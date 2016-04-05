Додано: Нед 26 лют, 2023 18:57

Puente написав: І що таке обов"язки перед країною .

Як мінімум - це виконання писаних законів , особливо коли вони співпадають з неписаними . Ухилянт - це просто людина без поняття рідної країни всередині власного організму або просто патологічний боягуз . І що таке обов"язки перед країною .Як мінімум - це виконання писаних законів , особливо коли вони співпадають з неписаними . Ухилянт - це просто людина без поняття рідної країни всередині власного організму або просто патологічний боягуз .

От дивіться: є обов'язок, наприклад, сплачувати згідно закону податки. Скільки громадян всіляко ухиляється від цього обов'язку...Хоча всі розуміють, що треба, що це для країни і т.д.; що, якщо всі будуть ухилятися від сплати, то країні капець. Але ухиляються-то...І що вони без почуття рідної країни?Військовий обов'язок - це такий же самий обов'язок з переліку обов'язків перед країною.І тут не аля комуністичними гаслами треба працювати з громадянами (особливо коли в сучасному світі можна жити в Канаді і любити Україну); гаслами і докорами ринкового обивателя не проймеш; і не дорікати "на слабо" в боягустві (коли ці "боягузи" сміливо чинять опір силовикам, в гідрокостюмах уперше намагаються під водою перетнути кордон і т.д. Тонуть, але йдуть. Цих сміливців да в гарне русло), а треба -- робити такі умови, щоб як можна більше громадян все ж таки йшли виконувати свій військовий обов'язок. Так само ж і з податками.Сприятливі умови -- справедливість (власний приклад можновладців), законність, відкритість, турбота держави (посадових осіб).Звичайно уклоністи окремі були, є і будуть завжди і будь де.Але ці справжні, а не за обставинами, уклоністи, і нафіг не потрібні війську. Хто схоче, щоб поруч отакий спину захищав.Поки держава справляється...Он в штурмові бригади визволення вже більш ніж двойний комплект поданнів. Конкурс.Буде навіть резерв.Тобто - це яскравий приклад, що треба не силоміць у "швидку допомогу" пхати, а зробити умови ...І громадяни побачили, і самі стали виконувати обов'язок.Так само і з податками та ін.