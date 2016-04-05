начальник Львовского областного центра комплектования полковник Александр Тищенко в интервью ТСН.ua сообщил, что для регистрации или расторжения брака, регистрации места жительства, продажи недвижимого имущества и других услуг необходимо предоставить справку из своего территориального центра комплектования и социальной поддержки. «Для того, чтобы устроиться на работу, тоже нужно иметь военно-учетный документ или документ, который его заменяет», — добавил Александр Тищенко.
Отчуждение недвижимости не нуждается в наличии военного билета. Об этом заявил председатель Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко.
«Этот вопрос регулируется ПОРЯДКОМ совершения нотариальных действий нотариусами Украины (НАКАЗ 22.02.2012 № 296/5), который не содержит такого требования, как предоставление нотариусу документов о военном учете для совершения нотариального действия. В Гражданский кодекс Украины по состоянию на сегодняшний день также не вносилось никаких изменений по этому вопросу», - подчеркнул он.
прєвєд от потомствєнних Шарікових: отнять і подєліть
Ну тобто у хабарників та інших злочинців ти не проти конфіскації, а як торкнулось особисто ухилянта підвального, то вже «это другое»?? Ні, кожен має робити свій посильний вклад в захист держави. А якщо не хочеш, то примусити платити не така вже і погана ідея.
Zebra написав:На цьому відео розстріл українських військових у Києві. Ще кілька подібних епізодів є. Рашисти у Київ не заїзджали. Усі хто загинув в Києві, це українські військові від фріндлі-фаеру.
Полосатий, ти дивився матреріали розслідувань. На відосику з кузова ЗІЛа стріляють. Із ЗУ-23 в місті? Так само Стріла-10 давить цивільну машину. Тобто неадекватна поведінка. Якого біса в тилу їздити неадекватно?
Совсем случайно в это же место на Оболони приехала пидарская ДРГ(в гражданке и без оружия) проникшая на Оболонь ещё в декабре 2021. Их опера взяли без сопротивления и соответственно было кого допрашивать. И "украинская" Стрела потом пряталась по дворам, потому что там точно сидели бойцы ЗСУ а не пидары. И оболонские гопники уебали булыжниками экипаж БТР чисто потому, что те говорили вообще (совсем ) без кацапского акцента. И танк возле Северного моста Тероборона подбила из скуки, а не потому что там сидели пидары. И все это за полчаса в одном районе.
Востаннє редагувалось UA в Нед 26 лют, 2023 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Детали: Шмыгаль заверил, что недавний коррупционный скандал в Министерстве обороны не является признаком серьезных структурных проблем в Украине, такое не терпят.
Прямая речь Шмыгаля: "Украина завершает развитие антикоррупционной инфраструктуры. Институты полноценно функционируют и проверяют все уровни на предмет коррупции. Общество изменилось в результате этой войны и больше не прощает признаков возможных правонарушений. У нас нулевая толерантность к коррупции.
Реакция мгновенная. Быстрое задержание людей, подозреваемых в злоупотреблениях, свидетельствует об изменении подхода Украины к этим вопросам.
Сегодня в Украине нет системной коррупции. Единичные проявления коррупции - я подчеркиваю слово "единичные" - не терпят, с ними немедленно борются".
Странно, НО даже бывший Генпрокурор - "открыл, для себя" иную параллельную реальность, чей комментарий с видео размещали здесь. - Это первое, о ЧЁМ он вспомнил. Может и этому не хватает реального восприятия нашей действительности?
Faceless написав:....... Не прикидуйтесящо не розумієте, про що мова. "Будь-яка країна" не розв'язує масштабні війни. Одна справа, бути в третій країні нейтральним щодо якихось подій, і зовсім інша - бути БЕЗПОСЕРЕДНЬО залученим у війну, що розв'язала твоя країна, фінансувати її податками, підтримувати свій уряд на виборах, відправляти батьків/дітей/родичей/друзів на фронт вбивати людей, і ліпити міну про "нейтральність".
Всё это явления одного порядка. Быть "не нейтральным", а протестовать в своей стране даже сложнее , чем "в третій країні". Совсем не уверен, что все форумчане, проживая в РФ, активно выступали бы против.
Те, що в рф склалася така ситуація - в тому числі їх заслуга, громадян. То ж все одно, наскільки там кому "важко", вони самі збудували цю систему і так і залишаються там, отже їх вона влаштовує.
andrijk777 написав: Протистояння немає немає не тому що немає ідеології, а тому що Китай неагресивна країна. Він нікому нічого доказувати не хоче(на відміну від совка). Немає вже ніякої залежності Китаю від США. Китай вже достатньо виріс і окріп, що може без проблем обійтись без США. Я не бачу ніякої залежності. Я навіть скажу більше - не факт що США обійдеться без Китаю.
Згоден. Про сучасний Китай багато чого чув від наших співробітників, що до недавнього часу туди їздили. Досить сказати, що там майже кожна високорозвинена провінція має фактично свою Академію наук, фінансуванню якої можуть позаздрити і європейські країни.
Пора розлучатися із штампами типу "миска рису" та "вкрали всі технології". Між іншим, японці теж починали з копіювання західних технологій, а зараз на дорогах США - Тойоти, Мазди та Хонди (з КІА та Хюндаями).
Та й американський "обиватель" (с) не погодиться з тим, що (умовний) айфон буде коштувати 2 його місячні зарплати.
А наші співробітники кажуть, що Китай схожий на Московію. Кілька багатих великих міст, та суцільна бідність та занепад на решті території
Аналогічно розказували, але конкретно про центральний/північний Китай. Один з колег одружився з китаянкою, що буквально втікла звідти, навіть певний час там пожили. Контрастів дуже багато, умовний Шанхай і села в центральному/північному Китаї - це просто різні століття
У мене так один дружбан до війни років 10 був безробітним. Стала потрібна бронь - влаштували в кб війської тематики. Знали б ви яким поборником справедливості щодо мобілізації і подібних вищезазначених конфіскацій він тепер є)