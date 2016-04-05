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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3644364536463647
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 18:18

  flyman написав:4. Хто за все це відповідає?


73% мають відповісти ЛОЛ
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 18:57

  Puente написав: І що таке обов"язки перед країною .
Як мінімум - це виконання писаних законів , особливо коли вони співпадають з неписаними . Ухилянт - це просто людина без поняття рідної країни всередині власного організму або просто патологічний боягуз .

От дивіться: є обов'язок, наприклад, сплачувати згідно закону податки. Скільки громадян всіляко ухиляється від цього обов'язку...
Хоча всі розуміють, що треба, що це для країни і т.д.; що, якщо всі будуть ухилятися від сплати, то країні капець. Але ухиляються-то...
І що вони без почуття рідної країни?
Військовий обов'язок - це такий же самий обов'язок з переліку обов'язків перед країною.

І тут не аля комуністичними гаслами треба працювати з громадянами (особливо коли в сучасному світі можна жити в Канаді і любити Україну); гаслами і докорами ринкового обивателя не проймеш; і не дорікати "на слабо" в боягустві (коли ці "боягузи" сміливо чинять опір силовикам, в гідрокостюмах уперше намагаються під водою перетнути кордон і т.д. Тонуть, але йдуть. Цих сміливців да в гарне русло), а треба -- робити такі умови, щоб як можна більше громадян все ж таки йшли виконувати свій військовий обов'язок. Так само ж і з податками.

Сприятливі умови -- справедливість (власний приклад можновладців), законність, відкритість, турбота держави (посадових осіб).

Звичайно уклоністи окремі були, є і будуть завжди і будь де.
Але ці справжні, а не за обставинами, уклоністи, і нафіг не потрібні війську. Хто схоче, щоб поруч отакий спину захищав.

Поки держава справляється...
Он в штурмові бригади визволення вже більш ніж двойний комплект поданнів. Конкурс.
Буде навіть резерв.
Тобто - це яскравий приклад, що треба не силоміць у "швидку допомогу" пхати, а зробити умови ...
І громадяни побачили, і самі стали виконувати обов'язок.
Так само і з податками та ін.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 20:10

flyman
Щодо Гостомеля...
Подивіться 3 частину відео Солоніна про війну Судного дня.
Як працювала "славетна" ізраїльська розвідка та керівництво перед війною.
Сторона, що починає війну, завжди має перевагу.

Роль Штатів та особисто Кісінджера там теж зображено широкими мазками 8) Дуже вони не хотіли сваритися із арабами та СРСР, це ж був початок "розрядки".
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 20:38

  Puente написав:Як мінімум - це виконання писаних законів , особливо коли вони співпадають з неписаними . Ухилянт - це просто людина...

Ухилянт № 1 - це держава, яка не виконує писані закони, які вона ж прийняла.
Європейські партнери давно кажуть - навіщо приймаєте дуже багато законів. Краще спочатку навчитися виконувати вже існуючі закони.
Наочний приклад - Цивільний і Господарський кодекси України, які конкурують між собою, але останній, врешті-решт, хочуть скасувати.
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 20:38

  Starikan написав:flyman
Щодо Гостомеля...
Подивіться 3 частину відео Солоніна про війну Судного дня.
Як працювала "славетна" ізраїльська розвідка та керівництво перед війною.
Сторона, що починає війну, завжди має перевагу.

Роль Штатів та особисто Кісінджера там теж зображено широкими мазками 8) Дуже вони не хотіли сваритися із арабами та СРСР, це ж був початок "розрядки".

у 2014 була перевага, але не у 2022


ретропост

https://dou.ua/forums/topic/36194/#2337305

1 лютого 2022 20:58
Так вот именно, что после Крыма и Донбасса как-то странно полагаться на звезды и гадать, для чего они стягивают войска. Зная этих вероломных тварей, надо действовать на упреждение, а не как с Крымом получилось, что мы в один прекрасный день проснулись и обосрались.

А если мы вспомним, что мы вообще-то уже и так в состоянии войны с ними, то стягивание их войск к нашей границе надо рассматривать именно как военную операцию в контексте идущей войны, а не как демонстрацию. Такая демонстрация влетает рашке в серьезную копейку, было бы наивно думать, что им охота деньгами сорить только лишь для демонстрации.

Кремль вопит, что имеет право размещать свои войска в пределах своих границ как им вздумается — ну так и у нас есть право вступать в какие угодно военные альянсы и размещать вооружение на своей территории, так что никакого раздувания угрозы тут нет даже по кремлевской логике.
flyman
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  #<1 ... 3644364536463647
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