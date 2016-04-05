RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3641364236433644
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 12:21

пропоную інтерв'ю з Залужним



prodigy
 
Повідомлень: 9416
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3105 раз.
Подякували: 3174 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 12:26

Її матір вбили окупанти: спливли подробиці про дівчинку, яку в "Лужниках" змусили дякувати загарбникам за "звільнення" Маріуполя

https://news.obozrevatel.com/ukr/society/ii-matir-vbili-okupanti-splivli-podrobitsi-pro-divchinku-yaku-v-luzhnikah-zmusili-dyakuvati-zagarbnikam-za-zvilnennya-mariupolya.htm
prodigy
 
Повідомлень: 9416
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3105 раз.
Подякували: 3174 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:39

  detroytred написав:
  flyman написав:(досягли "межі росту", якої насправді нема, так як нема межі вдосконалення, межі Всесвіту чи межі енергії).

Межа росту ринку. Ринку. Економіки за ринковими умовами.

Якщо є бажання зрозуміти суть цього, то докопайтеся до об'єктивної! відповіді на питання:
як так виходить -- завод є, матеріали є, роботяги є; громадяни, яким потрібна продукція цього заводу є.
Але завод став. Не працює.

Але межі росту нема)))
Докопайтеся чому зникає попит; та прибыль.

Тоді зрозумієте, чому будь хоть в совку, хоть в Штатів, хоть в Китаю усе усе.
Але вони стануть. Якщо вичерпають ресурс. Росту ринку.
Тому ринки розширюються. А.Сміт. Читайте.

Мортимер доводив, що це навіть для совка. Тобто не залежить від моделі... Хоч для рабовладдя. Тільки інший механізм процесу.
Там, згоден, мутно.
Але з ринком все відмінно видно.

...................
Просто у Вас нет по определению понимания "Рынка", его перспектив, постоянного прогресса, вложений в технологические новшества, размер совершенства технологий,...
- Принятое у нас, жестко коррупционное: "украл", продал и вывел.
- А дальше, хоть трава не рости.
В голове нет "Государства в экономике", нет видения перспектив рынка, путей развития, вложений в перспективные направления, где если хоть одно из трёх срабатывает - то оно перекрывает убытки по тупиковым напавлениям.
- В Украине, благодаря коррупционному сложению Государства - всё подвержено тотальному истощению и уничтожению.(смотри на кацапию, их принцип "перспективы в
экономике")
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10608
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:42

  Kudrjavuy написав:- В Украине, благодаря коррупционному сложению Государства - всё подвержено тотальному истощению и уничтожению.(смотри на кацапию, их принцип "перспективы в
экономике")

А у вас в днэрах парадайз
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16967
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2116 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:43

  Denik написав:
  Zebra написав:На цьому відео розстріл українських військових у Києві. Ще кілька подібних епізодів є. Рашисти у Київ не заїзджали. Усі хто загинув в Києві, це українські військові від фріндлі-фаеру.

Полосатий, ти дивився матреріали розслідувань.
На відосику з кузова ЗІЛа стріляють. Із ЗУ-23 в місті? Так само Стріла-10 давить цивільну машину. Тобто неадекватна поведінка. Якого біса в тилу їздити неадекватно?

Совсем случайно в это же место на Оболони приехала пидарская ДРГ(в гражданке и без оружия) проникшая на Оболонь ещё в декабре 2021. Их опера взяли без сопротивления и соответственно было кого допрашивать.
И "украинская" Стрела потом пряталась по дворам, потому что там точно сидели бойцы ЗСУ а не пидары.
И оболонские гопники уебали булыжниками экипаж БТР чисто потому, что те говорили вообще (совсем :mrgreen: ) без кацапского акцента.
И танк возле Северного моста Тероборона подбила из скуки, а не потому что там сидели пидары.
И все это за полчаса в одном районе.
Востаннє редагувалось UA в Нед 26 лют, 2023 13:46, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
Повідомлень: 7511
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2095 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:45

  Успіх написав: - то вже 100500раз писав,

К Вам претензий НЕТ!
Вы, просто видите происходящее, "со своей колокольни".
Поверьте, масштабы всего гораздо иные.
Тотально иные!
Именно, для ВАС - с видео пана Соскина звучало такое определение, как "Происхождение капитала".
- Вообще-то полный курс чего ИЗУЧАЮТ в СТАНДАРТНОЙ ПРОГРАММЕ ВУЗов :!:
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10608
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:46

  Denik написав:
  L написав:ликвидация на видео
https://censor.net/ua/blogs/3402287/drujnyi_vogon

Видео с Оболони, грузовики с Берестейской - совсем 2 разньіх єпизода.

Жодного ДРГ в Києві до сих пір виявлено не було. (с) Бутусов.
Завалили декілька десятків власних військових. Отаке.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11834
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1753 раз.
Подякували: 2585 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:54

Ничего личного, только официоз:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/26/7391064/
Источник: Шмыгаль в интервью немецкому Focus, Правительственный портал

Детали: Шмыгаль заверил, что недавний коррупционный скандал в Министерстве обороны не является признаком серьезных структурных проблем в Украине, такое не терпят.

Прямая речь Шмыгаля: "Украина завершает развитие антикоррупционной инфраструктуры. Институты полноценно функционируют и проверяют все уровни на предмет коррупции. Общество изменилось в результате этой войны и больше не прощает признаков возможных правонарушений. У нас нулевая толерантность к коррупции.

Реакция мгновенная. Быстрое задержание людей, подозреваемых в злоупотреблениях, свидетельствует об изменении подхода Украины к этим вопросам.

Сегодня в Украине нет системной коррупции. Единичные проявления коррупции - я подчеркиваю слово "единичные" - не терпят, с ними немедленно борются".

Странно, НО даже бывший Генпрокурор - "открыл, для себя" иную параллельную реальность, чей комментарий с видео размещали здесь.
- Это первое, о ЧЁМ он вспомнил.
Может и этому не хватает реального восприятия нашей действительности?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10608
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:58

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:- В Украине, благодаря коррупционному сложению Государства - всё подвержено тотальному истощению и уничтожению.(смотри на кацапию, их принцип "перспективы в
экономике")

А у вас в днэрах парадайз

:?
- Это на Вас, просто погода так влияет - Вы, вероятно забыли скушать пилюльку?

А погода - ДА,... , как в самых страшных кадрах о Первой Мировой - снег, лёд, дождь, грязь по пояс....
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10608
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3641364236433644
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 113230
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 482593
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4903
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2316)
26.02.2023 12:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.