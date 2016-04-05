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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3639364036413642>
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:54

  Starikan написав:
  andrijk777 написав: Протистояння немає немає не тому що немає ідеології, а тому що Китай неагресивна країна. Він нікому нічого доказувати не хоче(на відміну від совка).
Немає вже ніякої залежності Китаю від США. Китай вже достатньо виріс і окріп, що може без проблем обійтись без США. Я не бачу ніякої залежності.
Я навіть скажу більше - не факт що США обійдеться без Китаю.

Згоден. Про сучасний Китай багато чого чув від наших співробітників, що до недавнього часу туди їздили. Досить сказати, що там майже кожна високорозвинена провінція має фактично свою Академію наук, фінансуванню якої можуть позаздрити і європейські країни.

Пора розлучатися із штампами типу "миска рису" та "вкрали всі технології". Між іншим, японці теж починали з копіювання західних технологій, а зараз на дорогах США - Тойоти, Мазди та Хонди (з КІА та Хюндаями).

Та й американський "обиватель" (с) не погодиться з тим, що (умовний) айфон буде коштувати 2 його місячні зарплати.

Ви обидва не сприймаєте того, що залежність обоюдна.
США залежать від Китаю (Ви самі це вказали. Айфон за 2 зп не хочуть), але не менше, ніж Китай від Штатів.

Але це ніяк не відміняє можливості війни між ними.
При настанні визначених обставин.
Коли можновладцям автократії пофіг МАЙБУТНІ втрати від війни.
Бо втрата саме їх влади за віконцем вже зараз.

Ну і зрозуміло, що й демократії не ангели в плані втручання в справи в інших. Постійно підтримують опозицію))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:59

  Denik написав:
  Zebra написав:На цьому відео розстріл українських військових у Києві. Ще кілька подібних епізодів є. Рашисти у Київ не заїзджали. Усі хто загинув в Києві, це українські військові від фріндлі-фаеру.

Полосатий, ти дивився матреріали розслідувань.
На відосику з кузова ЗІЛа стріляють. Із ЗУ-23 в місті? Так само Стріла-10 давить цивільну машину. Тобто неадекватна поведінка. Якого біса в тилу їздити неадекватно?

Бо коли по тобі палять з усіх сторін, мабуть якось не до ПДР. А те що стріляють з кузова зіла, я б теж стріляв, якби по мені стріляли свої.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Бо коли по тобі палять з усіх сторін, мабуть якось не до ПДР. А те що стріляють з кузова зіла, я б теж стріляв, якби по мені стріляли свої.


Заїджали рашисти , люди особисто на свої очі бачили.
Перли з Вишгороду , пробиралися в центр. Але поплутали , всіх перестріляли.
Здуру рашисти вийши на військову частину м.Берестейська, частину там положили , інша поперла назад.
Люди особисто бачили кадировців на швидкій допомозі , рвалися в центр .
Перехрестя Правди і Свободи. Танк йшов.
Ніхто не дойшов.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:10

Старікан
От в тому творі "Однажды орёл!" дуже точно показаний момент, який Вас постійно цікавив - як так відбулося, що рфію підняли з колін, не думаючи про наслідки.

Перед війною стоїть американський офіцер (генерал) і дивиться, як баржі з метолобрухтом гонять з Америки в Японію. І чудово бачить, як з цього металу зроблять кулі, які будуть потім вбивати його.
Бачить, знає, розмовляє і намагається переконати ділків у костюмах, політиків.
А йому культурно на х.., нічого ти не розумієш, треба торгувати, треба пересічних годувати (аля айфони дешеві потрібні).

Потім війна...
Він в окопах, його вбивають, а ділки, політики все також за кавою в костюмах.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Але!!!
Потім, після підняття з дупи, при вичерпанні ресурсу росту НЕДМІННО відбудеться що?
Конкуренція.
Але яка в біса може бути ЦИВІЛІЗОВАНА конкуренція між розвиненим Заходом і відстаючим від нього розвитку Азіатом або іншим?
Звичайно розвинений виграє за таких правил.
Тому греки лягають цивілізовано під німців.

Фігня якась. Бідні японці виграли конкуренцію у багатих американців ще у вісімдесятих. Китайці теж можуть, якщо не заграються в Піднебесну.
Зовсім не обов'язково у бідних відбувається реванш п..расів, коли вони стануть багатшими. Звісно, буде певний перегляд відносин, історії, але якщо межа не перейдена, то будуть торгувати і з проблемними угорцями, і з проблемними кацапами, ... допоки не перейдена межа агресивної війни.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:К сожалению на блок постах было много недоумков-вы коллега просто забыли или не ездили в то время через блок посты.

Їздив і колонами і одиничним автомобілем. Головне спокійно та впевнено - і ніяких проблем ніколи не було.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:21

  lapay написав:
  detroytred написав:Але!!!
Потім, після підняття з дупи, при вичерпанні ресурсу росту НЕДМІННО відбудеться що?
Конкуренція.
Але яка в біса може бути ЦИВІЛІЗОВАНА конкуренція між розвиненим Заходом і відстаючим від нього розвитку Азіатом або іншим?
Звичайно розвинений виграє за таких правил.
Тому греки лягають цивілізовано під німців.

Фігня якась. Бідні японці виграли конкуренцію у багатих американців ще у вісімдесятих. Китайці теж можуть, якщо не заграються в Піднебесну.
Зовсім не обов'язково у бідних відбувається реванш п..расів, коли вони стануть багатшими. Звісно, буде певний перегляд відносин, історії, але якщо межа не перейдена, то будуть торгувати і з проблемними угорцями, і з проблемними кацапами, ... допоки не перейдена межа агресивної війни.

)))
Японці вже були (і є!!!) в американській економічній зоні.
Що виграш БМВ у Форда, що виграш японців, корейців в американців -- виграш в одній зоні, в одному ринку.
Це по суті за великим рахунком внутрішня конкуренція.

А диктатури, автократії -- це інше.
Коли Китай, рашка будуть в НАТО, ЄС от тоді вони зможуть виграти.

В тому вся і проблема!!!
Що рашка не захотіла бути партнером Заходу на умовах Заходу.
Ну а Китай і подавно.
Умови вступу в американську зону -- демократія і т.д.)))
А без них --- протекціонізм, як сама м'яка перепона.

Закінчую. Ми на різних "мовах" дискутуємо.
Свої ринки від чужих захищають...
А рашкованам навіть "Опеля" не продали...
Чим їм вигравати-то? Жигулями))
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 25 лют, 2023 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:22

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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:29

  Zebra написав:
  Denik написав:
  Zebra написав:То був фріндл-файер.

https://www.youtube.com/watch?v=YKxQoG94UZ8
який на хрен френдлі файр.

На цьому відео розстріл українських військових у Києві. Ще кілька подібних епізодів є. Рашисти у Київ не заїзджали. Усі хто загинув в Києві, це українські військові від фріндлі-фаеру.


я не претендую на истину в первой инстанции, но
была информация (в июле-августе), что в Киеве (когда раздавали оружие всем желающим)
в тероборону просочились враги и оружие получили несколько десятков засланных консерв

ликвидация на видео
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:39

  lapay написав:
  detroytred написав:Але!!!
Потім, після підняття з дупи, при вичерпанні ресурсу росту НЕДМІННО відбудеться що?
Конкуренція.
Але яка в біса може бути ЦИВІЛІЗОВАНА конкуренція між розвиненим Заходом і відстаючим від нього розвитку Азіатом або іншим?
Звичайно розвинений виграє за таких правил.
Тому греки лягають цивілізовано під німців.

Фігня якась. Бідні японці виграли конкуренцію у багатих американців ще у вісімдесятих. Китайці теж можуть, якщо не заграються в Піднебесну.
Зовсім не обов'язково у бідних відбувається реванш п..расів, коли вони стануть багатшими. Звісно, буде певний перегляд відносин, історії, але якщо межа не перейдена, то будуть торгувати і з проблемними угорцями, і з проблемними кацапами, ... допоки не перейдена межа агресивної війни.

І де ті японці? Мала бути мега-супер держава, а потім в один момент бац, і застряли в дні сурка (досягли "межі росту", якої насправді нема, так як нема межі вдосконалення, межі Всесвіту чи межі енергії).
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