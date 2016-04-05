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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 лют, 2023 18:18
flyman написав:
4. Хто за все це відповідає?
73% мають відповісти ЛОЛ
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