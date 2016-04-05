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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3638363936403641
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:54

  Starikan написав:
  andrijk777 написав: Протистояння немає немає не тому що немає ідеології, а тому що Китай неагресивна країна. Він нікому нічого доказувати не хоче(на відміну від совка).
Немає вже ніякої залежності Китаю від США. Китай вже достатньо виріс і окріп, що може без проблем обійтись без США. Я не бачу ніякої залежності.
Я навіть скажу більше - не факт що США обійдеться без Китаю.

Згоден. Про сучасний Китай багато чого чув від наших співробітників, що до недавнього часу туди їздили. Досить сказати, що там майже кожна високорозвинена провінція має фактично свою Академію наук, фінансуванню якої можуть позаздрити і європейські країни.

Пора розлучатися із штампами типу "миска рису" та "вкрали всі технології". Між іншим, японці теж починали з копіювання західних технологій, а зараз на дорогах США - Тойоти, Мазди та Хонди (з КІА та Хюндаями).

Та й американський "обиватель" (с) не погодиться з тим, що (умовний) айфон буде коштувати 2 його місячні зарплати.

Ви обидва не сприймаєте того, що залежність обоюдна.
США залежать від Китаю (Ви самі це вказали. Айфон за 2 зп не хочуть), але не менше, ніж Китай від Штатів.

Але це ніяк не відміняє можливості війни між ними.
При настанні визначених обставин.
Коли можновладцям автократії пофіг МАЙБУТНІ втрати від війни.
Бо втрата саме їх влади за віконцем вже зараз.

Ну і зрозуміло, що й демократії не ангели в плані втручання в справи в інших. Постійно підтримують опозицію))
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:59

  Denik написав:
  Zebra написав:На цьому відео розстріл українських військових у Києві. Ще кілька подібних епізодів є. Рашисти у Київ не заїзджали. Усі хто загинув в Києві, це українські військові від фріндлі-фаеру.

Полосатий, ти дивився матреріали розслідувань.
На відосику з кузова ЗІЛа стріляють. Із ЗУ-23 в місті? Так само Стріла-10 давить цивільну машину. Тобто неадекватна поведінка. Якого біса в тилу їздити неадекватно?

Бо коли по тобі палять з усіх сторін, мабуть якось не до ПДР. А те що стріляють з кузова зіла, я б теж стріляв, якби по мені стріляли свої.
Zebra
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  #<1 ... 3638363936403641
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