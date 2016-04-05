Starikan написав:andrijk777 написав: Протистояння немає немає не тому що немає ідеології, а тому що Китай неагресивна країна. Він нікому нічого доказувати не хоче(на відміну від совка).
Немає вже ніякої залежності Китаю від США. Китай вже достатньо виріс і окріп, що може без проблем обійтись без США. Я не бачу ніякої залежності.
Я навіть скажу більше - не факт що США обійдеться без Китаю.
Згоден. Про сучасний Китай багато чого чув від наших співробітників, що до недавнього часу туди їздили. Досить сказати, що там майже кожна високорозвинена провінція має фактично свою Академію наук, фінансуванню якої можуть позаздрити і європейські країни.
Пора розлучатися із штампами типу "миска рису" та "вкрали всі технології". Між іншим, японці теж починали з копіювання західних технологій, а зараз на дорогах США - Тойоти, Мазди та Хонди (з КІА та Хюндаями).
Та й американський "обиватель" (с) не погодиться з тим, що (умовний) айфон буде коштувати 2 його місячні зарплати.
А наші співробітники кажуть, що Китай схожий на Московію. Кілька багатих великих міст, та суцільна бідність та занепад на решті території