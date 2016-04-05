73% мають відповісти ЛОЛ
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Додано: Нед 26 лют, 2023 18:57
От дивіться: є обов'язок, наприклад, сплачувати згідно закону податки. Скільки громадян всіляко ухиляється від цього обов'язку...
Хоча всі розуміють, що треба, що це для країни і т.д.; що, якщо всі будуть ухилятися від сплати, то країні капець. Але ухиляються-то...
І що вони без почуття рідної країни?
Військовий обов'язок - це такий же самий обов'язок з переліку обов'язків перед країною.
І тут не аля комуністичними гаслами треба працювати з громадянами (особливо коли в сучасному світі можна жити в Канаді і любити Україну); гаслами і докорами ринкового обивателя не проймеш; і не дорікати "на слабо" в боягустві (коли ці "боягузи" сміливо чинять опір силовикам, в гідрокостюмах уперше намагаються під водою перетнути кордон і т.д. Тонуть, але йдуть. Цих сміливців да в гарне русло), а треба -- робити такі умови, щоб як можна більше громадян все ж таки йшли виконувати свій військовий обов'язок. Так само ж і з податками.
Сприятливі умови -- справедливість (власний приклад можновладців), законність, відкритість, турбота держави (посадових осіб).
Звичайно уклоністи окремі були, є і будуть завжди і будь де.
Але ці справжні, а не за обставинами, уклоністи, і нафіг не потрібні війську. Хто схоче, щоб поруч отакий спину захищав.
Поки держава справляється...
Он в штурмові бригади визволення вже більш ніж двойний комплект поданнів. Конкурс.
Буде навіть резерв.
Тобто - це яскравий приклад, що треба не силоміць у "швидку допомогу" пхати, а зробити умови ...
І громадяни побачили, і самі стали виконувати обов'язок.
Так само і з податками та ін.
Додано: Нед 26 лют, 2023 20:10
flyman
Щодо Гостомеля...
Подивіться 3 частину відео Солоніна про війну Судного дня.
Як працювала "славетна" ізраїльська розвідка та керівництво перед війною.
Сторона, що починає війну, завжди має перевагу.
Роль Штатів та особисто Кісінджера там теж зображено широкими мазками Дуже вони не хотіли сваритися із арабами та СРСР, це ж був початок "розрядки".
Додано: Нед 26 лют, 2023 20:38
Ухилянт № 1 - це держава, яка не виконує писані закони, які вона ж прийняла.
Європейські партнери давно кажуть - навіщо приймаєте дуже багато законів. Краще спочатку навчитися виконувати вже існуючі закони.
Наочний приклад - Цивільний і Господарський кодекси України, які конкурують між собою, але останній, врешті-решт, хочуть скасувати.
Додано: Нед 26 лют, 2023 20:38
у 2014 була перевага, але не у 2022
ретропост
1 лютого 2022 20:58
Так вот именно, что после Крыма и Донбасса как-то странно полагаться на звезды и гадать, для чего они стягивают войска. Зная этих вероломных тварей, надо действовать на упреждение, а не как с Крымом получилось, что мы в один прекрасный день проснулись и обосрались.
А если мы вспомним, что мы вообще-то уже и так в состоянии войны с ними, то стягивание их войск к нашей границе надо рассматривать именно как военную операцию в контексте идущей войны, а не как демонстрацию. Такая демонстрация влетает рашке в серьезную копейку, было бы наивно думать, что им охота деньгами сорить только лишь для демонстрации.
Кремль вопит, что имеет право размещать свои войска в пределах своих границ как им вздумается — ну так и у нас есть право вступать в какие угодно военные альянсы и размещать вооружение на своей территории, так что никакого раздувания угрозы тут нет даже по кремлевской логике.
Додано: Нед 26 лют, 2023 21:40
Доброго вечора вам у хату;)
⚡️⚡️⚡️Узнали несколько важных деталей атаки против российской авиации на аэродроме «Мачулищи» в Белоруссии.
Во-первых, наш источник в командовании ВКС подтвердил информацию ряда СМИ о том, что поврежден самолет ДРЛО А-50. Этот самолет был очень важен для ударов по украинской территории и для защиты от вражеских ударов. Среди прочего, он выявлял ПВО противника. Повреждения серьезны – разбита кабина, уничтожена часть редкой аппаратуры. «Возможно, самолет никогда уже не взлетит, возможно, отремонтируем, но это очень серьезный удар по нам», - сказал собеседник. Также повреждены топливозаправщик и снегоуборочная техника. Кроме того, в результате удара погибли восемь человек – в основном работники аэродрома.
Во-вторых, по предварительной информации, «Мачулищи» атаковали два ударных беспилотника: они сбросили бомбы на цели и улетели. Сбить вражеские летательные объекты не удалось, более того, их не заметила система ПВО, в этом районе достаточно мощная. Что это были за беспилотники, сейчас установить невозможно.
В-третьих, наш источник утверждает, что беспилотники (траектория их полета была реконструирована позже), скорее всего, летели не от границы Украины, как это можно было бы предположить. Есть два варианта – либо они летели со стороны одной из стран НАТО, которые граничат с Белоруссией (какой именно, военный отказался говорить), либо их запустили диверсанты с белорусской территории.
Теперь командование ВКС думает, как защитить находящиеся в «Мачулищах» самолеты МиГ-31К – носители ракет «Кинжал», которые также оказались в опасности.
@kremlin_secrets
Додано: Нед 26 лют, 2023 21:43
Прекращайте каку по стенкам ялозить.
Модеру: политика удаления постов по сути, приводит к откровенному флуду от форумчан, или вернее содержанию остатков форума.
Для остальных: на параллельной ветке, все острые вопросы, в рамках доступного официально были выложены на форум.
Угадайте, где делось "содержание"?
Практически годы спустя по тихому удалено
Зачем теперь разводить лишнее на форуме, если это смогли публично пройти ранее?
Ауу?
Давайте по Сути:
Орки форсируют прорыв и за ранее просят усиления:
Со стороны орков форсирует "разгон зрады"
Что позволяет вводить новые силы, как под Бахмутом, так и по иным направлениям.
Т.Е. физически количественно давят артой и закидывают мясом.
И разгонять флуд о недостатке БК у орков - совершенно нет оснований - они существенно превосходят наши возможности.
В то же время, просранный час, с момента ожидания Ленд Лиза, дається взначай.
Теперь: А, що ми маємо біля Оріхово, Гуляйполя, Васильовки?
Коим образом "забули" про окуповані зони:
Додано: Нед 26 лют, 2023 21:44
Литві, Латвії і Польщі напрягтися
Додано: Нед 26 лют, 2023 21:49
flyman
Ймовірність справдження цього прогнозу десь +- така, як твого прогнозу «К.О» перед черговим ударом по енергетиці восени 2022?? Тобто п̶у̶к̶ ̶в̶ ̶к̶а̶л̶ю̶ж̶у пальцем в небо??
Додано: Нед 26 лют, 2023 21:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Реально происходящее в краткой статье:
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