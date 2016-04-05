З т.з закону чи справедливості? З т.з закону, наприклад мух до сих пір не з’явився на облік. Отримає штраф. Не з’явиться знову, більш штраф або умовний термін. Пройде медкомісію і не прийде на виклик - за грати. З т. з. справедливості - я б запропонував 3 критерії: 1. сховався сам 2. насміхається з умовного долярчика, який захищає його кавалірки; 3. не донатить на купівлю необхідного на фронт.
Співпало 3 фактори - і цокольного на дибу.
Флуман,
так як за 4К грн. можна зняти будинок в Бучі не те що квартиру
У тебе якийсь авторський фільтр стоїть , типу «де не знайде воєнком» , чи як ти натрапляєш на такі сараї?
З т.з закону чи справедливості? З т.з закону, наприклад мух до сих пір не з’явився на облік. Отримає штраф. Не з’явиться знову, більш штраф або умовний термін. Пройде медкомісію і не прийде на виклик - за грати. З т. з. справедливості - я б запропонував 3 критерії: 1. сховався сам 2. насміхається з умовного долярчика, який захищає його кавалірки; 3. не донатить на купівлю необхідного на фронт.
Співпало 3 фактори - і цокольного на дибу.
Флуман,
так як за 4К грн. можна зняти будинок в Бучі не те що квартиру
У тебе якийсь авторський фільтр стоїть , типу «де не знайде воєнком» , чи як ти натрапляєш на такі сараї?
По першій частині - наведіть, будь ласка, норму закону за якою Флайман мав прийти сам, інакше отримає штраф. Дотичне питання - у всіх хто мав би з 14-го впорядкувати облік військовозобов‘язаних у воюючій країні майно забираємо? По другій частині: Що значить сховався? Просто не прийшов? Не проживає за місцем прописки? Донатив - 100 грн? Старлінк? Пікап? Якщо я віддав 2 своїх авто - норм, чи рахуватимемо відсоток від вартості майна?)
Starikan написав:Згоден. Про сучасний Китай багато чого чув від наших співробітників, що до недавнього часу туди їздили. Досить сказати, що там майже кожна високорозвинена провінція має фактично свою Академію наук, фінансуванню якої можуть позаздрити і європейські країни.
Пора розлучатися із штампами типу "миска рису" та "вкрали всі технології". Між іншим, японці теж починали з копіювання західних технологій, а зараз на дорогах США - Тойоти, Мазди та Хонди (з КІА та Хюндаями).
Та й американський "обиватель" (с) не погодиться з тим, що (умовний) айфон буде коштувати 2 його місячні зарплати.
А наші співробітники кажуть, що Китай схожий на Московію. Кілька багатих великих міст, та суцільна бідність та занепад на решті території
Аналогічно розказували, але конкретно про центральний/північний Китай. Один з колег одружився з китаянкою, що буквально втікла звідти, навіть певний час там пожили. Контрастів дуже багато, умовний Шанхай і села в центральному/північному Китаї - це просто різні століття
Если бы Вы, не удаляли посты, (то имели бы возможность возвратиться к изложенному, из моей практики) - Это часть политики компартии Китая. Позволяет вести экономическую политику(работу китайских фирм), с экспансией населения по всему Миру. В то же время, с особенностями культурного расселения - сохраняя своё влияние на компактные поселения. (Теперь смотрите, что общего с изложенным далее?) Как раз, сейчас вопрос о "рузких, любящих до последнего рассею"(берёзовые рощи), но почему то вдали от рассие. О влиянии СМИ исходящего шовинизма, и откровенного бреда от воя кликуш по СМИ - именно на диаспору ВНЕ самой расеи. Методы и пути расширения влияния, включая "язык", "Веру", ...
Як щодо полонених? Яка комунікація складається між вами та ними?
У Бахмуті була ситуація, коли до нас самостійно прийшов і здався білорус. Сказав, що їм обіцяли виплати, тому він пішов воювати, а по факту нічого не дали. Він прийшов до нас з картами, розказав про багато позицій, координати, командирів.
Це звірили з нашою розвідкою по перехоплених матеріалах. І, до слова, білорус дав багато достовірної інформації. Згодом його поміняли на десятьох наших хлопців. По ньому прийшов внутрішній запит, мабуть, через те, що він так багато здав.
Faceless написав:умовний Шанхай і села в центральному/північному Китаї - це просто різні століття
я був в Шанхаї ще у 1988р-виглядало місто як типовий совок (на вулицях не має людей взагалі -мабуть всі працюють)
після 1988 я був в Шанхаї на Різдво 2007 і був шокован темпами розвитку потім ще був декілька разів (останній 2015)
кожний рік вони будували стільки нових терміналів у порту -скільки не збудував жодний порт Європи чи навіть США (Україна не побудує навіть за 100 років): кожний рік -намит новий острів і на ньому величезний термінал 3-на- 5 км