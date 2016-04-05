flyman написав:(досягли "межі росту", якої насправді нема, так як нема межі вдосконалення, межі Всесвіту чи межі енергії).
Межа росту ринку. Ринку. Економіки за ринковими умовами.
Якщо є бажання зрозуміти суть цього, то докопайтеся до об'єктивної! відповіді на питання: як так виходить -- завод є, матеріали є, роботяги є; громадяни, яким потрібна продукція цього заводу є. Але завод став. Не працює.
Але межі росту нема))) Докопайтеся чому зникає попит; та прибыль.
Тоді зрозумієте, чому будь хоть в совку, хоть в Штатів, хоть в Китаю усе усе. Але вони стануть. Якщо вичерпають ресурс. Росту ринку. Тому ринки розширюються. А.Сміт. Читайте.
Мортимер доводив, що це навіть для совка. Тобто не залежить від моделі... Хоч для рабовладдя. Тільки інший механізм процесу. Там, згоден, мутно. Але з ринком все відмінно видно.
................... Просто у Вас нет по определению понимания "Рынка", его перспектив, постоянного прогресса, вложений в технологические новшества, размер совершенства технологий,... - Принятое у нас, жестко коррупционное: "украл", продал и вывел. - А дальше, хоть трава не рости. В голове нет "Государства в экономике", нет видения перспектив рынка, путей развития, вложений в перспективные направления, где если хоть одно из трёх срабатывает - то оно перекрывает убытки по тупиковым напавлениям. - В Украине, благодаря коррупционному сложению Государства - всё подвержено тотальному истощению и уничтожению.(смотри на кацапию, их принцип "перспективы в экономике")
Zebra написав:На цьому відео розстріл українських військових у Києві. Ще кілька подібних епізодів є. Рашисти у Київ не заїзджали. Усі хто загинув в Києві, це українські військові від фріндлі-фаеру.
Полосатий, ти дивився матреріали розслідувань. На відосику з кузова ЗІЛа стріляють. Із ЗУ-23 в місті? Так само Стріла-10 давить цивільну машину. Тобто неадекватна поведінка. Якого біса в тилу їздити неадекватно?
Совсем случайно в это же место на Оболони приехала пидарская ДРГ(в гражданке и без оружия) проникшая на Оболонь ещё в декабре 2021. Их опера взяли без сопротивления и соответственно было кого допрашивать. И "украинская" Стрела потом пряталась по дворам, потому что там точно сидели бойцы ЗСУ а не пидары. И оболонские гопники уебали булыжниками экипаж БТР чисто потому, что те говорили вообще (совсем ) без кацапского акцента. И танк возле Северного моста Тероборона подбила из скуки, а не потому что там сидели пидары. И все это за полчаса в одном районе.
Востаннє редагувалось UA в Нед 26 лют, 2023 13:46, всього редагувалось 1 раз.
К Вам претензий НЕТ! Вы, просто видите происходящее, "со своей колокольни". Поверьте, масштабы всего гораздо иные. Тотально иные! Именно, для ВАС - с видео пана Соскина звучало такое определение, как "Происхождение капитала". - Вообще-то полный курс чего ИЗУЧАЮТ в СТАНДАРТНОЙ ПРОГРАММЕ ВУЗов
Детали: Шмыгаль заверил, что недавний коррупционный скандал в Министерстве обороны не является признаком серьезных структурных проблем в Украине, такое не терпят.
Прямая речь Шмыгаля: "Украина завершает развитие антикоррупционной инфраструктуры. Институты полноценно функционируют и проверяют все уровни на предмет коррупции. Общество изменилось в результате этой войны и больше не прощает признаков возможных правонарушений. У нас нулевая толерантность к коррупции.
Реакция мгновенная. Быстрое задержание людей, подозреваемых в злоупотреблениях, свидетельствует об изменении подхода Украины к этим вопросам.
Сегодня в Украине нет системной коррупции. Единичные проявления коррупции - я подчеркиваю слово "единичные" - не терпят, с ними немедленно борются".
Странно, НО даже бывший Генпрокурор - "открыл, для себя" иную параллельную реальность, чей комментарий с видео размещали здесь. - Это первое, о ЧЁМ он вспомнил. Может и этому не хватает реального восприятия нашей действительности?