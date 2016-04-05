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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3640364136423643
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 01:30

  Starikan написав:
  andrijk777 написав: Протистояння немає немає не тому що немає ідеології, а тому що Китай неагресивна країна. Він нікому нічого доказувати не хоче(на відміну від совка).
Немає вже ніякої залежності Китаю від США. Китай вже достатньо виріс і окріп, що може без проблем обійтись без США. Я не бачу ніякої залежності.
Я навіть скажу більше - не факт що США обійдеться без Китаю.

Згоден. Про сучасний Китай багато чого чув від наших співробітників, що до недавнього часу туди їздили. Досить сказати, що там майже кожна високорозвинена провінція має фактично свою Академію наук, фінансуванню якої можуть позаздрити і європейські країни.

Пора розлучатися із штампами типу "миска рису" та "вкрали всі технології". Між іншим, японці теж починали з копіювання західних технологій, а зараз на дорогах США - Тойоти, Мазди та Хонди (з КІА та Хюндаями).

Та й американський "обиватель" (с) не погодиться з тим, що (умовний) айфон буде коштувати 2 його місячні зарплати.

А наші співробітники кажуть, що Китай схожий на Московію. Кілька багатих великих міст, та суцільна бідність та занепад на решті території
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 03:14

  ЛАД написав:"Подоляк: Крым можно освободить быстрее, чем Донецк и Луганск" - https://www.dw.com/ru/podolak-krym-mozno-osvobodit-bystree-cem-doneck-i-lugansk/a-64809117
Довольно интересное интервью Подоляка.
В частности о многократно поднимавшемся здесь вопросе:
... Это война о том, что ты точно должен понимать, что придется платить огромную цену всем, не только Вооруженным силам. Вот мы очень мягко это говорили. И я считаю, что это ключевая ошибка.


а мне вот интересно - какую цену в его понимании должен заплатить батальйон монако и ему подобные?
так пусть начнут говорить уже хоть что то про них. а то как бойцам криминалку так это быстро. как закон под алку так тоже долго не чесались. а тут тишина...
какая то однобокая жесткость.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 08:57

Перенесу це сюди...

  alex lem написав:А що так можно в тцк або в частині розрулить,,Я хочу воювать в артилерії, бо там зможу постійно сидіть в тирнеті? Наскільки знайомі воюють, наша війна це в окопі в лісопосадках відстрілюваться з стрілкової зброї від окупантів.
Так не можна... але, раптом у нашого колеги є знайомі, які можуть допомогти у цьому?
Або ще чув, що якщо десь служить родич(брат/син/батько) - то теж можна писати рапорт на перевод до нього. Але, як це відбувається на практиці/і чи це приносить позитивний результат - не знаю.

А про "наша війна лише в окопі" - то вже 100500раз писав, що:
а) періодично - раз в 5-7-10-14днів проходять ЗАМІНИ і тих хто в окопі/бліндажі відводять у неглибокий тил відпочити, а "свіжих/відпочивших"- відвозять на їхнє місце!
б) зі стрілкової зброї відстрілюється піхота!(в арти трохи інші завдання ;) )
І так, їм ЗНАЧНО важче, але і їх теж періодично замінюють.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 09:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:А наші співробітники кажуть, що Китай схожий на Московію. Кілька багатих великих міст, та суцільна бідність та занепад на решті території


ваші співробітники теж саме можуть казати і про Австралію і про Канаду і навіть про США.

Китай заселён крайне неравномерно, воображаемая линия Хэйхэ — Тэнчун делит территорию Китая на две неравномерные по населению части: к западу от линии — 57 % территории Китая — живёт только 6 % населения страны (2015 год); к востоку от линии — 43 % территории Китая — живёт 94 % населения страны (2015 год).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B0%D1%8F

на московію Китай зовсім не схожий, Китай за останні 30 років збільшив ввп у 10 разів
(карл) с 1 до 11 трн дол, а московія мала ріст у 2,5-3 рази (95% за рахунок експорту нафти/газу)
prodigy
 
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