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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 лют, 2023 21:42
detroytred написав:
Ви обидва не сприймаєте того, що залежність обоюдна.
США залежать від Китаю (Ви самі це вказали. Айфон за 2 зп не хочуть), але не менше, ніж Китай від Штатів.
Звичайно обоюдна. Я це і хотів сказати. В сучасному світі взагалі дуже все пов'язане.Але люди схильні перебільшувати ці залежності.
Ось та сама взаємозалежність "РФ - Захід" вважалась дуже сильною і це був один з ключових аргументів що не буде війни. Зокрема вважалось що всі олігархи і діти/родичі олігархів живуть в Європах/Америках, яка війна? Як виявилось подолали цю залежність всього за неповний рік. І всьо норм.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 21:58
flyman написав:
(досягли "межі росту", якої насправді нема, так як нема межі вдосконалення, межі Всесвіту чи межі енергії).
Межа росту ринку. Ринку. Економіки за ринковими умовами.
Якщо є бажання зрозуміти суть цього, то докопайтеся до об'єктивної! відповіді на питання:
як так виходить -- завод є, матеріали є, роботяги є; громадяни, яким потрібна продукція цього заводу є.
Але завод став. Не працює.
Але межі росту нема)))
Докопайтеся чому зникає попит; та прибыль.
Тоді зрозумієте, чому будь хоть в совку, хоть в Штатів, хоть в Китаю усе усе.
Але вони стануть. Якщо вичерпають ресурс. Росту ринку.
Тому ринки розширюються. А.Сміт. Читайте.
Мортимер доводив, що це навіть для совка. Тобто не залежить від моделі... Хоч для рабовладдя. Тільки інший механізм процесу.
Там, згоден, мутно.
Але з ринком все відмінно видно.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 22:20
flyman написав:
І де ті японці? Мала бути мега-супер держава, а потім в один момент бац, і застряли в дні сурка (досягли "межі росту", якої насправді нема, так як нема межі вдосконалення, межі Всесвіту чи межі енергії).
Що вже не так з Японією? Японці задоволені своїм життям, от тільки сусідські п..раси активізувались, і доведеться озброюватись.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 22:24
detroytred написав: flyman написав:
(досягли "межі росту", якої насправді нема, так як нема межі вдосконалення, межі Всесвіту чи межі енергії).
Межа росту ринку. Ринку. Економіки за ринковими умовами.
Якщо є бажання зрозуміти суть цього, то докопайтеся до об'єктивної! відповіді на питання:
як так виходить -- завод є, матеріали є, роботяги є; громадяни, яким потрібна продукція цього заводу є.
Але завод став. Не працює.
Але межі росту нема)))
Докопайтеся чому зникає попит; та прибыль.
Тоді зрозумієте, чому будь хоть в совку, хоть в Штатів, хоть в Китаю усе усе.
Але вони стануть. Якщо вичерпають ресурс. Росту ринку.
Тому ринки розширюються. А.Сміт. Читайте.
Мортимер доводив, що це навіть для совка. Тобто не залежить від моделі... Хоч для рабовладдя. Тільки інший механізм процесу.
Там, згоден, мутно.
Але з ринком все відмінно видно.
зникаю, тому що досягнуто модель в які воно існувало,
напр. була дешева робоча сила, а потім з розвитком економіка вона дорожчала,
і в якийсь момент досягло рівня, коли робоча сила вже не дешева.
Почніть з технологічних укладів: перший, другий, і т.д.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 22:27
lapay написав: flyman написав:
І де ті японці? Мала бути мега-супер держава, а потім в один момент бац, і застряли в дні сурка (досягли "межі росту", якої насправді нема, так як нема межі вдосконалення, межі Всесвіту чи межі енергії).
Що вже не так з Японією? Японці задоволені своїм життям, от тільки сусідські п..раси активізувались, і доведеться озброюватись.
ясно, питань, нема
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Додано: Суб 25 лют, 2023 22:38
flyman написав: lapay написав: flyman написав:
І де ті японці? Мала бути мега-супер держава, а потім в один момент бац, і застряли в дні сурка (досягли "межі росту", якої насправді нема, так як нема межі вдосконалення, межі Всесвіту чи межі енергії).
Що вже не так з Японією? Японці задоволені своїм життям, от тільки сусідські п..раси активізувались, і доведеться озброюватись.
ясно, питань, нема
Як тільки почнуть випускати М1860, супергерой полетить рятувати японців, які десь застрягли. Саме в цьому його благородна місія.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 22:38
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Додано: Суб 25 лют, 2023 23:26
flyman написав:
зникаю, тому що досягнуто модель в які воно існувало,
напр. була дешева робоча сила, а потім з розвитком економіка вона дорожчала,
і в якийсь момент досягло рівня, коли робоча сила вже не дешева.
Почніть з технологічних укладів: перший, другий, і т.д.
Це і є вичерпання ресурсу росту. Ріст був на базі, наприклад, дешевої робочої сили.
Знайти новий ресурс на СВОЄМУ ринку (хоч ринок збуту, хоч фінкапітал, хоч дешеві енергоносії, робсилу, хоч технологію, і т.д.), вже не кажучи про поміняти уклад -- не так-то й просто.
Криза накриває скоріше))
А отримання цих ресурсів росту на ЗОВНІШНЬОМУ ринку -- це і є розширенням ринку. Про що і мова йде.
Тому ринки й потребують розширення.
По суті екстенсивний шлях.
До того ж: оскільки для окремого малого села образно ніколи не буде навіть просто потрібен трамвай, то це теж є обмеженням росту.
Навіть не вище трамвая буде розвиток))
Тобто теоретично рости без проблем можна нескінченно (міняй собі вчасно! моделі-уклади, впроваджуй технології), а практично - ні. Тільки через кризи, війни, які є наслідком вичерпання ресурсу росту.
Реальність - всі шукають на чому рости не в себе, а на зовні.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 25 лют, 2023 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 23:43
detroytred написав: flyman написав:
зникаю, тому що досягнуто модель в які воно існувало,
напр. була дешева робоча сила, а потім з розвитком економіка вона дорожчала,
і в якийсь момент досягло рівня, коли робоча сила вже не дешева.
Почніть з технологічних укладів: перший, другий, і т.д.
Це і є вичерпання ресурсу росту. Ріст був на базі, наприклад, дешевої робочої сили.
Знайти новий ресурс на СВОЄМУ ринку (хоч ринок збуту, хоч фінкапітал, хоч дешеві енергоносії, робсилу, хоч технологію, і т.д.), вже не кажучи про поміняти уклад -- не так-то й просто.
Криза накриває скоріше))
А отримання цих ресурсів росту на ЗОВНІШНЬОМУ ринку -- це і є розширенням ринку. Про що і мова йде.
Тому ринки й потребують розширення.
По суті екстенсивний шлях.
До того ж: оскільки для окремого малого села образно ніколи не буде навіть просто потрібен трамвай, то це теж є обмеженням росту.
Навіть не вище трамвая буде розвиток))
Тобто теоретично рости без проблем можна нескінченно (міняй собі вчасно! моделі-уклади, впроваджуй технології), а практично - ні. Тільки через кризи, війни, які є наслідком вичерпання ресурсу росту.
Якщо брати глобальну економіку, то у нас зараз фаза спаду на великому циклі Кондратьєва (дно десь років за 10)
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