком нескольких наших возле кацапского БТРа пацаны стояли.Есть очень страшное видео сбития стингером нашими нашего же самолёта летом---вначале радостные крики а потом ((((. К сожалению на блок постах было много недоумков-вы коллега просто забыли или не ездили в то время через блок посты. Это война и кацаппы не меньше а то и больше себя крашили.Это на всех войнах.