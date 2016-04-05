RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3641364236433644
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 12:21

пропоную інтерв'ю з Залужним



prodigy
 
Повідомлень: 9416
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3105 раз.
Подякували: 3174 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 12:26

Її матір вбили окупанти: спливли подробиці про дівчинку, яку в "Лужниках" змусили дякувати загарбникам за "звільнення" Маріуполя

https://news.obozrevatel.com/ukr/society/ii-matir-vbili-okupanti-splivli-podrobitsi-pro-divchinku-yaku-v-luzhnikah-zmusili-dyakuvati-zagarbnikam-za-zvilnennya-mariupolya.htm
prodigy
 
Повідомлень: 9416
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3105 раз.
Подякували: 3174 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 3641364236433644
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 113227
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 482583
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4903
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.