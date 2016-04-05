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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3639364036413642
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:42

  detroytred написав:Ви обидва не сприймаєте того, що залежність обоюдна.
США залежать від Китаю (Ви самі це вказали. Айфон за 2 зп не хочуть), але не менше, ніж Китай від Штатів.

Звичайно обоюдна. Я це і хотів сказати. В сучасному світі взагалі дуже все пов'язане.
Але люди схильні перебільшувати ці залежності.
Ось та сама взаємозалежність "РФ - Захід" вважалась дуже сильною і це був один з ключових аргументів що не буде війни. Зокрема вважалось що всі олігархи і діти/родичі олігархів живуть в Європах/Америках, яка війна? Як виявилось подолали цю залежність всього за неповний рік. І всьо норм. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:58

  flyman написав:(досягли "межі росту", якої насправді нема, так як нема межі вдосконалення, межі Всесвіту чи межі енергії).

Межа росту ринку. Ринку. Економіки за ринковими умовами.

Якщо є бажання зрозуміти суть цього, то докопайтеся до об'єктивної! відповіді на питання:
як так виходить -- завод є, матеріали є, роботяги є; громадяни, яким потрібна продукція цього заводу є.
Але завод став. Не працює.

Але межі росту нема)))
Докопайтеся чому зникає попит; та прибыль.

Тоді зрозумієте, чому будь хоть в совку, хоть в Штатів, хоть в Китаю усе усе.
Але вони стануть. Якщо вичерпають ресурс. Росту ринку.
Тому ринки розширюються. А.Сміт. Читайте.

Мортимер доводив, що це навіть для совка. Тобто не залежить від моделі... Хоч для рабовладдя. Тільки інший механізм процесу.
Там, згоден, мутно.
Але з ринком все відмінно видно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 22:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:І де ті японці? Мала бути мега-супер держава, а потім в один момент бац, і застряли в дні сурка (досягли "межі росту", якої насправді нема, так як нема межі вдосконалення, межі Всесвіту чи межі енергії).

Що вже не так з Японією? Японці задоволені своїм життям, от тільки сусідські п..раси активізувались, і доведеться озброюватись.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 22:24

  detroytred написав:
  flyman написав:(досягли "межі росту", якої насправді нема, так як нема межі вдосконалення, межі Всесвіту чи межі енергії).

Межа росту ринку. Ринку. Економіки за ринковими умовами.

Якщо є бажання зрозуміти суть цього, то докопайтеся до об'єктивної! відповіді на питання:
як так виходить -- завод є, матеріали є, роботяги є; громадяни, яким потрібна продукція цього заводу є.
Але завод став. Не працює.

Але межі росту нема)))
Докопайтеся чому зникає попит; та прибыль.

Тоді зрозумієте, чому будь хоть в совку, хоть в Штатів, хоть в Китаю усе усе.
Але вони стануть. Якщо вичерпають ресурс. Росту ринку.
Тому ринки розширюються. А.Сміт. Читайте.

Мортимер доводив, що це навіть для совка. Тобто не залежить від моделі... Хоч для рабовладдя. Тільки інший механізм процесу.
Там, згоден, мутно.
Але з ринком все відмінно видно.

зникаю, тому що досягнуто модель в які воно існувало,
напр. була дешева робоча сила, а потім з розвитком економіка вона дорожчала,
і в якийсь момент досягло рівня, коли робоча сила вже не дешева.

Почніть з технологічних укладів: перший, другий, і т.д.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 22:27

  lapay написав:
  flyman написав:І де ті японці? Мала бути мега-супер держава, а потім в один момент бац, і застряли в дні сурка (досягли "межі росту", якої насправді нема, так як нема межі вдосконалення, межі Всесвіту чи межі енергії).

Що вже не так з Японією? Японці задоволені своїм життям, от тільки сусідські п..раси активізувались, і доведеться озброюватись.

ясно, питань, нема
flyman
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