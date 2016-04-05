Додано: Нед 26 лют, 2023 21:40

⚡️⚡️⚡️Узнали несколько важных деталей атаки против российской авиации на аэродроме «Мачулищи» в Белоруссии.



Во-первых, наш источник в командовании ВКС подтвердил информацию ряда СМИ о том, что поврежден самолет ДРЛО А-50. Этот самолет был очень важен для ударов по украинской территории и для защиты от вражеских ударов. Среди прочего, он выявлял ПВО противника. Повреждения серьезны – разбита кабина, уничтожена часть редкой аппаратуры. «Возможно, самолет никогда уже не взлетит, возможно, отремонтируем, но это очень серьезный удар по нам», - сказал собеседник. Также повреждены топливозаправщик и снегоуборочная техника. Кроме того, в результате удара погибли восемь человек – в основном работники аэродрома.



Во-вторых, по предварительной информации, «Мачулищи» атаковали два ударных беспилотника: они сбросили бомбы на цели и улетели. Сбить вражеские летательные объекты не удалось, более того, их не заметила система ПВО, в этом районе достаточно мощная. Что это были за беспилотники, сейчас установить невозможно.



В-третьих, наш источник утверждает, что беспилотники (траектория их полета была реконструирована позже), скорее всего, летели не от границы Украины, как это можно было бы предположить. Есть два варианта – либо они летели со стороны одной из стран НАТО, которые граничат с Белоруссией (какой именно, военный отказался говорить), либо их запустили диверсанты с белорусской территории.



Теперь командование ВКС думает, как защитить находящиеся в «Мачулищах» самолеты МиГ-31К – носители ракет «Кинжал», которые также оказались в опасности.



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